Red Bull: Effizienz ist die größte Stärke des RB19

Sieben Siege in sieben Saisonrennen sprechen eine deutliche Sprache. Aber was genau macht den Red Bull RB19 zu so einem dominanten Auto? Dazu hat sich Red Bulls Technischer Direktor Pierre Wache nun im Rahmen des Kanada-Grand-Prix geäußert.

"Die Effizienz, würde ich sagen. Auf verschiedenen Strecken sind wir in der Lage, ohne großen Luftwiderstand Abtrieb zu erzeugen. Das ist, glaube ich, die größte Stärke", so Wache über den Red Bull der Formel-1-Saison 2023.

Gleichzeitig verrät er auch, dass man nicht mit so einer dominanten Anfangsphase der Saison gerechnet habe. "Der Unterschied [zu unseren Konkurrenten] ist größer, als wir erwartet haben", stellt Wache in diesem Zusammenhang klar.

"Wenn man ein Auto baut, versucht man, es so schnell wie möglich zu machen", erklärt er. Doch der Erfolg hänge "nicht nur von dir ab, sondern auch von den anderen." Denn vor einer neuen Saison weiß man nie, wie schnell die Autos der Gegner sind.

Inzwischen besteht allerdings kein Zweifel mehr daran, dass der RB19 aktuell das beste Paket im Feld ist - und zwar mit Abstand. Einige Beobachter gehen sogar davon aus, dass Red Bull momentan noch nicht einmal ans Limit gehen muss, um so zu dominieren.

Das sei aber "nicht wirklich" der Fall, stellt Wache klar. Im Qualifying pushe man ganz normal, und im Rennen komme es natürlich manchmal vor, dass man die Reifen schone, "um einen Stint zu verlängern oder uns bei der Strategie mehr Optionen zu geben."

Im Rennen habe Red Bull zwar noch "einen Vorteil", gesteht er. Aber auch hier prophezeit er: "Es wird enger werden." Denn unter anderem die Updates der Konkurrenz würden dafür sorgen, dass der eigene Vorsprung kleiner werden wird.

Davon ist aktuell aber vor allem bei Weltmeister Max Verstappen noch nichts zu sehen. Während Teamkollege Sergio Perez zuletzt Fehler unterliefen, gewann Verstappen fünf der sieben Saisonrennen und wurde in den anderen beiden Zweiter hinter Perez.

In Kanada kann Red Bull an diesem Wochenende den 100. Formel-1-Sieg in der Geschichte des Teams holen. Sollte das gelingen, würde der RB19 weiterhin ungeschlagen bleiben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.