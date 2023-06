Red Bull: Noch weitere große Abgänge nach Fallows und Marshall?

2022 verlor Red Bull Dan Fallows an Aston Martin, nun verlässt auch Rob Marshall das Team, um sich 2024 McLaren anzuschließen. Beide waren zuvor seit 2006 bei Red Bull unter Vertrag, was die Frage aufwirft, ob den Bullen noch weitere Abgänge drohen?

Helmut Marko erklärte in diesem Zusammenhang im Rahmen des Großen Preises von Monaco, also noch vor der Bekanntgabe des Abschieds von Marshall, gegenüber 'Sky', dass die neue Budgetobergrenze einen Anteil am Red-Bull-Aderlass habe.

"Das ist in der Tat ein großes Problem. Vor allem die Summen, die [von den anderen Teams] geboten werden", berichtet Marko und verrät: "Die kriegen manchmal das Doppelte von dem geboten, was wir ihnen bezahlt haben."

Hintergrund: Die drei bestbezahlten Mitarbeiter jedes Rennstalls sind zwar vom Kostendeckel ausgenommen. Alle anderen Teammitglieder fallen jedoch darunter, weshalb die großen Teams in diesem Bereich seit einiger Zeit zu Einsparungen gezwungen sind.

Marko verrät: "Der Faktor, der uns als Team noch halbwegs zusammenhält, ist die Emotion, die Passion. Da macht natürlich auch sehr viel aus, dass du einen Fahrer wie Max [Verstappen] hast. Das strahlt aus, und da will jeder in diesem Erfolgspaket mit dabei sein."

Finanziell bieten sich für einige Mitarbeiter anderweitig allerdings mittlerweile bessere Perspektiven, weil Red Bull wegen der Budgetobergrenze nicht die Möglichkeit hat, sich auf einen teuren Bieterwettstreit einzulassen.

"Gott sei Dank haben wir Kooperationen mit Universitäten. Wir schulen unsere Leute selbst nach und können das zum Großteil abfangen", verrät er. Denn auch unterhalb der Chefetagen habe man laut Marko zuletzt den ein oder anderen Abgang gehabt.

Alle Red-Bull-Fans dürfen aber zumindest in einer Hinsicht beruhigt sein: Adrian Newey hat seinen Vertrag bei den Bullen erst kürzlich wieder verlängert. Und der Kontrakt von Weltmeister Max Verstappen läuft ohnehin noch bis Ende 2028.

Zumindest die wohl wichtigsten Teile des Puzzles bleiben den Bullen also auch in den kommenden Jahren erhalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.