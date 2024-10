Rangliste aller US-Strecken in der Formel-1-Geschichte

Jahrzehnte hat die Formel 1 versucht, auf der anderen Seite des Atlantiks groß rauszukommen. Jetzt hat die Formel 1 es endlich geschafft, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen. Sie hat zwar keinen amerikanischen Fahrer mehr, der sie unterstützt, aber die Präsenz der Formel 1 in den USA wächst. Im Kalender des vergangenen Jahres standen zum ersten Mal seit 1982 drei Rennen in den USA. Das Trio aus Miami, Austin und Las Vegas scheint für die nächsten Jahre in Stein gemeißelt zu sein.

Nicht alle Rennen waren in der Vergangenheit erfolgreich. Läufe an festen Austragungsorten in den 1960er- und 1970er-Jahren machten bald einer Vielzahl von austauschbaren Straßenkursen Platz, bei denen Mauern und kaum erkennbare Sehenswürdigkeiten die Landschaft dominierten. Erst 2012 fand die Formel 1 mit der Fertigstellung des Circuit of the Americas eine "dauerhafte" Heimat in den USA.

In den vergangenen Jahren sind die Austragungsorte in den jeweiligen Städten dank des Einflusses des Eigentümers Liberty Media wieder in den Mix aufgenommen worden. Es gab in dieser Zeit einige große Möglichkeiten, die die Formel 1 nicht nutzen konnte, aber die Grands Prix in Miami und Las Vegas sind ein riesiger Gewinn für die Meisterschaft.

Aber welche der zwölf Rennstrecken, auf denen in den USA ein F1-Grand-Prix ausgetragen wurde, ist die beste? Jede wurde auf einer Skala von 1 bis 10 in Bezug auf ihr Layout, die Qualität des Rennens, ihre Langlebigkeit in der F1 und ihr Vermächtnis bewertet - einschließlich der Reaktionen der Fahrer, die Historie des Grand Prix und seine Auswirkungen auf den Motorsport.

Platz 12: Caesars Palace, Las Vegas, Nevada

Grands Prix: 2

Jahre: 1981-82

In einem Satz: Formel 1 auf einem wortwörtlichen Parkhaus

Die Beschilderung für den Caesars Palace ist von dem Teil des Strips aus sichtbar, der in die heutige Rennstrecke von Las Vegas integriert ist, obwohl der Parkplatz, auf dem der erste F1-Event von Sin-City stattfand, nicht mehr existiert. Stattdessen befindet sich auf dem ehemaligen Veranstaltungsort des Caesars-Palace-Grand-Prix ein Einkaufszentrum, sodass die Relikte aus zwei Jahren, in denen dort gefahren wurde, für alle Zeiten begraben bleiben.

Es fällt schwer, sich die Caesars-Palace-Rennen als etwas anderes vorzustellen als den überstürzten Versuch, ein Rennen in Las Vegas zu veranstalten - scheinbar um des Rennens willen. Die ursprünglichen Pläne, den Strip mit einzubeziehen, scheiterten, und so fassten Caesars-Palace-Geschäftsführer Bill Weinberger und Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone den Plan, eine enge Rennstrecke auf dem Hotelparkplatz zu errichten.

Die E-Form? Weinberger erinnerte sich Jahre später daran, dass er auf einem Platzdeckchen mit seiner Hand eine Form nachzeichnete und dies als Ausgangspunkt vorschlug. Ecclestone sagte ihm, dass möglicherweise nur Platz für eine Strecke von drei Fingern Breite vorhanden sei.

Die Rennstrecke wies keine besonderen Merkmale auf: flach, karg und mit vielen Parkplätzen. Der Asphalt war für diesen Anlass frisch verlegt worden, aber die Rennstrecke hatte außer der Ehre, 1981 und 1982 zwei Titelentscheidungen auszutragen, nicht viel zu bieten.

Alan Jones, der das Rennen 1981 gewann, verwehrte seinem Teamkollegen Carlos Reutemann die Chance, Weltmeister zu werden, während Keke Rosbergs fünfter Platz 1982 ausreichte, um sich den Titel zu sichern. Aber die Fahrer hassten die Strecke: Sie litten unter Hitzschlag und das Hotel machte kaum mehr als einen hohen finanziellen Verlust. Das Rennen sollte eigentlich auch 1983 im Kalender bleiben, wurde aber vernünftigerweise gestrichen.

Platz 11: Fair Park, Dallas, Texas

Grand Prix: 1

Jahre: 1984

In einem Satz: Autos, Fahrer und Strecke zerbröseln bei 38 Grad Hitze

Die Geschichte ist vielleicht nicht hart genug gegenüber dem einzigen Dallas Grand Prix, der als verrückte, unbeschwerte, zermürbende Spritztour an einem etwas heißen Tag angesehen wird. In Wirklichkeit war Dallas auf ein Formel-1-Rennen überhaupt nicht vorbereitet und entschied sich im Juli auf bizarre Weise dafür, es auszurichten - da man der Meinung war, dass extreme Hitze besser sei als Regen. Die Veranstalter von Dallas wollten die Formel 1 nutzen, um die Stadt als "Weltklasse" zu präsentieren, aber die Fernsehbilder zeigten kaum mehr als den Asphalt.

Es gab zwei Probleme: die Hitze und eine provisorische Fahrbahn, die wie ein Tag altes Gebäck zerbröckelte. Die Rennstrecke hatte sich bereits während des Trainings am Freitag aufgelöst; als am Samstagnachmittag ein Feld von Can-Am-Autos darauf fahren sollte, mussten über Nacht eine Reihe von Reparaturen durchgeführt werden. Die Fahrer zogen angesichts des Zustands der Strecke sogar einen Boykott in Betracht, aber im Feld herrschte die Meinung vor: "Wir sind hier, also können wir auch fahren."

Sowohl die Fahrer als auch die Autos hatten bei 38 Grad Hitze zu kämpfen. Dass Keke Rosberg seinen Williams FW09 zum Sieg schleppte, unterstrich eher den zermürbenden Charakter des Rennens. Der Finne hatte eine Wasserflasche an der Innenseite seines Helms befestigt, um bei den Bedingungen kühl zu bleiben.

Die anderen Fahrer hatten zu kämpfen. Nigel Mansell wurde ohnmächtig, als er versuchte, seinen Lotus nach einem Getriebeschaden über die Ziellinie zu schieben. Mehrere Fahrer drehten sich aufgrund der Bremsstrecke und der geringen verfügbaren Auslaufzone von der Strecke. Darüber hinaus empfand die lokale Bevölkerung rund um den Fair Park den Lärm als unerträglich. Das Rennen in Dallas fand nie wieder statt, da die Organisatoren Anfang 1985 in Konkurs gingen.

Platz 10: Phoenix, Arizona

Grands Prix: 3

Jahre: 1989-91

In einem Satz: Langweiliges 90-Grad-Fest, das nur Jean Alesi interessant machen konnte

Während der dreijährigen Formel-1-Geschichte des Rennens wurden in Phoenix zwei Streckenvarianten verwendet: die 90-Grad-Version, die 1989 und 1990 zum Einsatz kam, und die Variante von 1991, die eine Haarnadelkurve und etwas mehr Kurvenvariationen beinhaltete. Keines der beiden Layouts war besonders interessant, obwohl die ältere Version ein wenig mehr Freiraum bot, einfach weil das Rennen so spät organisiert wurde. Phoenix stimmte erst im Januar 1989 zu, den Termin im Juni in Detroit in diesem Jahr zu übernehmen.

Das Rennen von 1990, das im März stattfand, war der Höhepunkt von Phoenix' Zeit im Kalender. Jean Alesis Tyrrell 018 mit einem Stoßdämpfer funktionierte auf einem Straßenkurs wunderbar und bot dem jungen Franzosen mit sizilianischen Wurzeln eine Plattform, um sich einen erbitterten Kampf mit Ayrton Senna um den Sieg zu liefern. Alesi gelang es nicht ganz, Senna den ersten Sieg zu entreißen, aber er schaffte es zumindest, sich einen festen Platz in der Formel 1 zu sichern. Ohne Alesis Heldentaten gibt es über die Strecke nicht viel zu sagen. Die Hitze im Jahr 1989 und die Unebenheiten der Strecke brachten dem Austragungsort den Ruf ein, Autos zu zerstören, und es wurde immer schwieriger, mehr als 15.000 Zuschauer unterzubringen.

Bernie Ecclestone machte den Deal Ende 1991 vorzeitig rückgängig, indem er ein für 1992 geplantes Rennen absagte und sich stattdessen dafür entschied, die Formel 1 nach dem Ende der Apartheid wieder nach Südafrika zu bringen.

Platz 9: Miami, Florida

Grands Prix: 3

Jahre: 2022 - aktuell

In einem Satz: Imposante, von Miami Vice inspirierte Show, ausgesprochen durchschnittliche Rennstrecke

Die Ausrichtung eines Rennens in Miami war eine kolossale Absichtserklärung der Formel-1-Eigentümer, obwohl sie zugegebenermaßen auf anhaltenden rechtlichen Widerstand der Bewohner des Stadtteils Miami Gardens stieß, der schließlich abgewiesen wurde. Die Formel 1 hatte schon seit Jahren ein Auge auf Miami geworfen, und ein mögliches Rennen entlang der Biscayne Bay (wo die Formel E 2015 gefahren war) und Port Miami verlief im Sande. Stattdessen wurden die Pläne auf das Hard Rock Stadium verlagert, wo schließlich 2022 ein Rennen stattfand.

Formel 1 in Miami: Es gibt Pros und Cons Foto: Motorsport Images

Das Rennen selbst war in Miami immer zweitrangig. Stattdessen ist es eher eine Veranstaltung: eine Veranstaltung in den Farben Türkis und Rosa, untermalt von Kunstmotiven, amerikanischen Sportstars und den atemberaubenden Luxuspaketen, die sich nur die Allerreichsten leisten können. Das aufgemalte Wasser in einem nachgebauten Jachthafen sorgte für die nötige Portion Kitsch; und als man live im Fernsehen sah, wie Craig Slater von Sky F1 auf dem Trockenen planschte, wurde einem erst recht klar, wie lächerlich das Ganze war.

Und wir haben noch nicht einmal über die Rennstrecke in Miami selbst gesprochen: Sie ist an sich nicht schlecht, aber es gibt einige entscheidende Ärgernisse. Die Auslaufzonen sind zu groß, es gibt zu viele DRS-Zonen, um überholen zu können, und die Schikane in Kurve 14-15 scheint nur dazu da zu sein, um zu nerven. Der erste Sektor ist großartig und belohnt Rhythmus und Schwung, aber der Rest fühlt sich alles andere als aufregend an.

Platz: 8 - Las Vegas, Nevada

Grand Prix: 1

Jahre: 2023 - aktuell

In einem Satz: Übertriebene Preisstruktur, aber bisher ein solides Rennen

Las Vegas vor Miami? Wir haben für beide Veranstaltungen nur eine sehr kleine Stichprobe: nur drei Rennen für Miami und nur eines für Vegas - aber davon war die Rückkehr von Las Vegas in den Formel-1-Kalender auf der Strecke eine viel aufregendere Angelegenheit als alle Angebote von Miami, und das liegt vor allem an den einzigartigen klimatischen Bedingungen, die ein Rennen so spät in der Nacht mit sich bringt.

In der Wüste wird es kalt, und die Glätte des Asphalts machte es sehr schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Daher die verrückte Reihenfolge im Qualifying, bei der beide McLaren im Q1 ausschieden und beide Williams es ins Q3 schafften.

Ein Rennen auf dem Strip zu veranstalten, ist seit Jahrzehnten ein Ziel der Formel 1. Die Streckenführung, auf die sich die Meisterschaft für Las Vegas geeinigt hat, mag wie ein auf dem Kopf stehendes Schwein aussehen, aber sie hat sich bisher als effektiv erwiesen.

Wie in Miami ist die Rennstrecke selbst nicht das Wichtigste; die Hauptattraktion ist die Ausrichtung einer Veranstaltung, die es in Sachen Glanz und Glamour (und Skandal?) mit Monaco aufnehmen kann. Tickets außerhalb des allgemeinen Verkaufs kosten fürstliche Summen von über 1000 Dollar. Ein Ticket von der Red Bull Energy Station für das Wochenende? 12.000 Dollar. Kein Vermögen für diejenigen, die es sich leisten können, aber für uns Normalsterbliche eine völlig andere Welt.

Abgesehen von den Exzessen scheint Las Vegas eine lohnenswerte Ergänzung des Kalenders zu sein. Das Rennen 2023 war gut, wenn auch zu einer blöden Zeit, und der Gedanke an Exklusivität treibt die Preise für die Eintrittskarten in die Höhe. Und wenn die Leute bereit sind, diese Preise zu zahlen, dann viel Spaß.

Platz 7: Detroit, Michigan

Grands Prix: 7

Jahre: 1982-88

In einem Satz: "Wir haben Monaco zu Hause"

Alles in allem war Detroits Straßenkurs am Flussufer vielleicht nicht der überzeugendste Austragungsort für die Formel 1, aber er lieferte dennoch eine Handvoll guter Rennen in den sieben Läufen, die dort ausgetragen wurden. Mit dem Ziel, das Image der Stadt zu verbessern und sie international bekannter zu machen, wurde Detroit 1982 zum dritten amerikanischen Gastgeber eines Grand Prix.

Mit einer Schikane und einem Tunnel mit Blick auf das Wasser schien es ein Versuch zu sein, Monaco nachzuahmen - und die enge Haarnadelkurve in Kurve 5 war so langsam, dass die Fahrer Mühe hatten, ihre Autos am Abwürgen zu hindern. Vernünftigerweise wurde diese Haarnadelkurve für zukünftige Auflagen des Rennens verworfen.

Viele der anfänglichen Kritikpunkte an der Strecke - schlechte Organisation, die Tatsache, dass dort noch nie ein Rennen stattgefunden hatte, bevor die Formel 1 kam, die quälend langsame Haarnadelkurve und die holprige Strecke - waren bei der Folgeveranstaltung 1983 praktisch verschwunden. Die Rennen wurden oft durch die Beschaffenheit der Strecke aufgepeppt, wodurch die Turbofahrer einige ihrer Vorteile einbüßten. Die 90-Grad-Kurven trugen dazu bei, dass die Saugmotoren im Rennen blieben, da sie nicht von den Auswirkungen des Turbolochs betroffen waren.

Aber ein allgemeiner Mangel an Investitionen in die Straßen rund um die Strecke führte zu einer zunehmenden Beschädigung der Strecke, insbesondere in Kurve 2 beim Rennen 1985. Alain Prost war einer der Hauptkritiker der Rennstrecke in Detroit und bezeichnete sie als "langsam, langweilig und keine Herausforderung für die Fahrer", und die Piloten begannen, sie immer mehr zu hassen, je mehr sich die Dinge verschlechterten. Nach 1988 verschwand die Strecke schließlich aus dem Rennkalender, da Detroit nicht bereit war, in neue Boxengassenanlagen zu investieren, und auch der geplante Umzug auf die Belle Isle konnte Detroit nicht im Formel-1-Kalender halten.

Platz 6: Riverside, Kalifornien

Grand Prix: 1

Jahr: 1960

In einem Satz: Schnelle, aber trügerisch einfache Rennstrecke, die inzwischen der Zeit zum Opfer gefallen ist

Ein Geständnis: Der Autor ist ein großer Fan von Riverside, obwohl die Strecke schon lange vor seiner Geburt von der Bildfläche verschwand. Und doch liegt in ihrer scheinbaren Einfachheit etwas Majestätisches; Bilder und Videos von Autos aus dem Jahr 1960, die fast quer durch die ansteigenden Esses rutschen, sind ein großartiges Spektakel. Sie würden sich heute sogar ganz gut machen; Riverside war das, wo COTA mit seiner eigenen wellenförmigen Reihe von Links-Rechts-Kurven sein könnte.

Riverside stand nur einmal auf dem Formel-1-Kalender, nämlich 1960. Stirling Moss gewann das Rennen, obwohl er seine Poleposition nicht halten konnte und in der ersten Runde von Jack Brabham überholt wurde. Der Australier begann dann, das Tempo zu drosseln, als seine übervollen Kraftstofftanks begannen, auf seinen Auspuff zu tropfen, sodass Moss die Führung zurückerobern konnte. Leider war das Rennen kein Erfolg. Der Große Preis der Vereinigten Staaten zog in der folgenden Saison nach Watkins Glen um.

Die Beschaffenheit der Strecke in Riverside mit ihrer langen Gegengeraden und mehreren schnellen Kurven, die in langsame Haarnadelkurven übergehen, führte häufig zu schweren Unfällen - manchmal mit tödlichem Ausgang. Lange nachdem die Formel 1 die Strecke verlassen hatte, wurde die letzte Kurve mit einem Knick neu profiliert, um den Radius zu vergrößern - was jedoch kaum dazu beitrug, Kollisionen zu verhindern. Die Rennstrecke wurde Mitte 1989 geschlossen und ein Einkaufszentrum und Wohngebäude wurden darauf errichtet.

Platz 5: Sebring, Florida

Grand Prix: 1

Jahr: 1959

In einem Satz: Weitläufige Flugplatzstrecke, die zu einem beliebten Austragungsort für Sportwagenrennen wurde

Der aktuelle Sebring-Kurs, die noch immer die Start- und Landebahn-Gegengerade der Originalversion beibehält, ist mit 5,7 Kilometern eine ziemlich lange Strecke. Sie verblasst jedoch im Vergleich zu der 1959 in der Formel 1 verwendeten Streckenführung. Die 8,3 Kilometern lange Strecke um das ehemalige Hendricks Army Airfield trug zu Stirling Moss' dreiminütiger Pole-Zeit bei. Hier errang Bruce McLaren seinen ersten Grand-Prix-Sieg, nachdem Moss' Getriebe nach fünf Runden den Geist aufgegeben hatte.

Ein El Dorado für Sportwagen: Das ist Sebring heute Foto: Motorsport Images

Sebrings einziger Auftritt im Formel-1-Kalender ist mit einer Reihe von kuriosen Randnotizen verbunden: Harry Schell belegte den dritten Startplatz, nachdem er in seiner letzten Qualifikationsrunde anscheinend eine Abkürzung gefunden hatte, Tec-Mec war zum einzigen Mal auf der Teilnehmerliste vertreten, und Rodger Ward erhielt irgendwie die Erlaubnis, mit einem Kurtis-Kraft-Zwergauto mit einem 1,7-Liter-Offenhauser-Motor anzutreten - winzig im Vergleich zu den 2,5-Liter-Motoren der damaligen Zeit. Es war vielleicht nicht überraschend, dass Ward in der Qualifikation 43,8 Sekunden langsamer war als Moss.

Sebring ist hier nicht unbedingt wegen des Spektakels seines Formel-1-Rennens vertreten, sondern eher, weil es zu einem ikonischen Austragungsort in der Welt der Sportwagen wurde. Die Oberflächen der Rennstrecke bieten seit Jahrzehnten eine einzigartige Herausforderung, und die 12 Stunden von Sebring sind eines der wichtigsten Rennen im US-Rennkalender.

Platz 4: Indianapolis, Indiana

Grands Prix: 8

Jahre: 2000-07

In einem Satz: Straßenkurs auf heiligem IndyCar-Boden, mit Erinnerungen an Reifenprobleme

Für den Indianapolis Motor Speedway ist aufgrund seiner Bedeutung im globalen Motorsportbereich keine große Einleitung erforderlich. Aber die Idee, dass die Formel 1 auf einer Rennstrecke fährt, die für Indy-Car-Rennen bekannt ist, schien bestenfalls unpassend. Im neuen Jahrtausend kehrte die Formel 1 in die Vereinigten Staaten zurück, als in Indianapolis ein Rundkurs mit einem technischen Innenfeldabschnitt angelegt wurde. Die erste Kurve des Ovals wurde als letzte Kurve der Strecke genutzt - was sich später als problematische herausstellte.

Leider ging das Indianapolis-Rennen wegen der Reifenproblematik in die Geschichte ein Foto: Motorsport Network

Die ersten Bewertungen der Fahrer im Jahr 2000 bescheinigten der Rennstrecke viel Spaß, obwohl die Vielzahl an Haarnadelkurven das Tempo vielleicht etwas zu sehr verlangsamte. Die Steilkurven erwiesen sich jedoch als problematisch, als der Reifenkrieg zwischen Michelin und Bridgestone in der Formel 1 immer härter wurde. Ralf Schumacher erlitt 2004 einen schweren Unfall, als sein Michelin-Reifen versagte, und zog sich dabei Rückenverletzungen zu. 2005 ereilte ihn ein ähnliches Schicksal, was zum anschließenden Boykott der Michelin-Teams führte.

Und leider ist es genau das, woran man sich bei der Formel 1 in Indianapolis am meisten erinnert. Es sah endlich so aus, als würde die Formel 1 in den USA eine Heimat finden, aber das Rennen von 2005 hat den guten Willen der lokalen Fans zunichte gemacht und das Rennen wurde vor 2008 stillschweigend eingestellt. Der Straßenkurs sieht heutzutage etwas anders aus, da die meisten Haarnadelkurven verschwunden sind, aber er bietet jedes Jahr spannende IndyCar-Rennen.

Platz 3 - Circuit of The Americas, Austin, Texas

Grands Prix: 11

Jahre: 2012 - aktuell

In einem Satz: Eine Sammlung von Kurven in modernem, von Tilke beeinflusstem Design

Die Formel 1 bereitet sich auf ihr zwölftes Rennen auf der Rennstrecke in Austin vor und scheint in den USA endlich Fuß gefasst zu haben. Der Circuit of The Americas ist eine Art Collage aus einigen der beliebtesten Kurven der Formel 1 - Maggotts/Becketts, Istanbul-Kurve 8, Hockenheim-Sachs-Kurve - die alle zu einem Tilke-Band aus engen Kurven zusammengefügt wurden, die zum Überholen einladen sollen.

Vielleicht ist es in dieser Hinsicht etwas überkonstruiert; zynisch ausgedrückt hat es den Anschein, als hätten die Konstrukteure der Rennstrecke alle Ideen an die Wand geworfen, um zu sehen, was hängen bleibt. Dennoch scheint es gut anzukommen, also hat COTA sicherlich etwas zu bieten.

Die großen Auslaufenzonen bringen die üblichen Schwierigkeiten moderner Rennstrecken mit sich, ebenso wie der Mangel an Szenerie, da COTA in einer riesigen Fläche des Nichts gebaut wurde - unter der sich weicher Boden befindet, der den Verschleiß der Fahrbahnoberfläche zu beschleunigen scheint.

Aber die Rennen können sich sehen lassen. Die Läufe auf dem COTA sind im Allgemeinen gut, auch wenn sie vielleicht unter einem übermäßigen Einsatz von DRS auf der Gegengeraden leiden, aber die Kurven dahinter bieten die Möglichkeit, mit verschiedenen Linien zu experimentieren - was zu einigen schönen Manövern führt. Es ist nicht die beste Rennstrecke, die die Formel 1 in den USA besucht hat - aber sie ist eine der wichtigsten.

Platz 2 - Long Beach, Kalifornien

Grands Prix: 8

Jahre: 1976-83

In einem Satz: Beliebte Rennstrecke am Meer mit einer Vorliebe für seltsame Ergebnisse

Long Beach hat einfach etwas an sich, das alle zu lieben scheinen. Es ist egal, dass die Strecke ständig etwas heruntergekommen aussieht oder man sich Sorgen um die Brunnenblumen machen muss, wenn die IndyCar zu Besuch kommt; es scheint dort einfach wirklich gute Rennen zu geben.

Bis heute eine feste Größe: IndyCar in Long Beach Foto: Penske Entertainment

Das war auch in der Formel 1 so, denn niemand hat auf der legendären Rennstrecke Shoreline Drive mehr als einmal gewonnen - so wurden die Karten immer neu gemischt. Obwohl sich die Streckenführung während der Formel-1-Zeit in Long Beach mehrfach geändert hat, mit mehreren Änderungen an der Ein- und Ausfahrt auf den Shoreline Drive, ist das Fundament der Strecke durchgehend gleich geblieben.

Erinnert ihr euch noch daran, wie Andrea de Cesaris 1982 als Zweiter von der Strecke abkam, weil er anscheinend die Konzentration verlor? Oder John Watson, der 1983 vom 22. Startplatz aus gewann? Oder Ricciardo Patrese, der sich 1978 vom Vorqualifying aus vorarbeitete und den ersten Punkt für Arrows holte? Long Beach hatte viele dieser kleinen Wunder zu bieten und ist auch nach dem Ausstieg der Formel 1 Ende 1983 weiterhin eine feste Größe in der US-Rennszene. Ein Auto mit Turbolader hat den "United States Grand Prix West" nie gewonnen.

Die CART-Serie übernahm 1984 die Rolle des Grand Prix von Long Beach, da das Formel-1-Rennen kaum profitabel war. Bis heute finden dort IndyCar-Rennen statt, die zu einem der Flaggschiff-Rennen im Kalender geworden sind.

Platz 1 - Watkins Glen, New York

Grands Prix: 20

Jahre: 1961-80

In einem Satz: Ein klassischer Kurs, dem die Formel 1 leider entwachsen ist

Vor COTA gab es Watkins Glen. Ursprünglich eine kleine Rennstrecke, als die Formel 1 1961 zum ersten Mal dort Rennen fuhr, wurde sie 1971 durch die Hinzufügung vom Stiefel und die Neuprofilierung der ersten Kurve vergrößert, wodurch größtenteils das Layout entstand, das bis heute erhalten ist. "The Glen" hat einen fantastischen Rhythmus; der Anstieg von Kurve 1 bis Kurve 4 belohnt Mut am Gaspedal, und die Fahrt bis Kurve 5 - mit oder ohne Schikane - bietet zahlreiche Überholmöglichkeiten.

Die Formel 1 in Watkins Glen: heute fahren dort NASCAR und IndyCar Foto: LAT

Die Strecke hat jedoch auch eine dunkle Seite. Die Formel 1 war Schauplatz des grausamen Todes von François Cevert und Helmut Koinigg, und es wird auf Leitplanken gesetzt, obwohl in den vergangenen Jahren bessere Lösungen entwickelt wurden. Noch tragischer war, dass Cevert zwei Jahre zuvor, 1971, so brillant gewonnen hatte. Es war eine Rennstrecke, die in den Anfangstagen gezähmt werden musste. Dass Jim Clark und Graham Hill ein solches Talent dafür hatten, unterstrich die Fähigkeiten, die von den Fahrern verlangt wurden.

Nach dem Aus der Formel 1 verfiel Watkins Glen. Glücklicherweise wurde die Rennstrecke 1984 renoviert und blieb weiterhin in Betrieb. Sie ist nach wie vor einer der beliebtesten Veranstaltungsorte für Motorsport in den USA. Sowohl die NASCAR als auch die IndyCar sind seitdem zu Gast, wobei die NASCAR auf der kurzen Strecke ohne den Stiefel fährt.