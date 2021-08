Rennabbruch in Ungarn: Bottas schießt beide Red Bulls ab!

Christian Horner hatte gestern nach dem Qualifying einen heißen Start angekündigt - und so kam es auch! Wie in Silverstone kam es auch am Start in Ungarn zu einer Kollision zwischen Red Bull und Mercedes - und wieder ist Lewis Hamilton der lachende Gewinner. Valtteri Bottas sorgte nach einem Fehler dafür, dass beide Red Bull in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Nach einem schlechten Start vertat er sich hinter Blitzstarter Lando Norris und fuhr ihm ins Heck. Beide kegelten in Kurve 1 in die beiden Red Bull von Max Verstappen und Sergio Perez. Während Verstappen mit kaputten Bargeboard an die Box fahren musste, schied Perez noch in der ersten Runde aus.

Weiter hinten gab es auch eine Kollision zwischen Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) und Daniel Ricciardo (McLaren), die die beiden Erstgenannten aus dem Rennen nahm.

Aufgrund der Trümmerteile unterbrach die Rennleitung das Rennen mit der roten Flagge.

Von all dem unbehelligt: Lewis Hamilton, der in Führung liegend nichts von dem Chaos hinter ihm bemerkte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.