Red Bull droht weiterer Aderlass: Ferrari baggert an Top-Ingenieuren

Schnappt Ferrari Red Bull bald die wichtigsten Leute weg? Die Scuderia will unter Teamchef Frederic Vasseur endlich wieder an die Spitze und nach mehr als 15 Jahren wieder einen Titel in der Formel 1 einfahren. Dafür hat man es sogar geschafft, Lewis Hamilton von Mercedes nach Maranello zu eisen - ein echter Coup.

Doch die Italiener möchten ihr Team noch weiter verstärken und haben dazu natürlich das Team ins Auge gefasst, das allen seit zwei Jahren um die Ohren fährt: Red Bull.

Die Bullen befinden sich derzeit in einer schwierigen Phase, zumindest abseits der Strecke. Denn die Berichte rund um Teamchef Christian Horner und die internen Machtkämpfe sind für das Team eine Zerreißprobe und könnten dafür sorgen, dass sich entscheidendes Personal vielleicht lieber nach Alternativen umsieht.

Selbst Max Verstappen hatte angedeutet, dass ein Verbleib bei Red Bull nicht gesichert ist, sollte Christian Horner weiter Teamchef bleiben und etwa Helmut Marko aus dem Team gedrängt werden. Zumindest Letzteres wurde vorerst abgewendet, trotzdem halten sich hartnäckig Gerüchte über einen Wechsel zu Mercedes - und neuerdings auch Aston Martin.

Den dreimaligen Weltmeister wird Ferrari nicht bekommen können, weil seine eigenen Cockpits mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc besetzt sind. Allerdings baggert der Rennstall an Red Bulls großen Namen hinter den Kulissen.

Designer Adrian Newey steht schon lange auf der Wunschliste von Ferrari, bisher konnte dieser aber nicht von Red Bull weggelockt werden. Newey unterschrieb erst im vergangenen Jahr einen neuen Vertrag mit den Bullen, scheint aber auch von den aktuellen Vorkommnissen etwas verschreckt zu sein und könnte damit zur Option werden.

Ferrari-Präsident John Elkann wurde in Dschidda in der Hospitality von Red Bull gesehen, wo er mit Sportdirektor Oliver Mintzlaff sprach. Dabei könnte es aber vor allem um die Richtung des neuen Concorde-Agreements gegangen sein.

Trotzdem berichtet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport von einem großen Interesse Ferraris an wichtigen Ingenieuren bei Red Bull. Im vergangenen Jahr soll es bereits ein eindeutiges Angebot an Neweys rechte Hand Pierre Wache gegeben haben, was Red Bull aber abblockte.

Ebenfalls im Fokus soll Chef-Aerodynamiker Enrico Balbo stehen, der als Italiener natürlich eine gewisse Verbindung zu Ferrari hätte.

Die italienische Zeitung berichtet von weiteren Ingenieuren, die bei Ferrari von Interesse sein sollen. Sie nennt David Morgan (Aerodynamik-Leiter an der Strecke), Ben Waterhouse (Leitender Performance-Ingenieur) und Alessandro Germani (Leiter der Aerodynamik-Entwicklung), die das Team aus Maranello gerne abwerben möchte.

Red Bull hatte in den vergangenen Jahren schon einigen Aderlass hinnehmen müssen und einige Top-Leute verloren, darunter Aerodynamik-Leiter Dan Fallows in Richtung Aston Martin, Chefdesigner Rob Marshall in Richtung McLaren und Personalchefin Jayne Poole in Richtung Mercedes. Gut möglich, dass das nicht die letzten gewesen sein werden.

