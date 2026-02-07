Zum Hauptinhalt springen

Historie
Formel 1

Red Bull 2026: Das letzte Gesicht einer Ära ist weg

Mit Helmut Marko hat sich Ende 2025 die letzte Person aus dem legendären Quartett verabschiedet, das Red Bull 2010 den ersten WM-Titel in der Formel 1 bescherte

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Ende einer Ära: Red Bull erstmals ohne legendäres Quartett

Helmut Marko, Sebastian Vettel, Adrian Newey und Christian Horner Ende 2010

Foto: Getty Images

Es ist ein legendäres Bild vom Formel-1-Saisonfinale 2010 in Abu Dhabi: Der neue Weltmeister Sebastian Vettel jubelt gemeinsam mit Helmut Marko, Adrian Newey und Christian Horner über seinen Titelgewinn, der zugleich Red Bulls erster Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft in der Königsklasse ist.

Vettel wurde damals mit gerade einmal 23 Jahren zum bis heute jüngsten Weltmeister in der Formel-1-Geschichte. In die Königsklasse hatte ihn Förderer Marko geholt, der hinter den Kulissen die Strippen bei Red Bulls Formel-1-Projekt zog. Newey hatte den Red Bull RB6 entworfen, Horner war Teamchef.

Die anstehende Formel-1-Saison 2026 wird nun die erste sein, in der keiner aus diesem Red-Bull-Quartett mehr übrig ist. Nachdem zuvor bereits Vettel, Newey und Horner die Bullen verlassen hatten, beendete Marko als letzter Verbliebener seine Formel-1-Karriere Ende 2025.

Gesprengt wurde das Quartett, mit dem Red Bull zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge beide WM-Titel gewann, bereits Ende 2014. Vettel war damals der Erste, der die Bullen verließ und zur Saison 2015 ein neues Abenteuer bei Ferrari suchte.

Das verbliebene Trio aus Newey, Horner und Marko blieb deutlich länger zusammen. Bis Anfang 2024 feierte man mit Red Bull weitere Siege und Weltmeisterschaften, ehe auch Newey bekanntgab, das Team aus Milton Keynes zu verlassen. 2025 heuerte er bei Aston Martin an.

Horner hielt bis zum Sommer 2025 durch, ehe auch er sich nach 20 Jahren als Teamchef von Red Bull verabschiedete. Am Ende des gleichen Jahres verließ schließlich auch Marko den Rennstall - und damit das letzte bekannte Gesicht der ersten großen Red-Bull-Ära in der Formel 1.

Eine weitere wichtige Person taucht auf dem legendären Foto von 2010 nicht auf: Dietrich Mateschitz. Der Red-Bull-Gründer hatte das damalige Jaguar-Team zur Saison 2005 übernommen, hielt sich als Besitzer des Rennstalls aber stets lieber im Hintergrund. Der Österreicher starb im Jahr 2022.

