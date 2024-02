Renault: Gespräche mit Andretti werden erst bei Zulassung wieder aufgenommen

Renault will Gespräche mit Andretti über einen möglichen Motorendeal erst dann wieder aufnehmen, wenn das amerikanische Team einen Formel-1-Startplatz erhält. Der französische Hersteller hatte ursprünglich einen Vorvertrag mit Andretti über die Lieferung von Triebwerken abgeschlossen, als das amerikanische Team erstmals den Einstieg in die Formel 1 ins Auge fasste.

Dieser Vertrag ist jedoch im vergangenen Jahr ausgelaufen, und derzeit gibt es keine formelle Vereinbarung mit Andretti, während das Unternehmen über seine nächsten Schritte nachdenkt, nachdem die FOM die Einstiegspläne in der vergangenen Woche abgelehnt hat.

Es wird davon ausgegangen, dass Renault weiterhin Andrettis bevorzugte Option für einen Kundenvertrag ist, wenn man ab 2026 grünes Licht bekommt, bevor man eine Werksbeziehung mit Cadillac eingeht, was ab 2028 der Fall sein könnte. Renault hat jedoch klargestellt, dass es keinen Sinn hat, die Angelegenheit zu diskutieren, solange Andretti nicht so weit ist, einen offiziellen Vertrag abzuschließen.

Renault: Trotz FIA-Lizenz keine Gespräche mit Andretti gehabt

Auf die Motorensituation mit Andretti angesprochen, sagt Bruno Famin, Vizepräsident für Motorsport bei Alpine, bei der Vorstellung des 2024er-Autos seines Teams: "Wir hatten einen Vorvertrag und danach ist nichts mehr passiert."

"Aber es hatte mit der [Bedingung] zu tun, dass Andretti diesen Einstieg hat. Im Moment haben sie den nicht. Ich habe, genau wie alle anderen, gelesen, was die FOM über 2028 gesagt hat. Wir werden sehen, wie es danach weitergeht."

Auf die Frage, ob die Gespräche in den letzten Wochen wieder aufgenommen wurden, nachdem die FIA im vergangenen Jahr erklärt hatte, sie sei zufrieden, dass Andretti in der Formel 1 antreten könne, sagt Famin: "Nein, da die FOM ihre Antwort gegeben hat. Ich habe überhaupt keine Gespräche geführt."

Famin: "Wären sehr glücklich über ein elftes Team"

Während die FOM in der vergangenen Woche eine Erklärung abgab, in der sie eine Reihe von Gründen anführte, warum sie der Meinung ist, dass Andretti keinen Platz in der Formel 1 verdient, sagt Famin, dass die Position von Alpine dieselbe bleibt.

"Aber ich denke, es ist eine Fall-zu-Fall-Basis. Es ist kein allgemeiner Standpunkt. Wenn die Formel 1 eines Tages sagt, dass ein elftes Team einen großen Mehrwert für die Meisterschaft bringen kann, werden wir damit sehr zufrieden sein."

Mit Bildmaterial von Alpine.