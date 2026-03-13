Ralf Schumacher warnt: Deshalb stürzt Red Bull plötzlich ab
Red Bull erlebt im Sprint-Qualifying von China eine Enttäuschung - Max Verstappen spricht von einem "Desaster", während Experten strukturelle Probleme sehen
Max Verstappen kam im Sprint-Qualifying von China nicht über Platz 8 hinaus
Foto: LAT Images
Red Bull hat im Sprint-Qualifying zum Großen Preis von China 2026 eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Max Verstappen landete nur auf Rang 8 und hatte mehr als 1,7 Sekunden Rückstand auf Polesetter George Russell im Mercedes.
Teamkollege Isack Hadjar belegte sogar nur Platz 10 und verlor über 2,2 Sekunden auf die Bestzeit. Entsprechend kritisch fiel das erste Fazit im Red-Bull-Lager aus. Max Verstappen spricht nach der Session ungewöhnlich deutlich über die Probleme seines Autos. Aus seiner Sicht fehlte es vor allem an Grip und Balance.
"Der ganze Tag war vom Tempo her ein Desaster", sagt der Niederländer. "Wir haben einfach keinen Grip." Das Hauptproblem sieht Verstappen in den Kurven. "Wir verlieren massiv Zeit in den Kurven", erklärt er. "Kein Grip, keine Balance - das ist im Moment unser größtes Problem."
Da das Sprint-Wochenende die Möglichkeiten für größere Anpassungen einschränkt, ist noch unklar, wie viel Red Bull vor dem restlichen Wochenende verändern kann. Verstappen lässt offen, ob größere Set-up-Änderungen möglich sind. "Wir werden uns das anschauen", sagt er. "Im Moment weiß ich noch nicht, was wir genau machen können."
Schumacher sieht strukturelle Probleme
Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt, dass die aktuellen Probleme auch mit personellen Veränderungen im Team zusammenhängen. "Man zahlt jetzt ein bisschen darauf ein, dass man verschiedene Leute im Team verloren hat", sagt Schumacher. Zudem habe Red Bull das neue Reglement offenbar nicht so gut umgesetzt wie erhofft.
Der Motor sei zwar in Ordnung, doch beim Auto gebe es klare Schwächen. "Das Auto ist schwer und nicht gut genug. Selbst Max kann das im Moment nicht ändern." Besonders bemerkenswert findet Schumacher, dass sogar das Schwesterteam Racing Bulls in einigen Bereichen einen besseren Eindruck hinterlassen habe.
"Da muss sich Red Bull schon hinterfragen", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot. "Es gibt eine lange Liste an Dingen, die sie verbessern müssen." Trotzdem glaubt Schumacher, dass Verstappen und das Team aus der Situation herauskommen können. "Das gehört auch zu einem Weltmeister. Da muss man durch."
Hadjar überrascht über großen Abstand
Auch Teamkollege Isack Hadjar zeigt sich nach dem Sprint-Qualifying unzufrieden mit der Performance. Obwohl er mit seiner eigenen Runde zufrieden war, fehlte deutlich Pace. "Ich weiß noch nicht, warum wir eine halbe Sekunde verloren haben", sagt der Franzose. "Mit der Runde selbst war ich eigentlich zufrieden."
Überraschend sei vor allem der große Abstand zur Spitze gewesen. "Wir brauchen einfach ein bisschen mehr von allem - mehr Grip, vielleicht auch etwas mehr Leistung." Besonders der Abstand zu Mercedes habe ihn überrascht. "Ich habe erwartet, dass McLaren und Ferrari vor uns sind. Aber nicht, dass der Abstand insgesamt größer wird."
Diese Story teilen oder speichern
Nach Auftakt in Melbourne: Wo Red Bull laut Max Verstappen wirklich steht
Lando Norris überzeugt: Neue Regeln entwerten Mutkurven in der Formel 1
Max Verstappen scherzt: Trainiere nur noch Mario Kart auf der Switch!
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Fünf Brennpunkte in Shanghai: Wer knackt den Mercedes-Code?
Max Verstappen verrät: Kontakt zu Helmut Marko besteht weiterhin
Aktuelle News
Formel-1-Liveticker: Mercedes-Pole & Antonelli-Freispruch
Salucci sieht VR46 vor Gresini: "Wir haben echte Werksunterstützung"
Aston Martin fährt Runden, aber: "Wir sind immer noch weit weg"
McLaren versteht Mercedes-Antrieb besser: Lando Norris auf P3
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.