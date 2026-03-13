Ralf Schumacher warnt: Deshalb stürzt Red Bull plötzlich ab

Red Bull hat im Sprint-Qualifying zum Großen Preis von China 2026 eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Max Verstappen landete nur auf Rang 8 und hatte mehr als 1,7 Sekunden Rückstand auf Polesetter George Russell im Mercedes.

Teamkollege Isack Hadjar belegte sogar nur Platz 10 und verlor über 2,2 Sekunden auf die Bestzeit. Entsprechend kritisch fiel das erste Fazit im Red-Bull-Lager aus. Max Verstappen spricht nach der Session ungewöhnlich deutlich über die Probleme seines Autos. Aus seiner Sicht fehlte es vor allem an Grip und Balance.

"Der ganze Tag war vom Tempo her ein Desaster", sagt der Niederländer. "Wir haben einfach keinen Grip." Das Hauptproblem sieht Verstappen in den Kurven. "Wir verlieren massiv Zeit in den Kurven", erklärt er. "Kein Grip, keine Balance - das ist im Moment unser größtes Problem."

Da das Sprint-Wochenende die Möglichkeiten für größere Anpassungen einschränkt, ist noch unklar, wie viel Red Bull vor dem restlichen Wochenende verändern kann. Verstappen lässt offen, ob größere Set-up-Änderungen möglich sind. "Wir werden uns das anschauen", sagt er. "Im Moment weiß ich noch nicht, was wir genau machen können."

Schumacher sieht strukturelle Probleme

Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt, dass die aktuellen Probleme auch mit personellen Veränderungen im Team zusammenhängen. "Man zahlt jetzt ein bisschen darauf ein, dass man verschiedene Leute im Team verloren hat", sagt Schumacher. Zudem habe Red Bull das neue Reglement offenbar nicht so gut umgesetzt wie erhofft.

Der Motor sei zwar in Ordnung, doch beim Auto gebe es klare Schwächen. "Das Auto ist schwer und nicht gut genug. Selbst Max kann das im Moment nicht ändern." Besonders bemerkenswert findet Schumacher, dass sogar das Schwesterteam Racing Bulls in einigen Bereichen einen besseren Eindruck hinterlassen habe.

"Da muss sich Red Bull schon hinterfragen", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot. "Es gibt eine lange Liste an Dingen, die sie verbessern müssen." Trotzdem glaubt Schumacher, dass Verstappen und das Team aus der Situation herauskommen können. "Das gehört auch zu einem Weltmeister. Da muss man durch."

Hadjar überrascht über großen Abstand

Auch Teamkollege Isack Hadjar zeigt sich nach dem Sprint-Qualifying unzufrieden mit der Performance. Obwohl er mit seiner eigenen Runde zufrieden war, fehlte deutlich Pace. "Ich weiß noch nicht, warum wir eine halbe Sekunde verloren haben", sagt der Franzose. "Mit der Runde selbst war ich eigentlich zufrieden."

Überraschend sei vor allem der große Abstand zur Spitze gewesen. "Wir brauchen einfach ein bisschen mehr von allem - mehr Grip, vielleicht auch etwas mehr Leistung." Besonders der Abstand zu Mercedes habe ihn überrascht. "Ich habe erwartet, dass McLaren und Ferrari vor uns sind. Aber nicht, dass der Abstand insgesamt größer wird."