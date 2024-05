Reglement für 2026 abgeschlossen: Pat Symonds verlässt die Formel 1

Formel-1-Technikchef Pat Symonds wird seinen Posten nach Informationen von Motorsport-Total.com nach sieben Jahren verlassen. Der Brite gehörte seit 2017 der Formel-1-Organisation an und half unter anderem dabei, das neue Technische Reglement zu gestalten, das besseres Racing ermöglichen soll - sowohl für 2022 als auch für das brandneue Reglement ab 2026.

Zwar ist das neue Regelwerk noch nicht offiziell abgesegnet, soll aber soweit stehen und im kommenden Monat veröffentlicht werden. Daher hat Symonds bereits vor einiger Zeit entschieden, seine Tätigkeit bei der Formel 1 zu beenden.

Eine offizielle Verkündung gibt es noch nicht, doch es heißt, dass die Mitarbeiter der Formel 1 am Montag über diesen Schritt informiert wurden. Symonds wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Es wurde schon lange darüber gemunkelt, dass die Fertigstellung des Reglements für 2026 der perfekte Zeitpunkt für den 70-Jährigen wäre, seine Zeit in der Formel 1 zu beenden. Noch ist unklar, was der Engländer in Zukunft machen wird, angesichts seines nahenden 71. Geburtstags könnte er aber weg von einer täglichen beruflichen Tätigkeit gehen.

Schon nach dem Fertigstellen der aktuellen Regeln für 2022 hatte der Engländer kurz überlegt, in Rente zu gehen, bevor er es sich doch anders überlegte und noch bis zur nächsten Regelära an Bord blieb.

Aber: Der Fakt, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde, könnte darauf hindeuten, dass Symonds doch noch einmal einen Formel-1-Job an anderer Position einnehmen möchte.

Kurze Zeit später erhielt Symonds' Karriere aber eine Delle, weil er in den Crashgate-Skandal von Singapur 2008 verwickelt war, bei dem Nelson Piquet jun. absichtlich einen Unfall baute, um Fernando Alonso zum Sieg zu verhelfen.

Symonds wurde vorrübergehend aus der Formel 1 verbannt, hatte später aber noch einmal Positionen bei Virgin und Williams inne, bevor er als Technischer Leiter für die Formel 1 selbst arbeitete.

Mit Bildmaterial von LAT.