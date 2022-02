Ralf Schumacher "sicher": George Russell hat das Zeug, Hamilton zu schlagen

Audio-Player laden

Formel-1-Experte Ralf Schumacher geht davon aus, dass Lewis Hamilton 2022 teamintern ein strenger Wind entgegenwehen wird. Denn mit dem neuen Teamkollegen George Russell hat ihm Mercedes eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente zur Seite gestellt, das schon einmal bewiesen hat, wie gut es ist.

Beim Grand Prix von Sachir 2020 durfte Russell als Ersatzfahrer für den an COVID-19 erkrankten Hamilton einspringen, und ohne Patzer der Mercedes-Boxencrew hätte er wahrscheinlich seinen damaligen Teamkollegen Valtteri Bottas auf Anhieb geschlagen und das Rennen gewonnen - obwohl er als Williams-Stammfahrer ins kalte Wasser geschmissen wurde.

Russell habe sich bei der Mercedes-Präsentation am Freitag zwar "sehr vorsichtig" geäußert, was seine Zielsetzung für die Formel-1-Saison 2022 betrifft; doch "bei seinem Einsatz gegen Bottas damals" sei er viel weniger zurückhaltend aufgetreten, sagt Schumacher in einem Interview mit 'Sky' und schließt daraus: "Ich bin mir sicher, dass er intern natürlich auch Lewis schlagen kann."

Hamilton-Russell sei für Mercedes "eine super Besetzung", die er als 'Sky'-Experte "lange gefordert" habe, "weil es ja immer wieder Diskussionen um Bottas gab. Ich habe auch nie verstanden, warum es so lang gedauert hat. Russell ist ein Ausnahmetalent. Ob es dann genauso weit ist wie bei Lewis, das bleibt abzuwarten."

Gewundert hat sich Schumacher allerdings über den letzten Saisonabschnitt 2021, als Russell seiner Wahrnehmung nach im Verhältnis zu seinem Teamkollegen Nicholas Latifi "nicht mehr ganz so gut wie vorher" war. "Woran das gelegen hat, weiß man natürlich nicht."

"Aber ich glaube, dass es eine super Konstellation ist. Man darf auch nicht vergessen, dass sich Mercedes auch langsam in Richtung Zukunft orientieren muss. Lewis kann jederzeit sagen, dass er nicht mehr mag oder aufhören möchte. Und demensprechend muss man sich vorbereiten", sagt Schumacher.

Bei Mercedes setzt man jedenfalls große Hoffnungen in die zu 50 Prozent veränderte Fahrerpaarung: "Lewis ist der beste Fahrer der Welt, und zu ihm gesellt sich eines der klügsten und vielversprechendsten Talente der neuen Generation", erklärt Teamchef Toto Wolff.

"Ich zweifle nicht daran, dass wir ein partnerschaftliches Umfeld zwischen den beiden schaffen können, in dem sie produktiv an der Entwicklung des neuen Autos arbeiten, was unerlässlich sein wird, während wir gleichzeitig einen gesunden Wettbewerb aufrechterhalten, der sie beide als auch das gesamte Team motivieren wird."

Wolff weiß allerdings, dass auf Russell in Form von Hamilton eine der schwierigsten Aufgaben wartet, die es in der Formel 1 gibt. Zumal er Hamilton nach dem verlorenen WM-Finale in Abu Dhabi 2021 "noch nie entschlossener gesehen" habe: "Er hatte eine großartige Pause, und er sieht ruhig und bereit aus."

"George macht einfach weiter mit seiner Arbeit. Ich weiß, dass er im Winter gut trainiert hat, und wir haben ihn in der Fabrik gesehen, wie er im Simulator und mit seinen Ingenieuren gearbeitet hat. Dieses Team war schon immer sein Zuhause, und deshalb verlief der Übergang zu uns sehr reibungslos", sagt der Österreicher.

