Red Bull "überrascht und enttäuscht" über Budget-Verstoß 2021

Red Bull Racing hat seine "Überraschung und Enttäuschung" darüber zum Ausdruck gebracht, dass die FIA einen Verstoß gegen die Kostenobergrenze der Formel 1 für die Saison 2021 festgestellt hat.

Nach einiger Verzögerung gab die FIA am Montagnachmittag bekannt, dass Red Bull mit einer "geringfügigen Überschreitung" des Kostendeckels von etwa 145 Millionen Dollar für 2021 gegen das Finanzreglement der Formel 1 verstoßen hat, während Aston Martin und Williams verfahrensrechtliche Verstöße gegen die Regeln begangen haben.

Nach der Bekanntgabe der Entscheidung zeigt sich Red Bull verwundert über das Urteil der FIA: "Mit Überraschung und Enttäuschung nehmen wir die Feststellung der FIA zur Kenntnis, dass es sich um eine 'geringfügige Überschreitung des Finanzreglements' handelt", so das Team aus Milton Keynes in einer Erklärung.

Red Bull weiterhin von Unschuld überzeugt

"Unsere Einreichung für 2021 lag unter der Kostenobergrenze, daher müssen wir die Feststellungen der FIA sorgfältig prüfen, da wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass die relevanten Kosten unter dem Betrag der Kostenobergrenze für 2021 liegen."

"Ungeachtet der Mutmaßungen und Positionierungen anderer gibt es natürlich einen reglementarischen Prozess mit der FIA, den wir respektvoll befolgen werden, während wir alle uns zur Verfügung stehenden Optionen prüfen."

Details darüber, wie viel Red Bull zu viel ausgegeben haben soll, sind spärlich, wobei die Angelegenheit wahrscheinlich an das "Cost-Cap-Adjudication-Panel" der FIA gehen wird, falls das Team mit den Ergebnissen der FIA nicht einverstanden ist.

In ihrer Ankündigung erklärt die FIA: "Die FIA-Cost-Cap-Administration ermittelt derzeit die angemessene Vorgehensweise im Rahmen des Finanzreglements in Bezug auf Aston Martin und Red Bull und weitere Informationen werden in Übereinstimmung mit dem Reglement bekannt gegeben."

Geht der Streit zwischen den Top-Teams weiter?

Ein geringfügiger Verstoß, d.h. eine Überschreitung der Ausgaben um weniger als fünf Prozent, kann mit Sanktionen geahndet werden, darunter ein öffentlicher Verweis, ein Abzug von Konstrukteurs- oder Fahrer-Meisterschaftspunkten, eine Suspendierung von Veranstaltungen, Einschränkungen bei aerodynamischen Tests oder eine Reduzierung des Kostendeckels.

Red Bull hat immer wieder erklärt, dass man zuversichtlich sei, was die Kosten für 2021 angeht. So sagte Teamchef Christian Horner beim Großen Preis von Singapur: "Wir glauben, dass wir uns bequem innerhalb der Obergrenze bewegen".

wiederholten Forderungen von Mercedes und Ferrari, die FIA solle bei Verstößen gegen die Kostenobergrenze entschlossen handeln.

In Japan bekräftigte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: "Fünf Millionen sind etwa eine halbe Sekunde, selbst eine oder zwei Millionen sind etwa ein oder zwei Zehntel, was etwa einem zweiten Platz in der Startaufstellung oder einer Poleposition entspricht, wenn man vielleicht das schnellste Auto hat. Natürlich geht es um 2021, und ab 2021 ist es ein Vorteil, den man in den folgenden Saisons gewinnt."

Mit Bildmaterial von LAT.