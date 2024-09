Regierungen zerstritten: Darum gibt's in Baku kein Meteo-France-Wetter

Die Formel-1-Teams arbeiten am Formel-1-Wochenende in Baku aufgrund eines politischen Streits zwischen den Regierungen von Aserbaidschan und Frankreich ohne ihr sonst verwendetes Wetter-Radarsystem von Meteo France.

Da französischen Staatsbürgern, einschließlich Doppelbürgern, in einer Reisewarnung des französischen Außenministeriums letzte Woche davon abgeraten wurde, nach Aserbaidschan zu reisen, sind Vertreter von Meteo France, dem offiziellen Wetterdienstleister der Formel 1, nicht zur Veranstaltung in Baku an diesem Wochenende gereist.

Meteo France ist Frankreichs offizielle meteorologische Organisation und muss daher die von der Regierung herausgegebenen Reisehinweise befolgen.

Da die Meteo-France-Vertreter nicht in Baku sind, wird der Grand Prix ohne das Radarsystem durchgeführt, das normalerweise am höchsten Punkt jeder Rennstrecke aufgestellt wird, um Wettersysteme, die das Gebiet um die Rennstrecke durchqueren, zu lokalisieren.

Ein Großteil der Ausrüstung, die Meteo France üblicherweise einsetzt, wird sonst im Auftrag der FIA betrieben. Darunter Geräte zur Messung der Windgeschwindigkeit und der Umgebungstemperatur an verschiedenen Punkten der Rennstrecke.

Anstatt der üblichen vier Wetterstationen, die jede Rennstrecke überwachen, gibt es an diesem Wochenende jedoch nur eine, die in der Boxengasse positioniert ist.

Die Meteo-France-Mitarbeiter, die nicht reisen konnten, unterstützen das Rennen auch aus der Ferne - mit dem üblichen Kommunikationsniveau zur Rennleitung -, und sie stellen weiterhin regelmäßige Vorhersagen über öffentliche Informationssysteme bereit.

Die Formel-1-Teams können ihre eigenen Versionen der Wetterstationsmessgeräte in der Boxengasse einsetzen. Da das übliche Meteo-France-Radarsystem nicht vorhanden ist, verlassen sie sich auf öffentlich erhältliche Alternativen, die sie ohnehin bei den meisten Rennen als Zweitlösung einsetzen. Die Teams haben sich daher mit minimalen Störungen an die Durchführung der Veranstaltung in Baku angepasst.

Der Streit zwischen Aserbaidschan und Frankreich dreht sich um Spannungen im Zusammenhang mit den verschiedenen Interessen im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt und die Verhaftung eines französischen Staatsbürgers im vergangenen Dezember, der der Spionage beschuldigt wurde.

Zudem wurde am Baku-Wochenende bekannt, dass französische Staatsbürger aus mehreren Formel-1-Teams aufgrund der Situation ebenfalls beschlossen haben, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Alpine-Team soll jedoch nicht dazu gehören und ist mit seinem geplanten Mitarbeiterstab für das Wochenende angereist.

Die FIA ist mit dem Service, den sie an diesem Wochenende von Meteo France erhält, voll und ganz zufrieden, heißt es im Paddock.