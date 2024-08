Renault-Mitarbeiter demonstrieren in Monza Für Viry-Erhalt

Die Mitarbeiter des Formel-1-Motorenprogramms von Renault aus Viry-Chatillon versammelten sich in Monza, um auf die ungewisse Zukunft ihres Motorenwerks aufmerksam zu machen. Weil sie von ihrer Konzernmutter in der Schwebe gehalten werden, machen sie beim Großen Preis von Italien auf ihre Situation aufmerksam.

Renault-Chef Luca de Meo arbeitet derzeit an Plänen, das langjährige F1-Motorenprogramm der Marke im französischen Viry-Chatillon aufzugeben und stattdessen auf Mercedes-Kundenmotoren für das Werksteam unter der Marke Alpine umzusteigen.

Sollte sich diese Entscheidung bewahrheiten, würde sie das Ende einer 47 Jahre währenden Ära bedeuten, in der Renault-Motoren in der Formel 1 für Furore sorgten. Mit 178 Grand-Prix-Siegen seit 1979 ist Renault der dritterfolgreichste Motorenhersteller in der Geschichte der Formel 1 und hat seit den 1990er-Jahren unter anderem Williams, Benetton und Red Bull angetrieben.

Ende Juli wurde die Belegschaft der Renault-Werke in Viry-Chatillon und Enstone über eine Bewertungsanalyse informiert, die ein "Transformationsprojekt" für die Motorensparte abseits der aktuellen Formel-1-Aktivitäten vorsieht. Seitdem warten die 334 Mitarbeiter der Motorensparte in Frankreich besorgt auf ihren künftigen Kurs und sind mit jeder Entscheidung, Viry aus der Formel 1 herauszunehmen, nicht einverstanden.

Um sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen, reisten 100 Mitarbeiter, die dem Wirtschafts- und Sozialrat des Unternehmens angehören, zum Großen Preis von Italien und entrollten Transparente auf zwei Teilen der Haupttribüne von Monza.

Die SEC kündigte an, dass "eine große Mehrheit" des Renault-Motorenpersonals in Viry-Chatillon zeitgleich in den Streik treten und ihre Unzufriedenheit "in einer respektvollen, aber entschlossenen Atmosphäre" zum Ausdruck bringen werde.

Mit dem Slogan #ViryOnTrack ("Viry auf der Piste") setzen sich die Mitarbeiter für den Erhalt des F1-Programms ein

Foto: Anael Bernier - Horizons Multiples

Zu Beginn des ersten Trainings standen die zwei Gruppen von je 50 Mitarbeitern auf, um ihre Transparente zu zeigen, spendeten aber dennoch den beiden Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly Applaus, als sie auf die Strecke gingen.

Am 30. September läuft die Frist für die Entscheidung ab. Die betroffenen Mitarbeiter hoffen, dass es für De Meo nicht zu spät ist, seine Meinung zu ändern und das langjährige F1-Erbe von Viry fortzuführen.

Ingenieur sicher: 2026er-Aggregat setzt Maßstäbe

"Das Ziel heute ist, gehört zu werden", sagt Clement Gamberoni gegenüber Motorsport.com Global

. Er ist Ingenieur in Viry und leitet die Turbolader-Abteilung des Teams.

"Wir haben das Gefühl, dass wir nicht genug gehört werden und unsere Stimme nicht deutlich in der Öffentlichkeit erheben.

"Wir sind leidenschaftliche Menschen. Wir sind sehr stolz darauf, in der Formel 1 zu sein und das Auto mit unserem eigenen Motor auf der Rennstrecke zu sehen.

"Aber wir wollen nicht gegen etwas sein. Wir wollen für etwas sein. Wir wollen Argumente anführen, um die Meinung unseres Chefs zu ändern. Und wenn er bis zum 30. September nicht gehört wird, dann wollen wir auch Lösungen einbringen.

"Wir unterstützen den Motor für 2026 und das Alpine-Projekt in all seinen Formen voll und ganz. Aber wir glauben, dass Viry mit der Formel 1 eine echte Aufgabe hat. Und ohne die Formel 1 hat Viry keinen Daseinszweck."

Die Botschaft auf den Bannern fordert Renault auf, "50 Jahre französisches Formel-1-Engagement zu retten" und listet alle zwölf Weltmeisterschaften auf, die zwischen 1992 und 2013 mit einem Renault-Motor gewonnen wurden.

Die Stimmung auf der Tribüne ist gut, im Werk weniger

Foto: Anael Bernier - Horizons Multiples

Da ein Teil der Schuld an der mangelnden Leistungsfähigkeit von Alpine auf die aktuellen Triebwerke geschoben wird, möchte De Meo die Dinge anders angehen, denn der letzte Weltmeistertitel liegt bereits elf Jahre zurück. In der Zwischenzeit kursieren viele Gerüchte über den Status der wichtigen Alpine-Motoren für 2026. Renault bemüht sich, die Investition in ein hauseigenes Programm zu rechtfertigen, obwohl ein Mercedes-Angebot auf dem Tisch liegt.

Gamberoni beharrt jedoch darauf, dass Renaults 2026-Aggregate auf dem richtigen Weg sind und dass es unfair wäre, jetzt, nur 18 Monate vor ihrer Einführung, den Stecker zu ziehen.

"Das heutige Thema ist, dass Luca De Meo vielleicht seine Meinung ändert, unsere Argumente versteht und den Nachweis sieht, dass wir den Motor für 2026 bereits auf dem Prüfstand laufen haben", plädiert er.

"Das sind nicht nur Worte. Es gibt Fakten, Motoren, die mit der nötigen Leistung laufen. Wir haben Leute um uns herum, die wissen, was die anderen Teams machen, wenn auch nicht im Detail, aber wir wissen, dass wir mit dem Motor technologisch bahnbrechend sind. Und wir wollen das auf die Strecke bringen, weil ich glaube, dass es einer der besten, wenn nicht der beste sein kann."

"Wir sind Risiken eingegangen und haben geliefert. Wir haben eine Entwicklungsreife, die wir vor zehn Jahren noch nicht hatten, und wir haben kontinuierlich gute Arbeit in der Formel 1 seit der Hybrid-Ära geleistet. Und jetzt sind wir auf einem Niveau, bei dem wir wissen, dass wir liefern können."

"Und wir haben jetzt mit dem Kostendeckel die gleichen Waffen, wir spielen das gleiche Spiel mit den gleichen Regeln. Auch das ist das erste Mal, dass wir das können."

Moral im Motorenwerk am Boden

Viry-Chatillon ist jedoch mehr als eine Produktionsstätte für eine Charge von F1-Motoren. Es ist ein Teil der französischen Automobilindustrie und des Rennsport-Erbes, das dem eigenen Empfinden nach zerrissen werden soll, auch wenn Renault versprochen hat, das Werk und seine gesamte Belegschaft für andere, nicht Formel-1-bezogene Projekte umzuwidmen.

"Wir sind uns der Zusagen der Renault-Führung bewusst, dass die Mitarbeiter in Viry keine Arbeitsplätze verlieren werden", räumt Gamberoni ein. "Aber das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir viele Vertragspartner, die in Viry arbeiten."

"Wenn bis zum 30. September eine Entscheidung getroffen wird, werden sie bis zum Ende des Jahres keine Arbeit mehr haben, und das betrifft etwa 200 Personen. Und auch unser gesamtes Netzwerk von Zulieferern, die in der Formel 1 tätig sind, wird einen großen Verlust an Projekten, Komponenten, Analysen und so weiter mit sich bringen."

Die Alpine-Piloten wurden trotz der Gesamtumstände von den Protestierenden angefeuert

Foto: Anael Bernier - Horizons Multiples

"Wir glauben auch an das Engagement von Viry in der Formel 1, weil die Formel 1 Kompetenzen und Technologien hervorbringt - das bedeutet Attraktivität, und es hält uns auch jeden Tag ganz oben. Denn wir haben Wettbewerber, die nie schlafen, wir müssen an der Spitze sein, um in der Formel 1 kämpfen zu können."

"Wenn wir auch andere Projekte für die Marke Alpine machen wollen, können wir das tun. Aber wir müssen sie in Verbindung mit der Formel 1 machen."

Gamberoni und seine Kollegen zeigten sich in guter Stimmung, als sie das Freie Training von Alpine in Monza verfolgten, räumen aber ein, dass die Ungewissheit über ihr wichtigstes Programm die Moral im Werk in den vergangenen Wochen schwer beeinträchtigt hat.

"Wir erhielten Ende Juli die Ankündigung [dass Renault nach alternativen Optionen sucht], dann gab es eine Schließung", erklärte er. "Die Leute sind ein wenig niedergeschlagen; ich würde nicht sagen, dass wir im Moment mit voller Kraft arbeiten, weil das soziale Umfeld in Viry ziemlich schwierig ist.

"Wir sind leidenschaftliche Menschen, und zu sagen, dass unser Motor 2026 nicht in der Formel 1 an den Start gehen wird, ist wirklich schwierig.

"Aber trotzdem arbeiten die Leute, weil sie die Ergebnisse ihrer harten Arbeit sehen wollen."