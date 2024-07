Regen-Qualifying in Spa: Charles Leclerc vor Sergio Perez in Reihe 1!

Max Verstappen steht zwar beim Grand Prix von Belgien nicht auf Poleposition, aber das Qualifying in Spa-Francorchamps hat er in beeindruckender Manier gewonnen. Der Red-Bull-Pilot war auf nasser Strecke eine Klasse für sich und verwies Charles Leclerc (Ferrari) um 0,595 Sekunden auf Platz 2.

Dass Verstappen nicht auf Pole steht, liegt an einem Motorwechsel, der in der Startaufstellung eine Rückversetzung um zehn Positionen bedeutet. "Schauen wir mal, was morgen geht, aber heute war ein guter Tag", freute er sich am Boxenfunk. Die erste Gratulation des Teams am Boxenfunk: "Wir nennen das eine Pole!"

In Wahrheit freilich erbt Leclerc den ersten Startplatz für das Rennen, und das letztendlich auch verdient: Als es in Q3 stärker zu regnen begann, war er der einzige Fahrer, der seine Rundenzeit noch nennenswert verbessern konnte.

Dritter des Qualifyings und damit Zweiter der Startaufstellung wurde Sergio Perez. Für den Mexikaner ein Befreiungsschlag zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Schließlich soll am Montag darüber beraten werden, ob er nach der Sommerpause noch fahren darf oder ob er vorzeitig entlassen wird.

Lewis Hamilton (Mercedes) sicherte sich Platz 4 im Qualifying und damit Platz 3 der Startaufstellung, vor Lando Norris, Oscar Piastri (beide McLaren), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) und Esteban Ocon (Alpine).

Nico Hülkenberg (Haas), eigentlich ein Regenspezialist, konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen. Er schied als 16. bereits im ersten Qualifying aus.

Kam der angesagte Regen in Q1 oder nicht?

Zu Beginn von Q1 war die Ausgangslage knifflig. Nach dem total verregneten Abschlusstraining hatte der Regen aufgehört, sodass die Strecke zwar nass war, aber nicht mehr ganz so nass wie vor ein paar Stunden. Allerdings prognostizierte das Wetterradar, dass es kurz nach Beginn von Q1 wieder stärker zu regnen beginnen könnte. Also stellten sich einige Autos direkt an der Boxenausfahrt an, als es losging, um mal eine Sicherheitsrunde fahren zu können.

Es waren noch sieben Minuten zu fahren, da erkundigte sich Perez am Boxenfunk: "Wie sieht's mit dem Regen aus?" Antwort von Red Bull: "Kein Regen erwartet in den nächsten fünf Minuten." Und so kamen viele an die Box und holten einen neuen Satz Intermediates ab, weil die Strecke immer schneller wurde, solange es nicht neu draufregnete.

Der einzige Fahrer, der mit einem Reifensatz durch Q1 kam, war Verstappen. Trotz eines Zwischenfalls auf einer seiner schnellen Runden, als er bei Blanchimont von Guanyu Zhou (Sauber) aufgehalten wurde. "Hallo? Was zur Hölle?", regte sich Verstappen auf. Und die Rennleitung notierte: Mögliche Behinderung wird nach der Session untersucht.

Ist Hülkenberg nicht eigentlich ein Regenspezialist?

Als Hülkenberg in Q1 zum ersten Mal rausfuhr, unterbot er gleich mal die zu dem Zeitpunkt stehende Bestzeit von Norris und schob sich auf Platz 1. Doch dann stand er relativ lang an der Box und wartete mit dem zweiten Run zu, sodass er nur noch eine gezeitete Runde fahren konnte. Und die war unterm Strich um 0,236 Sekunden zu langsam: P16, hinter dem Stroll-Aston auf P15.

Sein Stallduell gegen Haas-Teamkollege Kevin Magnussen (17.) gewann Hülkenberg zwar um 0,192 Sekunden. Doch das ist in einem Qualifying unter Bedingungen, die ihm eigentlich auf den Leib geschneidert sein sollten, ein schwacher Trost.

Unmittelbar nach Ende seiner Runde meinte Hülkenbergs Renningenieur: "Es war eine gute Runde, aber ein paar Autos kommen noch." Da lag der Deutsche auf P11, aber ihm dämmerte schon: "Ehrlich gesagt fühlt es sich nicht gut an." Als sein Ausscheiden dann fixiert war, sagte er enttäuscht: "Damit hätte ich nicht gerechnet. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich hatte keinen Grip."

Gemeinsam mit dem Haas-Duo schieden in Q1 Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Logan Sargeant (Williams) und Zhou aus. Für Tsunoda spielte das aber insofern keine Rolle, als er wegen eines Austauschs der kompletten Powerunit sowieso Letzter der Startaufstellung gewesen wäre.

Perez vs. Ricciardo: Wie ging das Zukunftsduell in Q2 aus?

In Q2 waren noch sieben Minuten zu fahren, als Perez meldete, dass der Regen jetzt stärker werde. Zu dem Zeitpunkt lag der Mexikaner auf Platz 6, und es führte Verstappen vor Norris und Albon. Mit Russell und Leclerc lagen zwei Topstars außerhalb der Top 10, die jetzt unter Druck gerieten - ihre nächste Runde musste sitzen.

Russell fuhr absolute Bestzeit im ersten Sektor, persönliche im zweiten und schaffte keine Verbesserung im dritten Sektor - und schob sich trotzdem vorläufig auf P4, sodass jetzt Sainz nur noch Elfter war. Kurz danach fuhr Leclerc auf P3 und Sainz auf P4, und damit waren alle "Big Names" erstmal wieder drin.

Doch zwei Minuten vor Schluss verbesserte sich Ricciardo auf P6, und damit rutschte ausgerechnet Perez auf P11 ab, der noch dazu auf seiner letzten Runde im ersten Sektor keine Verbesserung schaffte. Aber auch Perez zog den Hals noch aus der Schlinge, mit einem starken Mittelsektor, und fuhr vorläufig auf P4, 0,633 Sekunden hinter der Bestzeit von Verstappen.

Die Strecke ließ dann doch, trotz des zunehmenden Regens, bis zum Ende von Q2 weitere Zeitenverbesserungen zu. Als die Session zu Ende war, hatte es Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber) und Lance Stroll (Aston Martin) erwischt.

Perez hatte Glück: Seine Zeit von 1:54.470 Minuten war nur um 0,003 Sekunden schneller als die P11-Zeit von Albon. Und Ricciardo schied als 13. doch noch aus. Für Perez' Zukunft, über die am Montag nach dem Grand Prix von Belgien teamintern beraten wird, womöglich ein ganz wichtiger Teilerfolg.

