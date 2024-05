Red Bull verlängert Vertrag mit Chefingenieur Paul Monaghan

Nach dem Abgang von Designer Adrian Newey hat sich Red Bull zumindest die Dienste eines anderen hochrangigen Mitarbeiters langfristig gesichert. Denn nach Informationen von Motorsport-Total.com hat sich der langjährige Chefingenieur Paul Monaghan auf einen neuen Vertrag mit den Bullen geeinigt.

Red Bull ist derzeit dabei, sein Team für die Zukunft aufzustellen, weil viele wichtige Verträge auslaufen. Mit Adrian Newey hat man dabei eine wichtige Figur und ein Aushängeschild verloren. Der Brite wird das Team im ersten Quartal 2025 verlassen, ist aber schon jetzt nicht mehr in die tägliche Arbeit eingebunden.

In Monaco ist Newey zwar vor Ort und wurde auch in der Red-Bull-Garage gesehen, laut Motorsportkonsulent Helmut Marko ist er aber lediglich in seiner Rolle als Botschafter für das neue Hypercar RB17 an der Strecke.

Das legt den Fokus auf andere Mitarbeiter wie Monaghan. Red Bull hat eine Reihe von Mitarbeitern schon gesichert, darunter Technikchef Pierre Wache, der vor der Saison einen langfristigen Vertrag unterschrieben hatte, obwohl es Interesse von anderen Teams wie Ferrari oder Aston Martin gab.

Auch festgezurrt hat man die Zukunft von Aerodynamikchef Enrico Balbo und Performance-Leiter Ben Waterhouse.

Jetzt haben Quellen bestätigt, dass auch Monaghan langfristig verlängert hat, der schon seit der Übernahme von Jaguar 2005 beim Team ist.

Einer der nächsten Verträge, die aussortiert werden müssen, ist der von Sportdirektor Jonathan Wheatley, der ebenfalls Optionen bei anderen Teams ausgelotet haben soll, nun aber wahrscheinlich doch beim Team bleiben wird.

Mit den Verlängerungen der wichtigsten technischen und operativen Mitarbeiter möchte Red Bull sicherstellen, dass man auch nach dem Abgang von Newey weiter in der Erfolgsspur bleibt.

Der Designer kümmert sich nur noch um nicht-technische Angelegenheiten beim Team und hinterlässt eine Lücke, auch wenn Wache sagt, dass Red Bull auf eine Zukunft ohne ihn vorbereitet ist.

"Es ist nicht nur eine Person, die das Auto abliefert. Ich würde sagen, dass wir darauf vorbereitet sind, auch nach dem Abgang einer Person als Team zu arbeiten, um ein Auto hinzustellen. Es ist schade, aber natürlich sind wir darauf vorbereitet. Und das müssen wir jetzt und im kommenden Jahr beweisen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.