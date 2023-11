Reaktion auf Katar: FIA plant neue Kühlregelung für extreme Bedingungen

Im Rahmen einer neuen FIA-Sicherheitsinitiative werden die Formel-1-Teams verpflichtet, bei extremen Bedingungen zusätzliche Kühlsysteme für die Fahrer einzusetzen. Als Reaktion auf die Untersuchung, die der Automobilsportverband als Folge der körperlichen Probleme der Fahrer beim diesjährigen Grand Prix von Katar eingeleitet hat, werden nun Lösungen erarbeitet.

Bei der Sitzung der Formel-1-Kommission in der vergangenen Woche wurden Pläne für eine kleine Schaufel, deren Öffnung wahrscheinlich unter dem Auto angebracht wird, um kühle Luft ins Cockpit zu leiten, für 2024 genehmigt.

Die FIA hat nun bekannt gegeben, dass weitere Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass sich die Situation in Katar nicht wiederholt, wo die Fahrer aufgrund der heißen und feuchten Wetterbedingungen mit einem Hitzschlag kämpften und ärztlich behandelt werden mussten.

Neue Kühlkonstruktion: Mindestgewicht wird steigen

Nikolas Tombazis, der FIA-Direktor für Einsitzerfahrzeuge, hat erklärt, dass Pläne ausgearbeitet werden, die es der FIA ermöglichen, bei extremen Bedingungen - basierend auf einer Kombination aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Streckenlayout - eine Notfallerklärung abzugeben, um den Fahrern zu helfen.

Dies wird eine sofortige Anhebung des Mindestgewichts für die Autos zur Folge haben, wobei das zusätzliche Gewicht von den Teams für zusätzliche Kühlanlagen für die Fahrer verwendet werden muss.

Tombazis sagt: "Dadurch erhalten die Autos ein zusätzliches Gewicht, etwa zwei Kilo, das zwingend vorgeschrieben ist und zwingend für die Kühlung des Fahrers verwendet werden [muss]. Das wird also Lösungen wie Kühlwesten ermöglichen."

"Wir müssen noch einige Details ausarbeiten, aber wir wollen klarstellen, dass es sich nicht um etwas handelt, das man für irgendeine Art von zweifelhaftem Vorteil nutzen kann", sagt er.

"Es dient wirklich dem Zweck der [Kühlung] und ist obligatorisch. Man könnte also den Ballast in den Sitz packen, aber das wäre ein bisschen idiotisch, denn wie in Katar haben wir gesehen, dass die Fahrer gegen Ende des Rennens Fehler gemacht haben. Ich denke, dass es eindeutig nicht im Interesse der Teams ist [es zu ignorieren]."

So soll das neue Schaufel-Design funktionieren

Die von der Formel-1-Kommission für 2024 genehmigte Idee der Schaufel war ursprünglich für dieses Jahr geplant, wurde aber blockiert, weil ein Team Bedenken wegen der aerodynamischen Auswirkungen hatte. Tombazis sagt, dass der Einlass letztendlich recht klein sein wird, während er jegliche Andeutungen, dass er sich als Leistungsunterschied erweisen könnte, herunterspielt.

Auf die Frage, wie die Lufthutze aussehen würde, sagt Tombazis: "Stellen Sie sich keinen Schnorchel vor! Es handelt sich eigentlich um einen Schlitz und etwas, das, wie ich glaube, unter dem Chassis angebracht werden kann."

"Der Grund, warum in der Vergangenheit Einwände dagegen erhoben wurden, war, dass die Leute befürchteten, er würde Grenzschichten absaugen und könnte für eine Art indirekten Aero-Vorteil und all das genutzt werden."

"Die Leute stellten verschiedene, leicht paranoide Hypothesen darüber auf, wofür es verwendet werden könnte. Aber es geht wirklich nur darum, die Schaufel in einem bestimmten Bereich zuzulassen und einige maximale Abmessungen dafür festzulegen."

Fahrer: Hitze nach Grosjean-Crash größeres Problem

"Das Gute daran ist, dass die FIA das Problem erkannt hat", sagte GPDA-Direktor und Mercedes-Pilot George Russell bereits nach dem Rennwochenende in Katar. "Und es geht nicht nur um Katar. Bei vielen, vielen Rennen wird man durch die Hitze eingeschränkt."

"Seit dem Grosjean-Crash ist es ein viel größerer Faktor, weil die Anzüge und die feuerfesten Materialien einfach so dick sind, dass sie zusätzlichen Feuerwiderstand aushalten. Ich denke, sie suchen nach Möglichkeiten, den Sitz auf die eine oder andere Weise zu kühlen. Ich bin mir sicher, dass das ein großer Fortschritt sein wird."

Oscar Piastri stimmt seinem Formel-1-Kollegen zu: "Es ist sehr ermutigend, dass die FIA und die F1 das Problem ernst nehmen. Ich denke, es war eine Kombination aus vielen Faktoren, die es so schwierig gemacht haben. Natürlich bedeuteten die drei Boxenstopps, dass es mehr oder weniger ein Vollgasrennen war."

"Ja, ich denke, die Bedingungen waren ein bisschen zu extrem, um ein Rennen zu fahren", fügt Fernando Alonso hinzu. "Aber das konnte niemand vorhersehen, denn am Samstag war es nicht so schlimm. Am Sonntag war die Luftfeuchtigkeit viel höher, und die Temperatur auch. Das war also vielleicht eine kleine Überraschung."

"In der WEC gibt es zum Beispiel einen Sensor im Cockpit, der anzeigt, dass die Innentemperatur nicht mehr als zwei Grad über der Außentemperatur liegen darf. Wenn man diese Temperatur überschreitet, muss man aufhören. Ich denke also, dass solche Dinge in der Formel 1 irgendwie implementiert werden müssen und darüber diskutiert werden muss, dass es ein Limit gibt, und Katar war wahrscheinlich über dem Limit."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.