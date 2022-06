Red-Bull-Chefingenieur: "Checo fährt in diesem Jahr extrem gut"

Audio-Player laden

Sergio Perez hat zu seiner Form gefunden: Vier der letzten fünf Formel-1-Rennen beendete der Mexikaner auf dem Podest. Beim Grand Prix von Monaco feierte er seinen ersten Saisonsieg. Damit rückte er in der Fahrerwertung auf den dritten Platz vor und hat nach sieben Rennen 110 Punkte auf dem Konto.

Das sind weit mehr als die Hälfte seiner gesamten Punktzahl von 2021. Damals brauchte Perez als Neuzugang zunächst Zeit, um sich an den letztjährigen Red Bull zu gewöhnen, der weitgehend für Teamkollege Verstappen entwickelt worden war.

Mit dem RB18 starteten Verstappen und Perez gewissermaßen auf gleicher Augenhöhe, und obwohl Verstappen seinem Teamkollegen immer noch überlegen ist, hat Perez aufgeholt. Schon vor seinem Sieg in Monaco hatten seine verbesserte Leistungen das Team aus Milton Keynes dazu bewegt, seinen Vertrag zu verlängern.

Nicht von ungefähr glaubt Red Bull, dass sich der Mexikaner im Auto mittlerweile genauso wohlfühlt wie Verstappen. Auf die Frage nach den Unterschieden zwischen den beiden Fahrern analysiert Red-Bull-Chefingenieur Paul Monaghan, dass das Auto von 2022 Perez besser liege als die letztjährige Maschine.

"Was das letztjährige Auto betrifft, darf man nicht vergessen, dass wir uns dem Ende einer Regelperiode näherten, in der wir uns gemeinsam mit Max weiterentwickelt hatten. Und dann kam Checo ins Auto, und als Teamkollege von Max hätten wir uns nichts Besseres wünschen können, oder?", so Monaghan.

Der Chefingenieur deutet an, dass Perez jetzt an einem Grand-Prix-Wochenende mindestens so schnell wie Verstappen ist, der Niederländer aber meistens in der Lage sei, sich in der Schlussphase des Qualifyings einen Vorteil zu verschaffen.

"Ich würde nicht sagen, dass es ein besonders schwieriges Auto oder ein einfaches Auto ist. Im Moment kommt Checo sehr gut damit zurechtkommt und mag es. Ob sich einer wohler fühlt als der andere, weiß ich nicht. Ich denke, Max fährt so gut wie noch nie. Wir werden sehen, was gegen Ende des Jahres passiert."

Weitere Co-Autoren: Filip Cleeren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.