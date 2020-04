Renault-Teamchef kündigt an: Gehaltskürzung für Daniel Ricciardo

"Ich kann bestätigen, dass [sein Gehalt] reduziert wird", sagt Renault-Teamchef Cyril Abiteboul. Wen er damit meint: seinen Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo. Der Australier zählt mit geschätzten 25 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Spitzenverdienern der Rennserie, muss aber nun in der anhaltenden Coronavirus-Krise ebenfalls Abstriche machen.

Aktuelle Absagen und Verschiebungen im Motorsport in unserem Coronavirus-Ticker abrufen!

"Diese Diskussion", so sagt Abiteboul in 'l'Equipe', "haben wir bereits hinter uns gebracht. Daniel hat auch schon seine Bereitschaft signalisiert." Und das verschafft dem Renault-Verantwortlichen eine gewisse Erleichterung.

"Ein Problem", erklärt Abiteboul weiter, "hätten wir nur dann gehabt, wenn [Daniel] der Sache nicht aufgeschlossen gegenübergestanden hätte." Denn Renault hat für einen Großteil seiner Mitarbeiter aus dem Formel-1-Team Kurzarbeit angemeldet, genau wie zum Beispiel Alfa Romeo, McLaren und Williams.

Was bedeutet all das für 2021?

Hätte einer der bestbezahlten Renault-Angestellten, Ricciardo, nicht mitgespielt, Abiteboul wäre vielleicht in Erklärungsnot geraten. So aber sagt er, er habe "nicht die Befürchtung, dass es das Formel-1-Programm [Renaults] destabilisieren könnte".

Doch der nach der Saison 2020 auslaufende Vertrag Ricciardos hat sehr wohl das Potenzial, für Unruhe im französisch-britischen Werksteam zu Sorgen. Zumal Abiteboul und seinen Kollegen derzeit die Grundlage fehlt, um in neue Gespräche für 2021 und darüber hinaus einzusteigen.

Hier unsere Übersicht zu Fahrern und Teams 2021 abrufen!

"In einer normalen Saison", sagt Abiteboul, "hätten wir uns bereits mit dem Thema beschäftigt. Wir hätten Daniels Leistung in den ersten vier Rennen betrachtet und mit den Gesprächen begonnen. Bisher hat sich aber kein Rad gedreht."

Abiteboul hat etwas in der Hinterhand

Das stellt Renault vor gewisse Herausforderungen. Abiteboul: "Wir sind [gewissermaßen] blind, müssen aber trotzdem planen. Es könnte sein, dass wir Entscheidungen treffen müssen, ohne dass die Saison überhaupt erst begonnen hat."

Fotostrecke Liste 1977: Renault RS01 1 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 21 Foto: Jean-Philippe Legrand Fahrer: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 21 Foto: Renault F1 Fahrer: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 21 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Fahrer: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 21 Foto: LAT Images Fahrer: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr. 2009: Renault R29 17 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr., Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 21 Foto: Sutton Images Fahrer: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 21 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 21 Foto: Renault Sport Fahrer: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo

Zum Beispiel im Fall eines Abschieds von Ricciardo, sollte er seinen Renault-Vertrag nicht verlängern wollen. Dieses Szenario könnte laut Abiteboul zum Problem werden, "sofern wir nicht damit rechnen oder es voraussehen würden", wie er meint. "Genau aus diesem Grund haben wir Gespräche - und eine Nachwuchsakademie."

In der Talentförderung von Renault befinden sich derzeit sechs junge Fahrer, darunter Christian Lundgaard und Guanyu Zhou in der Formel 2 sowie Max Fewtrell und Oscar Piastri in der Formel 3 - und damit im unmittelbaren Rahmenprogramm der Formel 1.

Esteban Ocon, der aktuelle Renault-Teamkollege von Ricciardo, verfügt über einen mehrjährigen Vertrag über 2020 hinaus.

Mit Bildmaterial von Renault.