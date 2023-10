Reifenknappheit: Warum Hamilton schwitzt und Verstappen entspannt ist

Die Tatsache, dass der Grand Prix von Katar in der Formel 1 wegen spezieller Sicherheitsauflagen von Pirelli und der FIA mit drei Boxenstopps ausgetragen wird, hat dazu geführt, dass die Teams in letzter Minute versuchen müssen, das Rennen, das sich zu einem schwierigen Nachtrennen entwickeln könnte, ordentlich zu planen.

Denn obwohl eine maximale Distanz von 18 Runden für jeden Reifensatz die Sache auf den ersten Blick recht einfach erscheinen lässt, ist sie es bei weitem nicht. Es geht nicht darum, in den Runden 18, 36 und 54 anzuhalten und das Rennen bis zur Zielflagge zu Ende zu fahren.

Die Dinge sind schon etwas komplizierter, weil die Teams zum Beispiel nicht in die Box fahren wollen, wenn alle anderen es tun, denn das birgt die Gefahr eines Verkehrschaos. Es wird daher besser sein, die Stopps zu staffeln.

Von größerer Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass es an Reifenoptionen mangelt. Da Katar ein Sprintwochenende mit zwei Qualifyings ist, haben die Teams mehr Sätze Softs verbraucht, als sie es vielleicht an einem normalen Wochenende getan hätten. Das bedeutet, dass sie sich für den Grand Prix selbst auf eine ziemlich begrenzte Anzahl harter und mittlerer Reifen festgelegt haben.

Soft wird im Rennen kaum eine Rolle spielen

Da sich der weiche Reifen im Sprint am Samstag als ziemlich schlecht für die Rennbedingungen erwiesen hat, ist es unwahrscheinlich, dass er am Sonntagabend eine große Rolle spielen wird. Es sei denn, er wird für einen extrem kurzen Stint sehr spät benötigt. Stattdessen werden sich die Teams auf Medium und Hard verlassen müssen. Aber nur wenige Fahrer haben genügend brandneue Sätze für das Rennen zur Verfügung.

Nur vier Fahrer - Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant und Alex Albon - verfügen über zwei Sätze Medium und zwei Sätze Hard, die es ihnen ermöglichen, bei jedem Stopp neue Gummis einzusetzen. Der Rest - und das sind vor allem die Spitzenfahrer - hat nur einen Satz neuer Hards und einen Satz neuer Mediums. Der Rest sind gebrauchte Mediumreifen.

Wie die 18 Runden genau definiert werden

Entscheidend für den Ausgang des Rennens wird sein, wie viele Kilometer jeder Satz dieser gebrauchten Reifen zurückgelegt hat. Die 18-Runden-Marke definiert die Gesamtstrecke, die jeder Reifensatz zurückgelegt hat, ohne Ein- und Auslaufrunden.

In den FIA-Notizen heißt es: "Runden zum Start, Formationsrunden und Runden nach der Zielflagge für den Sprint und das Rennen werden nicht gezählt. Für die verwendeten Sätze wird die Gesamtzahl der Runden aus den vorangegangenen Sessions berücksichtigt, reduziert um zwei Runden."

Wenn ein Fahrer also vier Runden mit einem Satz Medium gefahren ist, darf er damit im Rennen nur 14 Runden fahren, bevor er wechseln muss. Das bedeutet, dass Fahrer, die mit einem Satz, der nur eine Installationsrunde oder eine fliegende Runde im Qualifying absolviert hat, viel besser dran sind, weil sie länger fahren können als Fahrer, deren Medium bereits etwas weiter gefahren ist.

Verstappen hat viel mehr Spielraum als Hamilton

Die FIA hat am Sonntagnachmittag eine Tabelle veröffentlicht, in der die maximalen Reifenstints für die einzelnen Sätze jedes Fahrers aufgeführt sind. Einige, etwa Max Verstappen, scheinen in guter Verfassung zu sein. Seine neuen und gebrauchten Sätze Medium und Hard reichen für 70 Runden, was ihm eine gewisse strategische Flexibilität ermöglicht.

Andere hingegen sind ziemlich am Limit. Lewis Hamilton hat für das 57-Runden-Rennen nur 59 Runden mit harten und mittleren Reifen zur Verfügung, wenn er jeden Satz bis zum Maximum ausnutzt. Das lässt ihm nicht viel Spielraum, wenn er seine neuen weichen Reifen nicht zu spät aufbrauchen will.

Teams: Richtig, dass man uns die Entscheidung abnimmt

Obwohl die Komplikationen bei der Reifenstrategie für ein schwieriges Rennen sorgen werden, sind sich die Teams sicher, dass die FIA und Pirelli die Dinge richtig gehandhabt haben. Tom McCullough von Aston Martin sagt, dass die Festlegung einer maximalen Stintlänge der beste Ansatz ist: "Wir sind alle Leistungsjunkies, nicht wahr? Also überlasst es uns, und wir werden die Grenzen hart ausloten."

"Die Verantwortung der FIA und von Pirelli ist die Sicherheit. Mit den Informationen, die wir bis jetzt gesammelt haben, ist es also richtig, auf Nummer sicherzugehen und die Anzahl der Runden zu begrenzen."

McLaren-Teamchef Andrea Stella vertritt die Ansicht, dass man sich keine Gedanken darüber machen sollte, es den Teams schwer zu machen, wenn es um die Sicherheit geht: "Wir müssen nach Prioritäten vorgehen, und die erste Priorität ist die Sicherheit. Solange das gewahrt bleibt, ist alles andere ein bisschen Anpassung und Flexibilität, was wir als Racer begrüßen", sagt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.