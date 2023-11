Rechtsstreit mit der Formel 1: Felipe Massa nicht beim Heimspiel in Brasilien

Felipe Massa wird an diesem Wochenende voraussichtlich nicht bei seinem Formel-1-Heimrennen in Brasilien dabei sein. Der frühere Formel-1-Pilot befindet sich gerade in einem Rechtsstreit mit der Serie, um Gerechtigkeit für seinen verlorenen WM-Titel aus der Saison 2008 zu erfahren.

Aus diesem Grund wurde er bereits gebeten, nicht zum Rennen nach Monza zu reisen, wo er eigentlich dabei sein sollte. Auch das Rennen in Japan ließ der frühere Ferrari-Fahrer aus. Und nun deutet er an, dass er wohl auch bei seinem Heimspiel nicht vor Ort sein wird, um seine Botschafterrolle auszufüllen.

"Ich weiß nur, dass mich die Formel 1 gebeten hat, nicht zum Rennen nach Monza zu fahren", sagt Massa gegenüber der brasilianischen Ausgabe von Motorsport.com. "Ich sollte eigentlich auch zum Rennen in Japan gehen, aber ich bin nicht hingefahren. Über Brasilien wurde nicht gesprochen, wir hatten seit dem Moment vor Monza bis jetzt keinen Kontakt, also ..."

Auch auf eigene Faust ohne Rolle werde er an diesem Wochenende wohl nicht dabei sein: "Ich glaube nicht. Ich würde nur als Botschafter zum Rennen gehen", sagt er. "Aber ich respektiere zu 100 Prozent die Situation, die sich im Moment abspielt, und ich würde vielleicht derzeit aufgrund der Vorkommnisse nicht fahren."

"Aber es gab keine Einladung und keine Diskussion über meine Arbeit als Botschafter, also denke ich, dass ich nicht dabei sein sollte."

Zwischen Massa und der FIA sowie der Formel 1 gibt es derzeit einen Rechtsstreit um den Ausgang der Formel-1-Saison 2008. Der Brasilianer hat Anwälte eingeschaltet, um zu prüfen, ob es eine Verschwörung gab, die seiner Meinung nach dazu führte, dass er die Weltmeisterschaft an Lewis Hamilton verlor.

Massa ist der Meinung, dass die FIA und die FOM (Formula One Management) damals nicht richtig gehandelt haben, als sie von dem absichtlichen Unfall von Nelson Piquet jun. beim Großen Preis von Singapur 2008 wussten, der sich als entscheidend für den Titel herausstellte.

Der Brasilianer ist der Meinung, dass das Ergebnis von Singapur komplett hätte annulliert werden müssen, was Hamilton die zusätzlichen Punkte gekostet hätte, die ihm im letzten Rennen zum Titelgewinn 2008 gereicht hatten.

Massa hat bereits mehrfach angedeutet, dass er mit seinen geplanten rechtlichen Schritten das Ziel verfolgt, das Ergebnis der Weltmeisterschaft 2008 zu kippen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.