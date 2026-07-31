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Red Bull will Verstappen halten - doch alles hängt von einem Faktor ab

Wie Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies auf die ständigen Nachfragen zur Formel-1-Zukunft von Max Verstappen reagiert und was teamintern wirklich Thema ist

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Bearbeitet:
Red Bull: "Wir fragen Max Verstappen nicht jede Woche, ob er bleibt"

Fotomontage: Max Verstappen vor einem Red-Bull-Logo 2026

Foto: Getty Getty

Wie geht es für Max Verstappen weiter? Hält er Red Bull die Treue oder wechselt er zu einem anderen Rennstall? Das sind die Schlüsselfragen mit Blick auf die Formel-1-Saison 2027. Doch Antworten auf diese Fragen stehen bislang noch aus. Deshalb erkundigen sich Medienvertreter regelmäßig bei Verstappen und Red Bull nach Neuigkeiten.

Teamchef Laurent Mekies reagiert inzwischen ähnlich genervt wie Verstappen auf die ständigen Nachfragen. Beim letzten Formel-1-Rennen vor der Sommerpause in Ungarn sagte er im Gespräch mit Sky: "Ich denke, zu diesem Thema ist eigentlich alles gesagt."

"Max ist jedes Rennwochenende bei uns. Er arbeitet unglaublich hart. Das Team will so schnell wie möglich wieder Rennen gewinnen. Max will ebenfalls so schnell wie möglich wieder Rennen gewinnen. Und genau daran arbeiten wir gemeinsam. Das ist das Einzige, was wirklich zählt", erklärte Mekies.

Wie Red Bull intern mit der Zukunftsfrage umgeht

Der Red-Bull-Teamchef bemüht sich, der Zukunftsfrage um Verstappen nur geringe Bedeutung beizumessen. Das sei nur "außerhalb des Teams ein großes Thema", sagte Mekies.

"Intern scherzen wir oft darüber: Wir fragen Max nicht jede Woche, ob er bleibt. Wir fragen ihn jede Woche, wie er uns helfen kann, das Auto in sein optimales Arbeitsfenster zu bringen. Genau darum geht es. Daran arbeiten wir weiter."

Alles Weitere ergebe sich dann automatisch, meinte Mekies. "Wenn das Auto schnell ist, dann wissen wir: Das ist genau das, was Max interessiert."

Was bewirken die jüngsten Ergebnisse bei Verstappen?

Die jüngsten Red-Bull-Ergebnisse dürften Verstappen wieder optimistischer gestimmt haben: Seit dem Grand Prix von Österreich in Spielberg erzielte er zwei zweite Plätze und einen dritten Platz.

Es hätten sogar vier Podestplätze sein können, doch in Silverstone flog Verstappen nach einem technischen Defekt auf Platz drei liegend ab. Bereits in Spielberg hatte ihn im Qualifying ein Technikfehler ein besseres Ergebnis gekostet. Aus seinem Frust über diese Ereignisse machte Verstappen anschließend keinen Hehl. Er bezeichnete die Zwischenfälle als "inakzeptabel".

Verstappens Manager Raymond Vermeulen erhöht derweil öffentlich den Druck. Beim Telegraaf sagte er kürzlich, Verstappen sei "nicht dafür geboren, im Mittelfeld zu fahren". Doch genau das war vor allem zu Saisonbeginn die bittere Realität für Verstappen und Red Bull. Vieles dürfte deshalb davon abhängen, wie konkurrenzfähig Red Bull nach der Sommerpause auftritt.

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