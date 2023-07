Red-Bull-Teamchef für eine Anpassung der Renault-Motoren!

30 Pferdestärken scheinen Alpine auf die Konkurrenz von Mercedes, Ferrari und Honda zu fehlen, weshalb eine Leistungsangleichung in der Formel 1 im Gespräch ist. Der Automobil-Weltverband FIA und die Verantwortlichen der Königsklasse suchen nach möglichen Lösungen und bekommen sogar Unterstützung von der Nummer eins der Formel 1: Red-Bull-Teamchef Christian Horner spricht sich für eine Angleichung aus, sollte das Defizit wirklich zu groß sein.

Die Formel-1-Kommission und die FIA wollen einen Mechanismus einführen, mit dem die Motoren der verschiedenen Hersteller angeglichen werden können, wenn es zu große Unterschiede gibt. Das Defizit von 30 Pferdestärken wurde von Alpine noch nicht bestätigt, aber Teamchef Otmar Szafnauer stellt klar, dass der französische Hersteller der Konkurrenz hinterherhinke.

"Alle Teams machen ihre Analysen, die FIA macht ihre eigene. Wir liegen deutlich hinter der Konkurrenz", heißt es aus dem Alpine-Lager. Am Motor können die Franzosen nichts machen, da die Antriebe homologiert wurden, weshalb eine Angleichung auch von der Konkurrenz begrüßt wird. Horner sagt: "Wir müssen sehen, wie groß das Defizit ist. Wenn die FIA die Daten hat, soll sie die Unterschiede zeigen."

Szafnauer dankbar für Unterstützung

"Es wäre für alle faszinierend, das zu sehen, denn wir sollten uns Sorgen machen, wenn es unter einer Homologation ein Defizit gibt", so der Teamchef der roten Bullen weiter. "Sonst ist man für zwei Jahre gefangen, also wäre ich einer vernünftigen Diskussion nicht abgeneigt." Horner hatte sich schon zu Beginn der Turbo-Hybrid-Ära für eine Angleichung ausgesprochen, als der Renault-Motor deutlich weniger Leistung hatte als die Aggregate von Mercedes und Ferrari.

Szafnauer begrüßte Horners Haltung, zumal die Motoren von 2022 bis 2025 eingefroren wurden, um Red Bull nach dem Ausstieg des japanischen Herstellers aus der Formel 1 zu helfen, weiterhin Honda-Motoren einzusetzen. "Ich bin froh, dass Christian das gesagt hat, denn wenn man zurückblickt, wurden die Motoren eingefroren, weil Honda damals ausgestiegen ist und Red Bull keine Motorenabteilung hatte, um die Entwicklung voranzutreiben", erklärt er.

"Der Grund, warum wir alle zugestimmt haben, war zum Wohle von Red Bull, und es ist schön, dass Christian das anerkennt", fährt Szafnauer fort. "Zum Zeitpunkt des Deals gab es auch eine Vereinbarung zwischen den Motorenherstellern, dass, wenn jemand ein Prozent verliert, es Gespräche geben würde, um die Parität wiederherzustellen."

Die möglichen Gründe für das Defizit

Doch wie kann ein Formel-1-Motor trotz des strikten Reglements an Leistung zulegen, obwohl keine Leistungssteigerung erlaubt ist? Laut Szafnauer sind in einigen Upgrades, die die Zuverlässigkeit der Motoren erhöhen sollen, auch Leistungsupgrades versteckt. "Es kommt darauf an, welches Zuverlässigkeitsproblem man angeht", erklärt er.

"Ich erinnere mich, dass ich 2007, als wir den V8 einfroren, derjenige war, der alle Anfragen von anderen Teams für Honda erhielt. Sie kamen zuerst zu mir, und damals drehten sich alle Anfragen um Kosteneinsparungen und Zuverlässigkeit", sagt der Alpine-Teamchef. "Ich habe sie an die richtigen Ingenieure weitergeleitet. Aber es gibt viele Dinge, die man unter dem Deckmantel der Zuverlässigkeit verstecken kann, und dann erhöht man die Leistung."

