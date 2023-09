Reifenhersteller Pirelli: Gibt es ein letztes Hurra in der Formel 1?

Wird Pirelli bald den Zuschlag als Reifenlieferant für die Formel 1 für die Jahre 2025 bis 2028 erhalten - und wenn ja, wird das italienische Unternehmen am Ende dieses Zeitraums aufhören?

Während wir noch auf die offizielle Bestätigung warten, bleibt Pirelli der Favorit, um den Vertrag gegen seinen Rivalen Bridgestone zu gewinnen. Viele Paddock-Insider gehen davon aus, dass der Vertrag nur noch eine Formsache ist und dass ein Wechsel immer unwahrscheinlicher wird, je mehr Zeit verstreicht.

Der Clou ist, dass Quellen darauf hindeuten, dass ein strategischer Rückzug des italienischen Unternehmens aus der Formel 1 nach Ablauf der nächsten Vertragslaufzeit ein mögliches Szenario ist, sodass der Sport nach einem neuen Reifenpartner für 2029 und darüber hinaus suchen müsste.

Pirelli und sein einziger Herausforderer Bridgestone wurden vom Weltverband nach Prüfung ihrer technischen Bewerbung schnell zugelassen.

Der nächste Schritt war die kommerzielle Diskussion mit Stefano Domenicali und der Formel-1-Organisation. Diese hat sich nun über Monate hingezogen, da beide Unternehmen in einem Bieterkrieg gegeneinander ausgespielt wurden.

In der Anfangsphase hieß es, das finanzielle Angebot von Bridgestone sei zu gut, als dass die Formel 1 darauf verzichten könnte.

Man kann Domenicali nicht dafür verurteilen, dass er versucht, so viel wie möglich aus dem einzigen Reifenlieferanten herauszuholen - es ist sein Job, die Einnahmen für die Teams und für seine Chefs bei Liberty Media zu maximieren.

Dabei geht es nicht nur um die normale Gebühr, sondern auch um Details wie die Anzahl der Rennen, die gesponsert werden, die Anzahl der Beschilderungen an den Strecken und sogar die Anzahl der Gästepässe, die an den Reifenlieferanten ausgegeben werden.

Die Diskussionen werden dadurch komplizierter, dass auch die Formel 2 und die Formel 3 Teil der Vereinbarung sind und dass ein wichtiges Nachhaltigkeitselement hinzukommt, das in früheren Ausschreibungen nicht enthalten war.

Hört Pirelli 2029 auf?

Die Debatte wird noch komplizierter durch die starke Andeutung, dass, sollte Pirelli diese Ausschreibung gewinnen, es die letzte sein wird, die man machen wird. Mit anderen Worten: Nach 18 Jahren als Ausrüster von 2011 bis 2028 wird Pirelli die Formel 1 verlassen, weil man nicht noch mehr für den Aufbau der Marke tun kann.

Wenn das tatsächlich der Plan von Pirelli ist, stellt sich für Domenicali die Frage, was in der nächsten Ausschreibungsperiode, die 2029 beginnt, geschieht.

Wenn Pirelli dieses Mal den Zuschlag erhält und Bridgestone beschließt, es in vier Jahren erneut zu versuchen, und es keine Konkurrenz gibt, dann werden die kommerziellen Diskussionen ganz anders aussehen. Es wird ein Käufermarkt sein, und die Formel 1 wird nicht in der Lage sein, das japanische Unternehmen so stark unter Druck zu setzen, wie es dieses Mal der Fall war.

Andererseits könnte es sein, dass das Wissen, dass der etablierte Reifenhersteller Pirelli geht und damit der Formel-1-Vertrag definitiv zur Disposition steht, andere Unternehmen wie Michelin oder Hankook ermutigen könnte, in den Kampf einzusteigen, was den Preis in die Höhe treiben würde.

Das Albtraumszenario für Domenicali ist, dass es überhaupt keine Bieter für die Ausschreibung 2029 gibt - und die Angst vor diesem Szenario wäre ein Grund, lieber früher als später zu Bridgestone zu wechseln.

Kompromiss nicht möglich

Es ist leicht vorstellbar, dass der beste Kompromiss darin besteht, dass als Ergebnis der aktuellen Diskussionen Pirelli den Zuschlag für die kommende Ausschreibung erhält und Bridgestone den Zuschlag für 2029 und darüber hinaus bekommt, ähnlich wie das IOC die beiden nächsten Austragungsorte für die Olympischen Spiele oder die FIFA die beiden Austragungsländer für die Fußballweltmeisterschaft gleichzeitig auswählt.

Das würde Bridgestone viel Zeit geben, die Dinge in den Griff zu bekommen und der Formel 1 langfristige Einkommensgarantien und die Gewissheit geben, dass ein Lieferant für die Nachfolge von Pirelli bereitsteht.

Aber so funktioniert das FIA-Ausschreibungsverfahren nicht, und so praktisch eine solche Vereinbarung auch sein mag, sie ist nicht möglich.

Die kommerzielle Seite ist nicht die einzige Überlegung für Domenicali. Er muss auch die Auswirkungen der Einführung eines neuen Reifenlieferanten auf der Rennstrecke berücksichtigen.

In den letzten Wochen gab es im Fahrerlager gegensätzliche Ansichten darüber, welchen Weg die Formel 1 einschlagen sollte. Einige sind der Meinung, dass es Zeit für einen Wechsel ist und dass man einem anderen Unternehmen als Pirelli eine Chance geben sollte.

Es gibt eine gewisse Nostalgie in Bezug auf Bridgestone und dessen Erfolg während der Ära von Michael Schumacher, vor allem unter den Fahrern, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und die nicht immer gerne die Produkte von Pirelli verwendet haben.

Andere glauben, dass es besser ist, den Teufel zu kennen - der Service von Pirelli mag nicht perfekt sein, aber zumindest sind wir nach 13 Jahren mit der Arbeitsweise des Unternehmens vertraut.

2025 wird für Bridgestone eine Herausforderung

Man hat auch das Gefühl, dass Bridgestone im Falle eines Zuschlags vor einer großen Herausforderung stünde, da es zum einen Reifen für die aktuellen Autos entwickeln müsste, die 2025 eingesetzt werden sollen, und zum anderen etwas völlig Neues für das neue Technische Reglement entwickeln müsste, das 2026 in Kraft tritt, wenn die Teams bereits viel zu tun haben werden.

Das wiederum hängt mit dem Testprogramm zusammen, das Bridgestone durchführen muss. Natürlich wird das Unternehmen ab März nächsten Jahres die 25 Testtage während der Saison übernehmen, die derzeit von Pirelli für die zukünftige Entwicklung genutzt und unter den zehn Teams aufgeteilt werden.

Allerdings wird Bridgestone bis dahin eine Menge Testarbeit leisten müssen. Welches Team oder welche Teams diese Arbeit übernehmen und wie sie organisiert wird, war bisher eine offene Frage.

Steiner sieht Schwierigkeiten

"Wenn ein neuer Reifenlieferant kommt, gibt es einige Schwierigkeiten", sagt Haas-Chef Günther Steiner.

"Das Hauptproblem ist, dass diese Reifen technisch sehr anspruchsvoll sind, und wenn man anfängt und eine lange Zeit nicht in der Formel 1 gefahren ist, wie es bei einem der Bewerber der Fall ist, wie soll man dann ein Testprogramm durchführen, ein sehr teures Testprogramm?"

"Denn die einzige Möglichkeit, diese Reifen zu testen, ist auf einem aktuellen Formel-1-Auto, mit dem Abtrieb, den wir jetzt haben", so Steiner.

"Ich weiß nicht, wie diese Probleme in der Ausschreibung behandelt wurden. Wenn es also dazu kommt, werden mit Sicherheit viele Fragen gestellt, denn die großen Teams werden sich sicher freiwillig zu diesen Tests melden, aber dann werden sich die anderen großen Teams beschweren, dass die anderen einen Vorteil haben. Es ist also eine Spirale", sagt der Haas-Teamchef.

"Meiner Meinung nach sollten wir abwarten, bis entschieden ist, wer den Reifenvertrag für die nächsten Jahre erhält, und dann sehen wir, ob es ein Problem gibt oder nicht. Aber ich denke, es wird nicht einfach sein, wenn es einen neuen Vertrag gibt."

Vowles will unterstützen - egal wen

"Wir werden unterstützen, egal welche Richtung wir als Sport wählen", meint James Vowles von Williams. "Wenn es zu einer Änderung kommt, müssen natürlich eine Reihe von Tests durchgeführt werden. Und das wird in der Verantwortung der Teams liegen."

"Ich denke, Günther hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Die technische Herausforderung, Reifen für ein modernes Formel-1-Auto herzustellen, ist außergewöhnlich. Es ist nicht mehr so einfach wie vielleicht noch vor 20 Jahren", sagt er.

"Der Abtrieb, den wir heute erzeugen, ist um Einiges höher. Aber auch hier steckt ein ganzer Prozess dahinter, die FOM und die FIA, und in ihren Prozess vertrauen wir", so Vowles. "Ich bin mir sicher, dass sie alle Schwierigkeiten und die Vor- und Nachteile beider Seiten in Betracht ziehen."

Das Problem ist, je länger die Entscheidung hinausgezögert wird, desto weniger Sinn macht es für Bridgestone, den Vertrag zu bekommen, da das Unternehmen bei Null anfängt.

"Ich glaube, dass es technisch gesehen eine ziemliche Herausforderung ist", sagt Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. "Auch, weil wir über einen Reifentyp für 2025 und wahrscheinlich einen anderen für 2026 sprechen."

"Das bedeutet, dass man in den nächsten zwei oder drei Jahren zwei verschiedene Reifen oder Konstruktionen oder vielleicht Dimensionen entwickeln muss. Ich weiß nicht, ob es zu spät ist, das ist nicht mein Job, aber es ist eine Herausforderung."

AlphaTauri-Teamboss Franz Tost meint ebenfalls, dass die Zeit gegen Bridgestone läuft: "Zunächst einmal ist es gut, dass es zwei Reifenlieferanten gibt, die uns mit Reifen versorgen wollen, denn das bringt uns zusätzliches Geld und bringt die FOM in eine gute Situation", sagt der Österreicher.

"Von der technischen Seite her denke ich, dass ein neuer Lieferant jetzt ziemlich spät dran ist mit dieser Entscheidung. Aber das ist ja zum Glück nicht mein Problem."

Horner sieht "Millionen Gründe" für Pirelli

Tost weist darauf hin, dass die Teams sehr daran interessiert sind, ihren Anteil an dem zusätzlichen Geld zu sehen, das in den Preisgeldtopf fließt, egal wer den Reifendeal gewinnt, und Christian Horner stimmt ihm zu.

"Pirelli ist ein großartiges Unternehmen und ich bin mir sicher, dass sie in ihrer Ausschreibung dem Promoter und den Teams großzügige Bedingungen angeboten haben", sagt der Red-Bull-Teamchef. "Es gibt viele, viele Millionen Gründe, warum wir gerne mit Pirelli weitermachen würden!"

"Sie sind ein großartiger Reifenhersteller, sie haben uns einen großartigen Service geboten, und hoffentlich gibt es, wie ich schon sagte, viele, viele Millionen Gründe, warum das so bleiben wird."

