Red-Bull-Nachwuchsprojekt: Nachfolger für Helmut Marko gefunden!

Laut Informationen unseres Schwesterportals Motorsport.com hat Red Bull einen Nachfolger für die Rolle von Helmut Marko gefunden. Explizit handelt es sich um den langjährigen Chef des Junior-Programms bei Mercedes. Keiner der beiden Rennställe hat sich bislang offiziell zu dieser Geschichte geäußert.

Wer ist bei Mercedes für die Nachwuchsförderung verantwortlich?

Gwen Lagrue war früher im Kart- und Rallyesport aktiv, bevor er sich dazu entschloss, seine Fähigkeiten im Management junger Fahrer einzusetzen. Nachdem er seine Reputation als Freelancer aufbauen konnte, verpflichtete der damalige Lotus-Teamchef Eric Boullier den Scout fest für das heutige Alpine-Team.

Während seiner Zeit in Enstone konnte Lagrue unter anderem zukünftige Formel-1-Piloten wie Esteban Ocon und Alexander Albon entdecken. Zum heutigen Williams-Fahrer hat Largue dabei ein besonderes Verhältnis.

So betont man seitens der BBC, dass Albon nach seinem Rauswurf aus dem Red-Bull-Programm im Jahr 2016 zeitweise von Lagrue beraten wurde. Durch die Ratschläge des Managers und die Möglichkeit, weitere Karriereschritte zu finanzieren, fand Albon letztlich doch seinen Weg in den Grand-Prix-Sport. Später sollte er sogar für die Roten Bullen an den Start gehen.

Mercedes-Talente dank Lagrue gefördert

Sein erster Tag bei den Silberpfeilen im Jahr 2016 ist ebenso nennenswert. Schließlich wurde Lagrue in seiner neuen Rolle prompt damit beauftragt, den damals äußerst jungen George Russell von einem Schritt in die DTM abzuhalten.

Damals hatte BMW dem heutigen Mercedes-Piloten ein Werks-Cockpit in der Rennserie angeboten. Statt dem Schritt in den Tourenwagensport empfahl Lagrue dem jungen Piloten, seine Ziele im Monoposto-Sport weiterhin zu verfolgen, und das unter den Fittichen von Mercedes.

Auch das Talent eines Kimi Antonelli hat Lagrue früh erkannt und dem heutigen Mercedes-Fahrer den Weg in Richtung der Silberpfeile geebnet. Die Organisation des Junior-Programms müsste man nach dem Abgang von Largue anpassen. Laut der BBC arbeiten derzeit zehn Personen daran, vom Kartsport an die besten Talente für die Silberpfeile zu finden und auf ihrem Karriereweg zu unterstützen.

Marko war jahrelang als Berater für Red Bull im Motorsport tätig. In dieser Position war der ehemalige Formel-1-Pilot nicht zuletzt für die Nachwuchsförderung verantwortlich und ebnete Talenten wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen den Weg nach Milton Keynes. Ende 2025 kündigte man das Ende dieser Zusammenarbeit an.