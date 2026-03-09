Rekord in Melbourne: 484.000 Zuschauer beim Formel-1-Auftakt

Wie viele Zuschauer verfolgen die Rennen der Formel 1 direkt an der Strecke? Welche Rennstrecke verzeichnet das größte Vor-Ort-Publikum? Und an welchen Standorten entwickeln sich die Besucherzahlen positiv, während sie andernorts rückläufig sind?

Der folgende Artikel liefert Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Publikum an den Rennstrecken der Formel-1-Saison 2026.

Dabei ist eine wichtige Besonderheit der Statistik zu berücksichtigen: Die offizielle Gesamtzahl der Zuschauer eines Rennwochenendes ergibt sich aus der Summe der einzelnen Veranstaltungstage. Fans, die an mehreren Tagen vor Ort sind, werden entsprechend mehrfach gezählt. Dadurch kann die ausgewiesene Gesamtbesucherzahl eines Grand Prix über der tatsächlichen Tageskapazität einer Strecke liegen.

Die Zuschauerzahlen bei den Formel-1-Rennen 2026

#1: Melbourne (Australien)

Zum fünften Mal in Folge hat der Australien-Grand-Prix auf dem Albert Park Circuit in Melbourne einen Zuschauerrekord aufgestellt: Nach rund 465.500 Fans im Vorjahr kamen dieses Mal fast 484.000 Besucher an die Rennstrecke. Nur Silverstone in England hatte mit 500.000 schon mal ein größeres Vor-Ort-Publikum bei Formel-1-Rennen. Melbourne ist damit die neue Nummer zwei und verdrängt Mexiko-Stadt aus den Top 10 (siehe unten).

Größtes Vor-Ort-Publikum der Formel 1 2026

Diese Übersicht sortiert die Zuschauerzahlen der Formel-1-Saison 2026 in absteigender Reihenfolge: Gut besuchte Rennen stehen oben, schlecht besuchte Rennen unten. Die Rangliste wird im Saisonverlauf ständig aktualisiert und um neue Angaben ergänzt.

Wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln

Diese Übersicht stellt die Entwicklung der Zuschauerzahlen seit 2022 bei den einzelnen Formel-1-Austragungsorten dar. Sie ist teilweise unvollständig: Manchmal gibt es keine Werte, weil bestimmte Grands Prix nicht immer ausgetragen wurden oder die Veranstalter keine Zahlen kommuniziert haben. Diese Felder bleiben leer.

Die bestbesuchten Formel-1-Veranstaltungen

Welche Grands Prix der jüngeren Formel-1-Vergangenheit hatten das größte Vor-Ort-Publikum? Hier ist die Rangliste der Austragungsorte mit den meisten Besuchern pro Rennwochenende!

Neu 2026:

- Melbourne verdrängt mit 484.934 Zuschauern Mexiko-Stadt (404.958) aus den Top 10

Mehr zum Thema:

Die Zuschauerzahlen zur Formel-1-Saison 2025

Die Zuschauerzahlen zur Formel-1-Saison 2024