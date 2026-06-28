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Red Bull nimmt den Unfall von Max Verstappen im Spielberg-Qualifying auf seine Kappe: Der Niederländer selbst spricht von einem Schaden am Heck

Norman Fischer
Veröffentlicht:
Red Bull nimmt Verstappen in Schutz: Unfallursache war das Auto!

Max Verstappen nach seinem Unfall beim Formel-1-Qualifying in Spielberg 2026

Foto: Getty Images

Wollte Max Verstappen zu viel? Der Unfall des viermaligen Weltmeisters in der Schlussphase des Formel-1-Qualifyings in Spielberg (hier live im Ticker verfolgen) sah nach einem klaren Fahrfehler eines Piloten aus, der unbedingt alles aus der Runde herausholen wollte. Doch nach der Session stellt sich sein Team hinter ihn und nimmt ihn in Schutz.

Denn laut Teamchef Laurent Mekies sei das Auto für Verstappens Abflug verantwortlich gewesen: "Die Dynamik des Vorfalls war ziemlich ungewöhnlich", sagt er. "Wir haben an der Hinterachse an Aerodynamik-Performance verloren, was Max keine Chance ließ, das Auto abzufangen."

"Als Team übernehmen wir die volle Verantwortung dafür und entschuldigen uns bei ihm", so Mekies, der den Unfall auf die Kappe von Red Bull nimmt und betont: "Das Wichtigste nach diesem ereignisreichen Qualifying ist, dass Max wohlauf ist."

"Er hat in Q3 eine exzellente erste Runde abgeliefert, und sein letzter Versuch war sehr schnell, bis er in Kurve 9 die Kontrolle über das Auto verlor."

Auch Verstappen selbst bestätigt die Aussagen seines Teams und deutet damit an, dass etwas mit dem Auto nicht in Ordnung war: "Es ist sehr schade, was heute in Q3 passiert ist, aber mir geht es gut", sagt der Red-Bull-Pilot.

"Ich habe in Kurve 9 enorm viel Grip am Heck verloren und das Auto ist bei hoher Geschwindigkeit ausgebrochen. Ich hatte einen unkontrollierbaren Dreher und die Räder haben komplett blockiert", beschreibt er.

"Wir haben aufgrund eines Schadens am Heck des Autos an Aerodynamik-Performance verloren, was das Problem verursacht hat. Das Auto ist abgeflogen und die Situation lag leider nicht mehr in meiner Hand", so der Niederländer.

Nach dem Unfall hatte es große Diskussionen darum gegeben, ob die einfache gelbe Flagge ausreichend war. Während WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli angesichts des Unfalls seine Runde abgebrochen hatte, war dessen Teamkollege George Russell nur kurz vom Gas gegangen und hatte seine Runde beendet, was ihm die Pole einbrachte.

Verstappen wird den Großen Preis von Österreich am Sonntag trotz seines Unfalls von Startplatz fünf aus in Angriff nehmen.

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