Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Formel 1
Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Formel 1
Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Instinkt: Wie sich George Russell aus dem WM-Tief kämpfen will

Formel 1
Instinkt: Wie sich George Russell aus dem WM-Tief kämpfen will

ADUO-Überraschung: Warum die neue Formel-1-Regel nach hinten losgeht

Formel 1
ADUO-Überraschung: Warum die neue Formel-1-Regel nach hinten losgeht

Klausel gezogen: Formel-1-Vertrag mit Pirelli verlängert sich

Formel 1
Klausel gezogen: Formel-1-Vertrag mit Pirelli verlängert sich

24h Le Mans 2026 FT3: Jetzt ist BMW mit Bestzeit dran

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Le Mans 2026 FT3: Jetzt ist BMW mit Bestzeit dran

Nico Hülkenberg räumt ein: "Antrieb ist unser größtes Defizit" in der Formel 1

Formel 1
Nico Hülkenberg räumt ein: "Antrieb ist unser größtes Defizit" in der Formel 1

Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari

Formel 1
Barcelona
Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari
Formel 1

Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Die neuen Antriebsregeln der Formel 1 bleiben umstritten: Alonso spricht von einem späten Eingeständnis früherer Fehler, andere sehen nur kleine Verbesserungen

Stefan Ehlen Filip Cleeren
Veröffentlicht:
Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Formel-1-Autos beim Verlassen der Boxengasse in China 2026

Foto: LAT Images

Die Formel-1-Fahrer reagieren wenig euphorisch auf die angekündigten Regeländerungen für 2027 und 2028. Dass der Verbrennungsmotor aufgewertet wird und die Bedeutung der Hybridkomponenten sinkt, wird zwar überwiegend begrüßt. Doch restlos überzeugt sind die Fahrer nicht.

Oscar Piastri etwa sagte vor dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): "Die Anpassungen dürften unsere aktuellen Probleme abmildern. Sie werden die Probleme aber sicher nicht beheben."

Ohne Simulator-Testfahrten ist laut Valtteri Bottas ohnehin "schwer zu sagen", welche konkreten Auswirkungen auf der Rennstrecke zu erwarten sind. "Es wird anders sein auf den Geraden, doch das müssen wir uns erst noch anschauen. Und auf energieintensiven Strecken wie Spa-Francorchamps werden wir trotzdem noch Schwierigkeiten kriegen."

Nico Hülkenberg erwartet, dass sich die veränderten technischen Regeln höchstens "ein bisschen beim Energiemanagement" bemerkbar machen. "Wenn aber alles funktioniert und optimiert ist, wird es nicht dramatisch anders sein", sagte der Audi-Fahrer.

Warum Alonso nicht an eine Trendwende glaubt

Laut Fernando Alonso können die nun vorgestellten Maßnahmen gar keine Trendwende herbeiführen: "Die aktuellen Antriebe haben eine DNA, die sich nur schwer verändern lässt. Man kann zwar die Regeln leicht anpassen, aber das Auto wird immer in den Kurven langsamer sein, um mehr Energie auf den Geraden zu haben. Das ist die DNA dieser Regeln."

Die Anpassungen seien deshalb vor allem ein Eingeständnis dessen, "dass etwas von Anfang an falsch gelaufen ist" beim Formel-1-Reglement, so Alonso weiter. "Denn wenn man die Regeln für das Folgejahr schon vor dem siebten Rennwochenende ändert, dann spricht das Bände."

Formel-1-Fahrer fühlen sich "gehört"

Von grundsätzlicher Ablehnung spricht jedoch niemand im Formel-1-Fahrerlager. Im Gegenteil: Liam Lawson und einige seiner Fahrerkollegen loben die Maßnahmen als "Schritt in die richtige Richtung".

Carlos Sainz sagte außerdem: "Selbst wenn die Änderungen nicht so umfangreich sind, wie wir es uns gewünscht hatten: Ich weiß es zu schätzen, dass FIA und FOM diese Änderungen durchgedrückt haben. Es wird nicht ideal sein, aber immerhin werden wir gehört und man tut etwas."

Konkret darf der Verbrennungsmotor bis 2028 schrittweise mehr Leistung entfalten, sodass die reine Motorleistung wieder mehr in den Vordergrund rückt. Die elektrische Leistung wird dagegen teilweise eingeschränkt. Ziel ist eine Gewichtung von 60:40 Prozent zwischen Verbrenner- und Hybridleistung in der Saison 2028 - ausgehend von aktuell 53:47. (Hier alle Details nachlesen!)

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist
Mehr von
Stefan Ehlen

Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Monaco-Frust wirkt nach: Leclerc ändert ein Schlüsselteil am Ferrari

Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Barcelona

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Barcelona

Formel-1-Wetter 2026: Die aktuelle Prognose für Barcelona

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Formel-1-Wetter 2026: Die aktuelle Prognose für Barcelona
Mehr von
Fernando Alonso

Fernando Alonso deutet an: 2028 wohl nicht mehr in der Formel 1 am Start

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Fernando Alonso deutet an: 2028 wohl nicht mehr in der Formel 1 am Start

Stroll-Unfall aufgeklärt: Aston Martin verweist auf Antriebsproblem

Formel 1
Formel 1
Monaco
Stroll-Unfall aufgeklärt: Aston Martin verweist auf Antriebsproblem

Fernando Alonso schonungslos: Quasi alles am Aston Martin ist schlecht!

Formel 1
Formel 1
Fernando Alonso schonungslos: Quasi alles am Aston Martin ist schlecht!

Aktuelle News

Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Formel 1
Regeländerungen 2027/28 "mildern Probleme, aber beheben sie nicht"

Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Formel 1
Warum Lewis Hamilton in diesem Jahr der bessere Ferrari-Fahrer ist

Instinkt: Wie sich George Russell aus dem WM-Tief kämpfen will

Formel 1
Instinkt: Wie sich George Russell aus dem WM-Tief kämpfen will

ADUO-Überraschung: Warum die neue Formel-1-Regel nach hinten losgeht

Formel 1
ADUO-Überraschung: Warum die neue Formel-1-Regel nach hinten losgeht