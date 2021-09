Red Bull tauscht Motor aus: Letzter Startplatz für Max Verstappen!

Max Verstappen wird den Großen Preis von Russland von ganz hinten aus starten müssen. Red Bull hat beim Niederländer einen Motorwechsel vorgenommen und alle verfügbaren Komponenten ausgetauscht. Damit wird er am Sonntag ganz ans Ende der Startaufstellung versetzt werden.

Schon lange stand fest, dass Red Bull irgendwann diese Option würde ziehen müssen, da Verstappens Motor nach dem Unfall in Silverstone abgeschrieben werden musste. Das Team hat nach der strategisch günstigsten Gelegenheit gesucht und sich nun für das Rennen in Sotschi entschieden.

Red Bull hatte sich am Schwarzen Meer ohnehin nicht so große Siegchancen ausgerechnet. Hauptkonkurrent Mercedes hat bislang jeden Russland-Grand-Prix gewonnen und gilt am Wochenende daher als Favorit. Zudem bietet die lange Start/Ziel-Gerade gute Chancen, um sich wieder nach vorne zu arbeiten.

Gleichzeitig schlägt Red Bull damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn Verstappen muss nach der Kollision in Monza ohnehin drei Startplätze zurück. Dieser Strafe wird aber gleich mit abgegolten und nicht mit zum nächsten Rennen nach Istanbul genommen. Im Grunde hat sie also so keine Auswirkungen mehr.

Verstappen liegt damit nun bei allen regulären Motorenkomponenten über der erlaubten Grenze. Red Bull hat jeweils den vierten Motor, Turbolader, MGU-K und MGU-H verbaut - erlaubt sind drei. Bei Steuerelektronik und Energiespeicher, von denen zwei pro Saison erlaubt sind, ist man beim dritten Element.

Einzig beim in dieser Saison hinzugekommenen Auspuffsystem steht man beim siebten Element - von acht erlaubten.

In der Startaufstellung wird Verstappen dabei übrigens auch hinter Charles Leclerc stehen. Zwar hat auch der Monegasse alle Motorenteile getauscht und wird ans Ende des Feldes gesetzt, doch weil er den Tausch früher angemeldet hat, wird er zuerst versetzt und rückt nach Verstappens Strafe wieder einen Rang nach vorne.

