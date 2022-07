Red Bull: FIA-Änderungen für 2023 helfen nur "einem bestimmten Team"

Audio-Player laden

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat die angedachten neuen Unterboden-Bestimmungen für 2023 kritisiert und sagt, dass diese nur eingeführt werden, damit "ein bestimmtes Team" davon profitieren kann. Zwar spricht er den Namen nicht aus, doch es ist klar, dass es sich dabei um Dauerfeind Mercedes handelt.

Die FIA hatte in der vergangenen Woche Maßnahmen für die kommende Saison vorgestellt, die das Problem mit dem Porpoising in den Griff bekommen sollen. Dazu gehören unter anderem die Anhebung der Unterboden-Kanten sowie des Diffusors, was einen großen Einfluss auf das Design der Autos für 2023 haben dürfte.

Doch dagegen laufen einige Teams Sturm: Sechs Teams unter der Führung von Red Bull und Ferrari rebellieren gegen die Pläne der FIA und setzen sogar FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem unter Druck, die bisherigen Vorschläge zurückzuziehen und einen Kompromiss anzubieten.

Die FIA tut das unter dem Mantel der Sicherheit, doch Horner glaubt eher, dass der Vorstoß von Mercedes kommt, die bislang mit am stärksten unter dem Porpoising zu leiden hatten. Ein nicht genannter Teamchef sagt sogar, dass man Mercedes den Titel 2023 auch gleich schenken kann, sollten die Veränderungen wirklich kommen.

"Eine Menge Lobbyarbeit"

Mit der Richtlinie, die ab dem Rennen von Spa gelten soll, hat Red Bull kein Problem, dafür aber mit den Änderungen für 2023: "Ich denke, das Problem ist, was sie als Abhilfe für das nächste Jahr ansehen", sagt Horner gegenüber 'Sky'.

"Ich denke, es gibt eine Menge Lobbyarbeit, um die Regeln für das nächste Jahr deutlich zu ändern, damit ein bestimmtes Team sein Auto niedriger fahren und von diesem Konzept profitieren kann", kritisiert er.

"Es ist ein sehr später Zeitpunkt im Jahr dafür. Ich denke, der Präsident tut das Richtige, er sammelt alle Informationen, und hoffentlich kann eine vernünftige Lösung gefunden werden. Denn für eine grundlegende Änderung des Reglements, wie es eine solche wäre, ist es jetzt zu spät", so der Brite.

Mercedes könnte einfach höher fahren

Für Horner geht der Eingriff der FIA eindeutig zu weit, denn er ist der Meinung, dass Mercedes seine Probleme mit dem Bouncing einfach in den Griff bekommen könnte, indem man die Fahrzeughöhe ändert.

"Fahrt einfach höher, so einfach", meint Horner. "Wir hatten das ganze Jahr über kein Problem. Nur ein Team hatte ein großes Problem. Wir haben einige der talentiertesten Ingenieure der Welt in diesem Sport, und ich kann Ihnen fast garantieren, dass es im nächsten Jahr wahrscheinlich keine Autos mit Problemen geben wird."

"In den vergangenen Rennen sah es okay aus, und auch hier sieht es okay aus", sieht Horner keinen Grund für einen Eingriff von außen. "Was wir nicht wollen, ist eine vorschnelle Überreaktion, die einen grundlegenden Einfluss auf die Autos für das nächste Jahr hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.