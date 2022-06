Deshalb ist Baku der ultimative Test für Red Bulls DRS-Probleme

Audio-Player laden

Red Bulls Formel-1-Chefingenieur Paul Monaghan ist zuversichtlich, dass sein Team die wiederkehrenden DRS-Probleme behoben hat, betont aber gleichzeitig, dass die hohe Geschwindigkeit, bei der das DRS in Baku geöffnet werden wird, den ultimativen Test darstellt.

Beim Großen Preis von Spanien musste Weltmeister Max Verstappen im Qualifying seine letzte fliegende Runde abbrechen und die Poleposition damit Charles Leclerc überlassen, da sich sein DRS auf der Start- und Zielgeraden zugeklappt hat. Der Niederländer vermutete zuerst sogar einen Motorschaden aufgrund der fehlenden Höchstgeschwindigkeit.

Red Bull glaubte zunächst, zwischen Qualifying und Rennen eine schnelle Lösung gefunden zu haben, doch am Sonntag trat das Problem erneut auf und hinderte den Niederländer daran, nach seinem Fahrfehler Mercedes-Pilot George Russell auf der Strecke zu überholen.

Red Bull: "DRS-Problem war selbstverschuldet"

Durch eine ausgefeilte Red-Bull-Strategie und dem Motorschaden vom bis dato führenden Ferrari von Leclerc, konnte sich Verstappen dennoch den Sieg beim Spanien-Grand-Prix holen. Dies änderte jedoch nichts an der Tatsache, das Red Bull das DRS-Problem in den Griff bekommen musste.

Vor dem Großen Preis von Monaco machten sich die Red-Bull-Ingenieure an die Arbeit, um das Problem ein für alle Mal zu beheben. Laut Chefingenieur Monaghan hat das Team nun seine "schmerzhaften Lektionen" gelernt und eine dauerhafte Lösung in die Wege geleitet.

"Unser DRS-Problem war selbstverschuldet, wenn wir ehrlich sind", sagt Monaghan, der zudem andeutet, dass Red Bull bei dem Versuch, den übergewichtigen RB18 auf das Mindestgewicht abzuspecken, möglicherweise zu viele Abstriche gemacht hat.

DRS wird in Baku bei 300 km/h aufgeklappt

"Ich bin zuversichtlich und auch viel zufriedener mit dem, was wir in Spanien gelernt haben", so Monaghan. In Monaco konnte man bei Red Bull keine DRS-Probleme erkennen, jedoch wird dies im Fürstentum bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten nach der engen letzten Kurve geöffnet, womit vor dem Öffnen weniger Luftwiderstand auf dem Heckflügel wirkt.

Das kommende Rennen in Baku stellt mit Topspeeds von etwa 340 km/h auf der 2,2 Kilometer langen Start- und Zielgeraden schon eine ganz andere Herausforderung dar. Auch beim DRS-Aktivierungspunkt haben die Piloten schon etwa 300 km/h drauf, womit die Luft sehr viel Kraft auf den Heckflügel ausübt.

Daher räumt Monaghan ein, dass der Grand Prix von Aserbaidschan an diesem Wochenende der endgültige Test sein wird, ob Red Bulls Zuversicht gerechtfertigt ist. "Baku stellt uns vor andere Probleme", sagt er.

Der große Luftwiderstand auf der langen Geraden in Aserbaidschan ist sogar optisch zu erkennen Foto: LAT

"Ich denke, es wäre dumm, sich auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Es war unsere Aufgabe, es zu beheben, und bis jetzt ist alles in Ordnung."

