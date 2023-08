Red Bull Formula Nürburgring: Letzte Chance, F1-Stars live zu erleben

Das Interesse an der Red Bull Formula Nürburgring ist riesig. 30.000 Tickets für die Tribünen rund um die Müllenbachschleife und das dort eingerichtete Paddock sind restlos ausverkauft.

Wenn im Rahmen der 12h Nürburgring (9.-10. September 2023) am Samstag unter anderem Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Gerhard Berger, Ralf Schumacher und Mathias Lauda mit unterschiedlichen Formel-1-Boliden auf die Nürburgring Nordschleife gehen, haben die Fans trotzdem noch die Möglichkeit, von 10:00 bis 14:30 Uhr bei dem Red Bull Event (Tribünen ab 8 Uhr geöffnet) dabei zu sein und im Anschluss das erste von zwei 6h-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie zu verfolgen. Alle Informationen zu Red Bull Formula Nürburgring gibt es hier.

Ab sofort sind für das NLS-Highlight "12h Nürburgring PLUS"-Tickets im Vorverkauf unter nuerburgring.de erhältlich. Für 29 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei) gibt es wahlweise Zutritt zu den Tribünen T5a und T10b an der Kurzanbindung. So haben die Fans immerhin noch eingeschränkte Sicht auf den Abschnitt "Klein Monaco" des 1,489 Kilometer kurzen Rundkurses und den dort installierten Videowalls, allerdings keinen Zugang zum Paddock-Bereich in der Müllenbachschleife.

Mathias Lauda geht im Ferrari 312 auf die Nürburgring Nordschleife Foto: Red Bull Content Pool

Am 9. und 10. September finden zwei 6h-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie statt Foto: VLN

Es sind noch Tickets zu haben, um bei diesem einmaligen Spektakel dabei sein zu können Foto: VLN

Freestyle-Motocross-Profi Luc Ackermann springt in der Müllenbachschleife Foto: Red Bull Content Pool

