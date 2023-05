Red Bull im Miami-Look: Team enthüllt von Fan entworfene F1-Lackierung

Red Bull hat für den Grand Prix von Miami eine von einem Fan entworfene Sonderlackierung für seinen Formel-1-Boliden, den RB19, enthüllt.

Das Team kündigte bereits vor Saisonbeginn an, dass es bei den drei amerikanischen Rennen der Formel 1 2023 in Miami, Austin und Las Vegas mit drei einzigartigen Lackierungen an den Start gehen würde. Im Rahmen eines sogenannten "Make Your Mark"-Wettbewerbs konnten die Fans Farbdesigns entwerfen.

Die Argentinierin Martina Adriano hat das Siegerdesign für den diesjährigen Grand Prix von Miami entworfen. Die Grafikdesign-Studentin arbeitete dabei pinke, blaugrüne und violette Linien in den Seitenkasten, die Nase und den Frontflügel des RB19 ein. Dabei handelt es sich um Farben, die eng mit Miami verbunden sind.

Ihr Entwurf wurde von einem Gremium ausgewählt, dem auch Teamchef Christian Horner und mehrere der wichtigsten Partner des Teams aus Milton Keynes angehören.

"Die 'Make Your Mark'-Initiative ist großartig. Unseren Fans die Möglichkeit zu geben, unser Design bei den drei Rennen in den USA zu beeinflussen, ist etwas, was andere Teams nicht tun", schwärmt Horner über den Red-Bull-eigenen Wettbewerb.

"Es ist wichtig für das Team, dass wir unsere Fans in unsere Arbeit einbeziehen und ihnen einzigartige Möglichkeiten wie diese bieten können. Martina hat großartige Arbeit geleistet, und die Lackierung sieht unglaublich aus, wenn man sie in natura sieht."

"Das Design bewahrt den Ethos dessen, was wir sind, verewigt aber auch Miami im RB19. Wir werden definitiv auffallen, wenn man das Auto auf der Strecke sieht."

Die Künstlerin wurde extra nach Miami geflogen, um das Wochenende mit Red Bull zu verfolgen. Es sei ein Lebenstraum gewesen, eine Formel-1-Lackierung zu entwerfen. "Als ich erfuhr, dass ich gewonnen habe, war ich schockiert und sprachlos. Ich konnte es nicht glauben. Es fühlt sich wie ein verrückter Traum an."

"Das erste, woran ich dachte, als ich mit meinem Entwurf begann, war, wie die Luft durch und über das Auto strömt, wie es sich bewegt und wie schnell es ist, und daher kam meine Inspiration", erklärt Adriano. "Dann wollte ich natürlich Miami und Miamis Rennen repräsentieren, und all das war meine Inspiration."

"Seit ich mein Grafikdesign-Studium begonnen habe, wollte ich etwas für ein Auto entwerfen, zum Beispiel eine Lackierung, einen Anzug oder einen Helm. Und schon vorher wusste ich, dass ich eines Tages in der Formel 1 arbeiten wollte."

Für Adriano ist es das erste Rennen überhaupt. "Das Auto wird mein Design haben und ich werde in der Garage stehen. Es wird eine unglaubliche Woche", freut sich die Argentinierin.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.