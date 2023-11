Red Bull: Verstappen kann Rennen mittlerweile unglaublich gut lesen

Red Bull sagt, dass Max Verstappens Fähigkeit, ein Rennen zu lesen, der Schlüssel zu seinen Siegen in der Formel 1 in dieser Saison war. Während die Konkurrenten des Weltmeisterteams im Laufe der Saison immer näher gekommen sind, schien Verstappen immer genug in der Hand zu haben, um jeden abzuwehren, der kurz vor einem Angriff stand.

Diese Geschichte wiederholte sich am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Brasilien, wo McLaren-Pilot Lando Norris Verstappen sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen zu bedrohen schien - bevor der führende Red Bull sich die Beine vertreten konnte.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt, dass die Szenarien, die sich abgespielt haben, nicht darauf zurückzuführen sind, dass das Team mit Sandbagging seinen wahren Vorteil verschleiern wollte und nur dann hart gepusht hat, wenn es nötig war.

Horner: Verstappen denkt nun langfristiger

Stattdessen war es eher so, dass Verstappen ein Meister im Umgang mit seinem Tempo und den Reifen war, um sicherzustellen, dass er immer die Kontrolle behielt: "Ich denke, dass jeder seine Pace in einem Rennen anders handhabt, aber ich glaube, Max ist so gut darin geworden, ein Rennen zu lesen", erklärt Horner.

"Er gerät nicht in Panik, wenn er sieht, dass ihm jemand im Mittelsektor Zeit abnimmt oder was auch immer. Das liegt daran, dass er das Spiel langfristig betrachtet. Und ich denke, er hat einfach dieses innere Vertrauen, dass er weiß, wo er steht."

Horner glaubt, dass Verstappen nun die Belohnung für sein Wissen erntet, das er sich in den vergangenen Jahren angeeignet hat - selbst als er von dem damals dominierenden Mercedes-Team geschlagen wurde.

Verstappen mit großen Entwicklungsschritten in der Saison 2019

Auf die Frage, wann er gesehen habe, dass Verstappen diese Fähigkeit, sein Reifenmanagement perfekt einzuschätzen, entwickelt habe, sagte Horner: "2019, ich denke, in dieser Zeit hat er sich wirklich stark verbessert. Dann '19 und '20 bis zu einem gewissen Grad. Mercedes hatte '20 ein Raketenschiff, aber wir konnten in diesem Jahr trotzdem einige Rennen gewinnen. Und dann war '21 natürlich enorm."

"Es waren immer die letzten fünf bis zehn Runden, in denen es so aussah, als hätten wir einen besseren Reifenabbau. Aber ja, am Anfang jedes Stints musste ich mich definitiv sehr konzentrieren und konnte mir keine Fehler leisten."

"Hier in der Gegend, mit den hohen Reifenabstufungen, ist es nicht einfach zu fahren. Es ist nicht so, dass man sich einfach entspannen und das Auto ohne Konsequenzen in die Kurven rollen lassen kann. Man muss wirklich dranbleiben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.