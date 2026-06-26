Red Bull in der Krise: insgesamt 21 verlorene Positionen beim Start

Die Startschwäche von Red Bull entwickelt sich in der Formel-1-Saison 2026 zunehmend zu einem ernsthaften Problem. Besonders betroffen ist Isack Hadjar, der in den ersten sieben Grands Prix insgesamt 21 Positionen bereits auf der ersten Runde eingebüßt hat. Vor dem Österreich-Grand-Prix hofft der Franzose deshalb vor allem auf eine Verbesserung beim Start.

Sowohl Red Bull als auch das Schwesterteam Racing Bulls haben seit Saisonbeginn Schwierigkeiten mit den Starts. Die Probleme stehen offenbar im Zusammenhang mit dem neuen Antrieb von Red Bull Ford Powertrains, der zwar als leistungsstark gilt, beim Anfahren jedoch nur in einem sehr engen Arbeitsfenster optimal funktioniert.

Hadjar musste die Folgen besonders deutlich spüren. Allein in Barcelona fiel er nach einem Anti-Stall-Problem von Startplatz sechs bis auf Rang 13 zurück: "Ich glaube, wir hatten in diesem Jahr bislang nur einen wirklich guten Start, nämlich im Sprint in Kanada", erklärt Hadjar. "Der erste Start in Monaco war ebenfalls gut. Aber bei jedem anderen Start habe ich Positionen verloren."

Hadjar vermutet technische Ursachen

Der Franzose betont, dass die Ursache seiner Ansicht nach nicht beim Fahrer liege. "Um das klarzustellen: Es ist definitiv kein menschlicher Fehler auf meiner Seite", sagt er. "Der Ablauf ist einfach und ich weiß, wie ich ihn umsetzen muss. Es steckt etwas Tiefergehendes dahinter."

Nach dem Rennen in Barcelona habe er die Prioritäten innerhalb des Teams klar angesprochen. "Ich habe den Ingenieuren gesagt, dass das nach Barcelona das wichtigste Thema ist. Daran wurde in der vergangenen Woche intensiv gearbeitet. Mal sehen, wie es sich ab dem ersten Freien Training anfühlt. In Barcelona war es aber das gesamte Wochenende so, dass das Auto jedes Mal beim Einkuppeln überhaupt nicht vom Fleck kam."

Max Verstappen bestätigt die Probleme

Auch Teamkollege Max Verstappen hatte in dieser Saison bereits mehrfach Probleme beim Start, konnte die Folgen jedoch meist begrenzen. Lediglich in Monaco blieb sein Auto am Start stehen, wodurch er das Rennen vorzeitig aufgeben musste.

"Wenn man sich meine Starts in dieser Saison ansieht, dann waren sie insgesamt nicht besonders gut", sagt Verstappen. "Das ist definitiv ein Bereich, in dem wir uns verbessern müssen. Im Moment haben wir einige Einschränkungen beim Motor, bei der Kupplung und ähnlichen Dingen, die wir optimieren müssen."

Auch bei Racing Bulls traten zuletzt ähnliche Schwierigkeiten auf. Liam Lawson und Arvid Lindblad verloren beim Barcelona-Grand-Prix zusammen zehn Positionen auf der ersten Runde.

Mekies erklärt die Ursachen

Laurent Mekies erklärt wo die Probleme liegen Foto: circuitpics.de

Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies räumt ein, dass der erste selbst entwickelte Formel-1-Antrieb des Unternehmens noch Entwicklungsarbeit erfordert: "Unsere Starts waren bisher schwach. Das gehört zum ersten Jahr als Motorenhersteller dazu."

"Wir haben gelernt, dass wir zwischen Chassis und Antrieb noch viele Dinge verbessern und besser aufeinander abstimmen müssen", so Mekies weiter. Grundsätzlich bescheinigt er dem neuen Antrieb großes Potenzial, sieht aber weiterhin Optimierungsbedarf beim Startverhalten.

"Wir haben eine sehr gute Antriebseinheit, aber sie verfügt über ein sehr enges Arbeitsfenster. Dadurch macht man sich das Leben in vielen Bereichen etwas schwieriger. Das gehört zum Lernprozess im ersten Jahr."