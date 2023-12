Red Bull: Deshalb war der RB19 in diesem Jahr so dominant

Red Bull war in der Saison 2023 eine Klasse für sich. Das Team gewann 21 von 22 Rennen und sicherte sich neben dem Konstrukteurstitel mit Max Verstappen auch die Fahrer-WM. Während sich die Konkurrenz den Kopf zerbrach, warum der RB19 so gut war, hat das Team dafür eine klare Erklärung.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt zwar, dass ein Großteil des Autos vom RB18 übernommen worden sei. Die größte Veränderung habe aber darin bestanden, das überflüssige Gewicht zu entfernen, unter dem das Auto 2022 gelitten hatte.

Auf die Frage, ob Red Bull verstehe, warum der RB19 so dominant war, erklärt Horner: "Man darf nicht vergessen, dass beim RB19 viele Komponenten aus dem RB18 stammen: das Getriebe, ein großer Teil der Aufhängung und die Hälfte des Chassis."

"Die wichtigste Sache, die wir angehen konnten, war das Gewicht. Wir waren so spät dran, als wir 2021 auf die neuen Regeln umgestiegen sind, weil wir um die Meisterschaft gekämpft haben, sodass das Auto 2022 ein wenig klobig ausfiel. Aber wir schafften es, 20 Kilo aus dem Auto herauszuholen", so Horner.

"Dennoch gab es sehr viele Teile, die übernommen wurden", betont der Brite. "Einige der Komponenten haben in Max' Fall tatsächlich 19 Rennen in diesem Jahr und 15 im Vorjahr gewonnen, also in der Kombination waren es 34 Rennen."

Die Gewichtsreduzierung sei aber der größte Schritt zwischen dem RB18 und dem RB19 gewesen. Dafür habe man in allen Bereichen etwas gefunden: "Es war überall ein bisschen. Es war nicht ein bestimmter Bereich, in dem man das Gewicht reduzieren konnte. Es waren marginale Verbesserungen in allen Bereichen."

"Ich denke, das war wahrscheinlich der grundlegende Unterschied zwischen dem 2022er- und dem 2023er-Auto", hält der Red-Bull-Teamchef fest und bezeichnet die 20 Kilo Übergewicht des RB18 im Umkehrschluss als dessen größtes Manko: "Ja. Wir hatten dieses Defizit für einen großen Teil des Jahres."

An einem Rekord schrammte der dominante RB19 in dieser Formel-1-Saison nur knapp vorbei. Ihm gelang es aufgrund der Niederlage in Singapur nicht, alle Rennen zu gewinnen.

Rückblickend auf die Geschehnisse an diesem Wochenende sagt Horner: "Ich denke, dass dieses Rennen alles ins rechte Licht rückt. Denn ich glaube, dass wir das Gewinnen in diesem Jahr oft einfach aussehen ließen. Aber Gewinnen ist nie einfach."

"Dieses Rennen hat uns vor Augen geführt, dass es nur wenig braucht, um das Ziel zu verfehlen. Im Falle von Red Bull sei das Team am Freitag von Simulationsvorhersagen auf den falschen Weg geführt worden sei, erklärt Horner die Gründe.

"Was die Abstimmung angeht, sind wir mit einem Set-up angereist, das uns unsere Simulationstools vorgaben, und das auf dieser Strecke und an diesem Tag einfach nicht funktionierte, vor allem nicht im Qualifying. Im Rennen kam die Pace zu uns zurück."

"Aber ich denke, wenn wir vor dem Rennen gewusst hätten, was wir nach dem Rennen wussten, wären wir in einer viel konkurrenzfähigeren Position gewesen", so Horner.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.