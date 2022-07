Reifenabbau in Spielberg: Während Red Bull rätselt, hat Ferrari eine Theorie

Audio-Player laden

Nach der Poleposition im Qualifying und einem relativ einfachen Sieg im Sprintrennen wurde Max Verstappen schon als sichere Sieger des Hauptrennens in Spielberg gehandelt. Doch ein deutlich höherer Reifenverschleiß als bei Konkurrent Ferrari machte diese Prognose zum zu Beginn des Rennens zunichte.

In Runde 12 verlor der Red-Bull-Pilot die Führung an Charles Leclerc und musste nur eine Runde später zum vorzeitigen Stopp an die Box. Von da an geriet Verstappen immer weiter ins Hintertreffen, bevor er sich schließlich hinter Leclerc auf Platz zwei rettete, wobei von einem Defekt bei Carlos Sainz profitierte.

Red Bull konnte sich die Probleme von Samstag auf Sonntag nicht erklären, zumal die Parc-Ferme-Regeln der Formel 1 vorsehen, dass die Einstellungen identisch sind, und das Team den Reifenabbau in letzter Zeit gut im Griff zu haben schien.

Red Bull sucht nach Antworten

"Es war seltsam", gesteht Teamchef Christian Horner. "Noch vor einer Woche in Silverstone sahen wir in diesem Punkt ziemlich anständig aus. Ich denke, das Problem ist, dass diese Reifen ziemlich empfindlich sind und wenn man nicht im richtigen Arbeitsfenster ist, dann kann sich das im Abbau sehr schnell rächen."

Horner sagt, dass Red Bull untersuchen muss, welche Faktoren dazu geführt haben, dass man im Sprint mit Ferrari mithalten konnte und im Grand Prix selbst viel schlechter war.

"Wenn man sich das Sprintrennen anschaut, haben wir am Anfang ein bisschen mehr gepusht und am Ende ein bisschen mehr abgebaut, aber über den gesamten Stint waren wir nach unserer Analyse auf einem Level mit Ferrari", verrät der Red-Bull-Teamchef.

"Das Einzige, was sich über Nacht geändert hat, ist der Regen (in der Nacht; Anm. d. R.), die Temperatur und natürlich die Benzinmenge. Wir müssen also nur verstehen, warum wir in diesem ersten Stint deutlich schlechter waren als Charles und Carlos."

Ferrari: Schon im Sprint im Vorteil

Ferrari vermutet, dass der Hauptunterschied zwischen dem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag darin bestand, dass Leclerc Verstappen am Sonntag mehr unter Druck setzen konnte - sodass der Niederländer nicht in der Lage war, seine Reifen so zu managen, wie er es sich gewünscht hätte.

"Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied in der Pace zwischen den beiden Autos gibt, wenn überhaupt", zieht Teamchef Mattia Binotto den Vergleich. "Was den Reifenabbau angeht, so denke ich, dass wir im Sprint schon etwas im Vorteil waren."

"Im Rennen konnten wir diese weiter ausbauen, weil wir von Anfang an Druck auf Max ausübten. Wir zwangen ihn, mehr Tempo zu machen und die Reifen stärker zu beanspruchen. Ich denke also, was wir im Sprint gesehen haben, war im Rennen noch offensichtlicher, weil wir mehr Druck auf Max machten", so Binotto.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.