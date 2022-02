RB18: Red Bull zeigt neues Formel-1-Auto für 2022 vor Mercedes und Ferrari

Audio-Player laden

Der Weltmeister steht auch 2022 wieder auf der vorläufigen "Pole". Max Verstappens Red-Bull-Team hat bekanntgegeben, den neuen RB18 für die Formel-1-Saison 2022 am 9. Februar zu präsentieren - und damit (Stand jetzt) vor allen anderen Teams. Die Bullen sind der achte Rennstall, der ein offizielles Launchdatum verkündet hat.

Bislang stand die Präsentation von Aston Martin am 10. Februar ganz vorne auf der Liste, nun wurde das Team von Sebastian Vettel aber noch einmal um einen Tag "unterboten". Zum ersten Mal seit der Saison 2014 wird Red Bull sein neues Auto in diesem Jahr wieder mit dem amtierenden Fahrer-Weltmeister vorstellen.

Gleichzeitig wird es beim Launch auch das Comeback der Startnummer 1 geben: 2014 fuhr Vettel als bislang letzter Weltmeister mit der 1, dieses Mal wird es Max Verstappen sein. Für die Präsentation, die um 17:00 Uhr unserer Zeit beginnt, hat sich Red Bull in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen.

So kündigt man an, dass man diese gemeinsam mit "bis zu 5.000 Fans" durchführen wird. In einer Pressemitteilung heißt es: "Via 'The Paddock', der digitalen Loyalitätsplattform von Red Bull Racing, haben Fans die Möglichkeit bekommen, den Launch der Saison 2022 auf ihren Social-Media-Kanälen zu hosten."

Von den zehn Formel-1-Teams haben damit lediglich Williams und Haas noch kein offizielles Datum für das neue Auto genannt. Haas-Teamchef Günther Steiner kündigte im Gespräch mit 'RTL' zuletzt aber bereits an: "Wir werden das Auto Anfang Februar präsentieren. Kann sein, dass wir die Ersten sind bei der Präsentation."

Womöglich werden Red Bull und Verstappen also doch noch geschlagen - zumindest beim Launchtermin ...

Mit Bildmaterial von Red Bull (Twitter).