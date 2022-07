RB18 wieder mehr Verstappen-like: Sergio Perez fühlt sich weniger wohl

Audio-Player laden

Fällt Sergio Perez im weiteren Saisonverlauf immer weiter hinter Max Verstappen zurück? Der Mexikaner war zu Jahresbeginn 2022 deutlich näher an seinem Red-Bull-Teamkollegen dran, hatte nach seinem Sieg in Monaco aber ein paar Probleme mehr, mit dem Niederländer mitzuhalten. Er sagt, dass sich das Auto nicht gerade in seine Richtung entwickelt.

"Ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt wie am Anfang. Sagen wir es so", meint er. "Wir haben etwas Arbeit vor uns, um zu verstehen, was los ist." Näher ausführen möchte er es allerdings nicht: "Es ist einfach davon weggegangen, wie wohl ich mich zu Saisonbeginn gefühlt habe."

Perez kam mit dem neuen Fahrzeugkonzept deutlich besser zurecht als mit dem nervösen Heck des RB16B aus dem Vorjahr, der auf Verstappens Fahrstil zugeschnitten war. Mittlerweile scheint die Entwicklung aber wieder dahin zu gehen, dass vor allem Verstappen gut mit dem Auto zurechtkommt.

Vor Red Bulls Heimspiel in Silverstone liegt Perez weiterhin auf Rang zwei der Gesamtwertung, allerdings 34 Punkte hinter Verstappen. "Ich möchte Max schlagen. Das ist kein Geheimnis", sagt er. "Aber ich möchte auch, dass das ganze Red-Bull-Team starke Leistungen zeigt."

Siege von Verstappen seien nicht gut für seine Meisterschaftsambitionen, "aber am Ende bin ich Mr. Happy', weil es mein Team ist", so der Mexikaner. "Die Konkurrenz wird nur besser, von daher ist es wichtig, hart zu pushen und Fortschritte zu machen."

Perez profitierte zuletzt von einigen technischen Problemen bei den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz, schied aber in Montreal selbst mit einem Getriebeschaden aus. "Noch weitere Ausfälle würden meine Meisterschaft mit Sicherheit killen", sagt er. "Aber hoffentlich sind die Probleme mit der Zuverlässigkeit jetzt gelöst. Das ist das Wichtigste."

