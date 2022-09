Reifentests: Formel 1 in Japan und USA mit längeren Freien Trainings

Audio-Player laden

Beim Großen Preis von Japan in Suzuka und beim USA-Grand-Prix in Austin werden die zweiten Freien Trainings der Formel 1 90 statt 60 Minuten dauern. Das gab Pirellis Rennsport-Leiter Mario Isola in Zandvoort bekannt.

Als Grund für die verlängerten Trainingssessions gibt er Reifentests an. Pirelli arbeitet an einer Überarbeitung der Reifen für 2023 und konzentriert sich dabei auf eine viel stärkere Front, um die Untersteuer-Eigenschaften des aktuellen Designs zu beseitigen.

Um erste Daten zu sammeln, hat man sich dazu entschlossen, in Suzuka und Austin das zweite Freie Training zu verlängern. Sollte eine dieser Sessions durch Regen beeinträchtigt werden, steht als Ausweichmöglichkeit das FT2 beim Grand Prix von Mexiko zur Verfügung.

"Vom Ablauf her wird es einem normalen FT2 für die Teams ähnlich sein", versichert Isola. "Ich glaube, dass wir mit dem aktuellen Plan eine gute Lösung für den Moment haben. Natürlich ist es das erste Mal, also müssen wir prüfen, ob es funktioniert oder nicht."

Mehr Trainingszeit wirkt sich auch auf Laufleistung aus

"Aber die Idee ist, dass wir in Zukunft alle diese Arten von Testfahrten zur Verfügung haben werden. In der Europa-Saison könnten wir am Dienstag oder Mittwoch nach einigen Rennen einige verfügbare Teams für richtige Reifentests nutzen."

Pirelli will mit den neuen Reifen gegen das Untersteuern ankämpfen Foto: Motorsport Images

Die Verlängerung der beiden Sessions bedeutet, dass effektiv ein FT mehr absolviert wird, als ursprünglich geplant war. Das zieht weitere Konsequenzen nach sich, vor allem bei der Laufleistung der Power-Unit-Teile. Aktuell dürfen nur jeweils drei Verbrennungsmotoren, Turbolader, MGUH- und MGUK-Einheiten pro Saison zum Einsatz kommen.

"Es ist kompliziert, denn jedes Mal, wenn man eine Lösung findet, stößt man auch auf Probleme in der Lösung. Die Idee, das zweite Freie Training zu nutzen, ist eine gute Idee: Man zwingt die Teams nicht dazu, an einen anderen Ort zu gehen, sondern man zwingt sie nicht dazu, länger an der Strecke zu bleiben", meint Isola.

"Aber dann muss man dasselbe Auto für den Rest des Wochenendes verwenden, mit demselben Motor, also ist die Kilometerleistung ein Problem. Jedes Mal, wenn wir eine Idee haben, muss man wochenlang darüber diskutieren, um eine endgültige Lösung zu finden, die funktioniert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.