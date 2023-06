Red Bull: "Wissen über den Unterboden allein ist nicht viel wert"

Red Bull ist der Meinung, dass es für die Konkurrenz nicht einfach sein wird, die Bodenkonstruktion seines Formel-1-Autos zu kopieren, auch wenn sie am vergangenen Wochenende in Monaco unfreiwillig enthüllt wurde.

Die Art und Weise, wie verunfallte Autos auf dem engen Straßenkurs von den Streckenposten geborgen werden, nämlich indem sie mit Kränen hochgehoben werden und nicht auf der Rückseite von Tiefladern, führte dazu, dass die Unterseite mehrerer Boliden nach Zwischenfällen in ihrer ganzen Pracht zu sehen war.

Nur wenige Stunden, nachdem der Boden des Mercedes W14 infolge eines Unfalls von Lewis Hamilton im Abschlusstraining gezeigt wurde, widerfuhr Red Bull dasselbe wenig später im Qualifying, als der Sergio Perez mit dem RB19 crashte.

Da Red Bull derzeit das Tempo in der Formel 1 vorgibt, wird ihr Design des Unterbodens für die Rivalen von großem Interesse gewesen sein, da sie versuchen, herauszufinden, warum das Team aus Milton Keynes derzeit so weit vorne liegt.

Doch auch wenn die Erkenntnisse der Konkurrenz helfen werden, glaubt Red-Bull-Motorsportkonsultent Helmut Marko, dass es anderen schwerfallen wird, das zu reproduzieren, was sein Team erreicht hat. Über die Situation, dass der Unterboden entblößt wurde, sagt Marko: "Natürlich gefällt uns das nicht."

"Der Unterboden ist sehr wichtig, aber wenn man die anderen Teile und alle zugrundeliegenden Konzepte nicht hat, dann ist es nicht so einfach. Und das Mercedes-Auto hing noch länger in der Luft. Aber ich glaube, niemand war so sehr am Mercedes-Boden interessiert wie die Leute an unserem Auto."

Marko: Es geht nicht nur um den Boden

Marko glaubt, dass das Wissen über den Unterboden nicht viel wert ist, wenn die Konkurrenten nicht wissen, wie der Frontflügel und der Diffusor des Red Bull in Bezug auf die Steuerung des Luftstroms funktionieren. "Es geht eben nicht nur um den Boden", betont der Red-Bull-Motorsportberater.

"Er muss mit dem Frontflügel und dem Heck zusammenarbeiten. Es geht also um all diese Dinge zusammen, und das ist viel komplexer als nur der Boden."

Horner weiß: "Das ist gängige Praxis"

"Bilder von Böden werden im und um das Paddock herum gemacht. Sie kommen in Transportern an, man arbeitet mit den Autos, die Rollläden sind hochgeklappt und so weiter, und jedes Team stellt Spionagefotografen ein, um Bilder von den Autos zu machen, wenn sie in Einzelteile zerlegt sind. Das ist eine gängige Praxis."

"Ich hätte also nicht gedacht, dass es das erste Mal war, dass ein Bild vom Unterboden gemacht wurde. Wahrscheinlich war es das erste Mal, dass er an einem Kran aufgehängt war, aber alle Teams streben immer nach dieser Art von Informationen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.