Red Bull nach Freitag unbesorgt: "Haben konkurrenzfähiges Auto"

Audio-Player laden

Spätestens mit der feststehenden Gridstrafe von Charles Leclerc ist Red Bull der große Favorit für den Sieg beim Formel-1-Rennen in Kanada. Vor allem Max Verstappen zeigte am Freitag, dass der Sieg wohl nur über ihn gehen wird. Der Niederländer fuhr in beiden Sessions die Bestzeit und ist dementsprechend optimistisch, was den Rest des Wochenendes angeht.

"Es war ein positiver Tag. Das Auto hat ganz gut funktioniert", resümiert er zufrieden. "Man schaut natürlich immer auf ein paar Dinge, um eine noch komplettere Balance zu finden. Aber generell war es für mich ein guter Start in das Wochenende."

Verstappen war 81 Tausendstelsekunden schneller als WM-Rivale Charles Leclerc und sagt, dass noch etwas Zeit in den Reifen stecken würde. "Der weichste Reifen ist wie immer am schwierigsten hinzubekommen", meint Verstappen. "Aber auch so haben wir ein konkurrenzfähiges Auto."

Auch der Longrun bereitet ihm keine Sorgen und war laut seiner Aussage gut - auch wenn es auch hier noch ein paar Dinge zu verbessern gebe, weil Reifen und Bremsen auf dem Circuit Gilles Villeneuve immer stark belastet werden.

Und auch möglichen Regen im Qualifying am Samstag sieht er nicht so kritisch: "Es ist für alle gleich", winkt Verstappen ab. "Es ist schön zu sehen, dass wir für den Sonntag ein konkurrenzfähiges Auto haben - egal was morgen passiert."

Bei Teamkollege Sergio Perez lief es hingegen am Freitag nicht ganz so rund: Der Mexikaner belegte mit einer Sekunde Rückstand nur Platz elf. "Wir hatten ein Problem mit dem Set-up", erklärt er seinen Zeitenunterschied, ohne genau auf das Problem einzugehen. Er sagt nur so viel: "Zum Glück haben wir herausgefunden, was es ist."

"Der Longrun war repräsentativer, auch wenn wir dort ebenfalls ein Problem hatten. Hoffentlich sind wir morgen in der Lage, alles auszusortieren. Leider können wir heute nicht zu viel in die Session reinlesen", so Perez weiter, der sich etwas im Hintertreffen sieht.

Dennoch blickt er zuversichtlich auf das Wochenende, wenn er die Performance seines Teamkollegen sieht: "Wir sahen stark aus, also sind wir hoffentlich konkurrenzfähig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.