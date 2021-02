Red-Bull-Fahrer einig: Die Formel 1 braucht keine Sprintrennen

Die Idee, das Wochenendformat der Formel 1 bei ausgewählten Grands Prix künftig mit Sprintrennen aufzupeppen, fand zuletzt breite Zustimmung unter den Teams. Die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez äußern sich hingegen skeptisch zu diesem Plan, der seit längerem diskutiert wird.

So sieht Verstappen in der Einführung von Sprintrennen keine Notwendigkeit: "Es geht nicht unbedingt darum, mehr Rennen zu haben", sagt der Niederländer.

"Ich mag es sehr, ein anderthalbstündiges Rennen zu fahren, denn wenn wir gute Autos haben, können wir ein enges Rennen fahren und natürlich können mehr Teams um den Sieg kämpfen. Da braucht man keine Sprintrennen."

"Ich denke, wir müssen das ganze Programm nicht so sehr durcheinander bringen. Wir müssen es nicht so sehr aufmischen, um einen Kampf um den Sieg zu sehen", findet Verstappen. Und auch sein neuer Red-Bull-Teamkollege Perez äußert sich eher besorgt als begeistert über die Einführung von Sprintrennen.

Der Mexikaner warnt, dass die Formel 1 "vorsichtig sein muss", um nicht zu weit von ihrem traditionellen Format der Rennwochenende abzuweichen. "Ich denke, das ist ein sehr schmaler Grat. Es ist ein bisschen riskant", urteilt Perez.

"Ich weiß nicht wirklich, was ich zu erwarten habe. Wie es das Programm verändern wird, wenn wir es einmal gemacht haben, weiß ich nicht. Ich denke, für mich ist das Wichtigste, dass die Formel 1 ihrer DNA treu bleibt." Wie genau das neue Sprintformat aussehen wird, soll eine Arbeitsgruppe noch vor Saisonstart entscheiden.

Es wird voraussichtlich an nur drei Rennwochenenden greifen: Kanada, Italien und Brasilien. Vorgesehen ist ein Qualifying am Freitag, ein Sprintrennen am Samstag (Startaufstellung nach Quali-Ergebnis) und ein Hauptrennen am Sonntag (Startaufstellung nach Sprint-Ergebnis). Der Status des Sprintrennens ist noch zu klären.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.