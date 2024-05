Ralf Schumacher überzeugt: "Max Verstappen wird Red Bull verlassen"

Ralf Schumacher geht davon aus, dass die Trennung von Adrian Newey für Red Bull der Anfang vom Ende der großen Erfolgsära in der Formel 1 ist: "Red Bull wird jetzt innerhalb kurzer Zeit in die Mittelmäßigkeit verschwinden", sagt der Experte wenige Stunden nach der offiziellen Newey-Bekanntgabe in einem Interview mit Sky.

Schumacher glaubt, dass nach Newey "noch mehr Leute gehen" und Red Bull verlassen werden. Das sei "ein offenes Geheimnis". Und wer dafür die Verantwortung trägt, ist seiner Meinung nach auch eindeutig: "Es ist tatsächlich so, dass Christian Horner davon ausgeht, dass er diese Leute um ihn rum alle nicht braucht."

Horner glaube demnach, "eine bessere Idee" davon zu haben, "wie die Formel 1 oder sein Team sein soll, und er hat auch die volle Unterstützung, speziell aus Thailand. Und die haben nun mal den Mehrheitsteil des Ganzen. Deshalb ist es jetzt so", spielt er auf die Achse zwischen Horner und Chalerm Yoovidhya, seit Dietrich Mateschitz' Tod der starke Mann im Red-Bull-Konzern, an.

"Das ist nicht mehr der Teamspirit, den Didi Mateschitz haben wollte. Was da gerade passiert, ist wirklich ein Jammer. Traurig, dass das Team so auseinanderbricht. Wegen einer Personalie, die im Grunde genommen ein Mitarbeiter war und damals auch eine Riesenchance von Didi Mateschitz bekommen hat. Das ist schon unglaublich. Das ist kaum in Worte zu fassen."

Schumacher hatte seit Beginn der "Horner-Affäre" stets klare Worte gefunden und den Red-Bull-Teamchef scharf kritisiert. Er gehört zu denjenigen im Fahrerlager, die kein Verständnis dafür zeigen, dass Horner an seinem Job festhält. Schon vor Wochen hatte Schumacher in einem Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt, dass Horner seiner Meinung nach zurücktreten sollte.

Doch das ist nicht passiert, und so nehmen die Dinge nun ihren Lauf. Nach Newey könnte Max Verstappen der nächste Superstar sein, der sich einen anderen Job sucht: "Max Verstappen wird das Team verlassen. Nebst anderen guten Ingenieuren, die garantiert, teilweise auch mit Adrian Newey, woanders hingehen werden", vermutet Schumacher.

Er geht davon aus, dass Verstappen trotz Vertrag bis 2028 "andere Möglichkeiten hat". Dass der Niederländer von Mercedes umworben wird, ist bekannt. Für Schumacher stellt sich diesbezüglich nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann: "Passiert es schon nächstes oder erst übernächstes Jahr? Aber für mich steht fest, dass er Red Bull verlassen wird."

Was Newey betrifft, rechnet Schumacher damit, dass der Stardesigner zu Ferrari wechseln wird, denn: "Das war alles kein Zufall, dass er Anfang 2025 frei wird. Das hat, glaube ich, sogar Oliver Mintzlaff noch verhandelt, dass das geht. Natürlich auch aus Respekt vor dem, was man gemeinsam erreicht hat. [...] Ich glaube, dass 2026 ein Adrian-Newey-designter Ferrari fahren wird."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de & Red Bull.