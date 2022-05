Red-Bull-Junior Jüri Vips darf in Barcelona statt Perez trainieren

Audio-Player laden

Formel-1-Debüt für Jüri Vips: Der Red-Bull-Junior wurde für das erste Freie Training des Formel-1-Teams beim Grand Prix von Spanien an diesem Wochenende verpflichtet. Der Este, der in diesem Jahr in der Formel 2 antritt, wird am Freitagmorgen in Barcelona das Auto von Sergio Perez übernehmen.

Vips' Chance bei Red Bull ist Teil einer neuen Regelung, die von der FIA in diesem Jahr eingeführt wurde. So müssen die Teams einen Rookie-Fahrer, der noch nicht mehr als zwei Formel-1-Rennen bestritten hat, in mindestens zwei freien Trainings einsetzen.

Vips ist eine logische Wahl für Red Bull, da er seit mehreren Jahren Teil des Nachwuchsprogramms ist. Er war vor dem Grand Prix von Macau 2018 verpflichtet worden, nachdem er mit dem Gewinn des Formel-4-Titels 2017 auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Über eine Formel-1-Superlizenz verfügte der 21-Jährige bereits Ende 2020, nachdem er genügend Testkilometer absolviert hatte. Er fungierte nicht nur mehrmals als Reservefahrer für Red Bull und das Schwesterteam AlphaTauri, sondern nahm auch regelmäßig an den Nachwuchstests für Red Bull in Abu Dhabi teil.

Neben seinen Formel-1-Engagements wird Vips seine Formel-2-Saison fortsetzen, wo er nach den ersten drei Rennen für Hitech derzeit auf dem sechsten Platz der Gesamtwertung liegt. Vips' bestes Ergebnis ist der zweite Platz beim Sprint in Dschidda.

Bei Vips handelt es sich nicht um den einzigen Fahrerwechsel, der am Freitagmorgen in Spanien stattfindet. Formel-E-Champion Nyck de Vries wurde bei Williams verpflichtet, um das Auto von Alex Albon zu übernehmen, wobei das Team den Niederländer im Hinblick auf eine mögliche künftige Chance evaluiert.

Bei Alfa Romeo kehrt Robert Kubica zum ersten Mal seit dem Pirelli-Reifentest in Imola wieder in ein Formel-1-Cockpit zurück, wo er den Platz von Zhou Guanyu übernimmt. Kubica fällt nicht auf unter die Rookie-Regel, sodass Alfa Romeo im weiteren Verlauf der Saison seine Nachwuchspiloten noch einsetzen muss.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.