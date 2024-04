Red Bull vor Mercedes: Verstappen-Bestzeit im dritten Freien Training

Max Verstappen hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Japan in Suzuka die Bestzeit gesichert. Der Red-Bull-Fahrer wurde bei bewölkten, aber trockenen Bedingungen in 1:29.563 Minuten gestoppt und verwies damit seinen Teamkollegen Sergio Perez und George Russell (Mercedes) um 0,269 beziehungsweise 0,355 Sekunden auf die Plätze 2 und 3.

Verstappen war mit seinem Auto trotzdem nicht zufrieden. Es fahre sich "sicher viel schlechter", meldete er unmittelbar nach seiner Bestzeit am Boxenfunk, und er beschwerte sich auch über einen vibrierenden Rückspiegel. Letztendlich fuhr er in keinem der drei Einzelsektoren Bestzeit, und er landete in der Topspeed-Tabelle mit 298 km/h nur auf Platz 13.

Im ersten Sektor war Lando Norris (6./+0,574) Schnellster. Der McLaren-Pilot brachte seine beste Runde aber nicht ins Ziel. Im zweiten Sektor war Russell um einen Tick schneller als Verstappen. Und im dritten Sektor zahlte sich der Topspeed des Williams (309 km/h) aus. Alexander Albon (11./+0,970) war dort am schnellsten.

Die beiden Ferraris landeten auf den Positionen 7 und 10, Fernando Alonso im Aston Martin wurde Fünfter. Zwölf Fahrer lagen am Samstagmorgen innerhalb einer Sekunde. Nico Hülkenberg (Haas) sicherte sich den 16. Platz. Der einzige Deutsche im Feld hatte am Ende 1,576 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

Zum Thema:

Ergebnis, 3. Freies Training

Stream: Analyse live auf YouTube (14:00 Uhr)

Crashes, wie jenen von Logan Sargeant (Williams) im ersten Training am Freitag, gab's diesmal nicht. Sargeant konnte am Samstagmorgen wieder fahren, nachdem er das zweite Training hatte auslassen müssen, weil sein Williams nicht rechtzeitig repariert werden konnte. Er belegte mit 1,889 Sekunden Rückstand den 19. Platz.

Dafür unterlief Kevin Magnussen (20./Haas/+1,899) früh in der Session ein Dreher in der Haarnadelkurve, der allerdings ohne nennenswerte Folgen blieb. Später dann war Daniel Ricciardo (Racing Bulls) einmal neben der Strecke - mit einem symbolträchtigen Schnitt der TV-Regie, die kurz darauf Liam Lawson zeigte, der als möglicher Ricciardo-Nachfolger gehandelt wird ...

"Daniel hat wirklich Druck im Team. Man hat ihm mitgeteilt, da muss mehr kommen", sagt ORF-Experte Alexander Wurz. Der Australier beendete das Abschlusstraining auf dem 13. Platz, 1,119 Sekunden hinter Verstappens Bestzeit und 0,341 Sekunden hinter seinem japanischen Teamkollegen Yuki Tsunoda auf Rang 9.

Gibt's den Grand Prix von Japan im Free-TV zu sehen?

In Deutschland kann man alle Rennwochenenden der Formel 1 nur im Pay-TV sehen. RTL zeigt zwar sieben Grands Prix live, der Grand Prix von Japan gehört aber nicht dazu. Der Kölner Privatsender ist erst im Juli beim Grand Prix von Ungarn wieder dabei. (Hier geht's zur TV-Übersicht für Suzuka!)

Was unverändert kostenlos zu sehen ist, ist die tägliche Analyse in der F1-Show mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Die Zusammenfassung des Geschehens in Suzuka findet an allen Tagen des Rennwochenendes um 14:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Start zum Rennen ist am Sonntagmorgen um 7:00 Uhr deutscher Zeit. Formel-1-Fans, die keinen Pay-TV-Zugang haben, können als Alternative auf YouTube die Watchparty mit Kevin Scheuren und Kevin Hermann schauen. Die beiden dürfen dabei zwar aus rechtlichen Gründen keine Livebilder von der Rennstrecke zeigen. Ihr Kommentar eignet sich aber hervorragend als Alternative zu konventionellen TV-Audio- oder Radioübertragungen.

Einen ausführlichen Bericht dieses Trainings finden Sie auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.



Mit Bildmaterial von Motorsport Images.