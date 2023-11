Rennen Abu Dhabi: Verstappen gewinnt, Mercedes erobert WM-Millionen!

Der dreimalige Weltmeister Max Verstappen hat die Formel-1-Saison 2023 im Stile eines großen Champions beendet und im 22. Grand Prix des Jahres seinen 19. Sieg gefeiert. Der Red-Bull-Pilot gewann das Flutlichtrennen auf dem Yas-Marina-Circuit in Abu Dhabi souverän vor Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes).

Das größte Spannungselement in einem ansonsten überschaubar aufregenden WM-Finale war der Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung. Ferrari musste dafür vier Punkte auf Mercedes aufholen. Leclerc erledigte drei davon, denn für seinen zweiten Platz gab es 18, für Russells dritten nur 15 Punkte.

Doch weiter hinten kam Lewis Hamilton als Neunter ins Ziel, vor Carlos Sainz (18.), der nach einem extrem späten zweiten Boxenstopp stehenblieb, und damit war Platz 2 für Mercedes fixiert. Zwar läuft gegen Hamilton noch eine FIA-Untersuchung (Mechaniker hatten beim Boxenstopp das Helmvisier offen), dass diese aber eine Zeitstrafe ergeben wird, gilt als unwahrscheinlich.

Mercedes drohte bis kurz vor Schluss Gefahr von hinten, in Form von Sergio Perez (Red Bull), der Russell den dritten Platz vielleicht noch abnehmen hätte können. Perez hatte sich aber zuvor bei Kurve 6 mit einem holprigen Manöver an Lando Norris (McLaren) vorbeigebremst und kassierte dafür eine Fünfsekundenstrafe.

So fuhr Perez als Zweiter über die Ziellinie, wurde aber nur als Vierter gewertet, sodass Mercedes die nötigen Punkte fixiert hatte. Norris wurde Fünfter, gefolgt von Teamkollege Oscar Piastri, Fernando Alonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), dessen beherztes Rennen mit Einstoppstrategie nicht reichte, um in der Konstrukteurs-WM an Williams vorbeizugehen, Hamilton und Lance Stroll (Aston Martin).

Nico Hülkenberg (Haas) konnte seine achte Startposition nicht nutzen, fiel gleich in der ersten Runde aus den Top 10 raus und hatte danach keine Chance mehr, doch noch in die Punkteränge zu fahren. Er wurde 15. und schlug damit seinen Teamkollegen Kevin Magnussen, der als 20. und Letzter über die Ziellinie fuhr.

Wer war der Verlierer des Starts?

Hülkenberg kam als 13. aus der ersten Runde zurück und verlor damit mehr Positionen als jeder andere Fahrer, nämlich fünf. Er lag damit in der Anfangsphase hinter Lance Stroll, der bestplatzierte Fahrer, der auf harten Reifen gestartet war (neben Sainz und Bottas). In Runde 2 fiel Hülkenberg dann auch noch hinter Sainz zurück.

An der Spitze konnte sich Verstappen durchsetzen, allerdings nicht ohne sich wehren zu müssen. Gleich zweimal attackierte ihn Leclerc: einmal bei Kurve 6 innen, dann noch einmal bei Kurve 9 außen. Verstappen verteidigte die Führung aber und begann dann, sich abzusetzen. Nach zwei Runden hatte er Leclerc aus der DRS-Sekunde abgeschüttelt, und er konnte anfangen, sich aufs Reifenmanagement zu konzentrieren.

Weiter hinten verlor Russell den vierten Platz am Start an Norris, und Hamilton machte zunächst drei Positionen gut. Allerdings wurde der Mercedes-Fahrer noch in der ersten Runde wieder von Perez überholt - in einem Duell, das optisch fast wie eine Neuauflage des Rad-an-Rad-Fights der beiden im Jahr 2021 aussah.

Indes konnte Piastri seinen dritten Platz nicht lang halten. Der McLaren-Pilot musste gleich in der Anfangsphase Norris durchlassen, und in Runde 11 konnte er sich auch gegen Russell nicht länger verteidigen. Ganz im Gegenteil: Kaum war Russell vorbei, fing von hinten auch Tsunoda zu drücken an. Auch Piastri somit einer der Verlierer der Startphase.

Wann begannen die Boxenstopps?

Vor dem Rennen war nicht ganz klar, ob man mit einer Einstoppstrategie durchfahren kann oder ob doch zwei Stopps schneller sind. Der erste Topfahrer, der, an siebter Stelle liegend, an die Box kam, war in Runde 12 Alonso, der von Medium auf Hard wechselte und dadurch auf Platz 18 zurückfiel. Eine Runde später kam auch Piastri rein, sodass Tsunoda auf Platz 5 aufrückte. Piastri kam hauchdünn vor Alonso auf die Strecke zurück.

In Runde 14 kamen Norris und Russell rein, weil deren Crews gesehen hatten, dass Piastri und Alonso erstklassige Sektorenzeiten fahren konnten. Weil die Mercedes-Mechaniker schneller arbeiteten als jene von McLaren, tauschten Russell und Norris dabei die Plätze. Russell lag jetzt "virtuell" auf Rang 3 und auf der Rennstrecke auf Rang 13.

In Runde 15 kam Hamilton an die Box, nachdem er kurz zuvor Gasly beim Anbremsen hinten draufgefahren war, was ihn seine Frontflügelendplatte auf der linken Seite kostete. Gasly hatte sich in der Linkskurve verbremst, und Hamilton ließ sich davon möglicherweise irritieren. "Ich habe definitiv Vorderachse verloren", funkte Hamilton.

Hamilton wirkte dann phasenweise lustlos und lag zu Halbzeit des Rennens an achter Position. Teamchef Toto Wolff munterte ihn am Boxenfunk immer wieder auf, mit Funksprüchen a la: "Lewis, du bist das schnellste Auto auf der Strecke!" Was freilich meistens gar nicht stimmte, weil andere schneller unterwegs waren.

Wie ging's an der Spitze weiter?

Verstappen wechselte in Runde 16 von Medium auf Hard und fiel dadurch zunächst auf den siebten Platz zurück. Jetzt führte Leclerc, während Verstappen unmittelbar hinter Sainz auf der Strecke lag. In Runde 17 kam auch Leclerc rein, blieb aber deutlich hinter Verstappen. Abstand nach dem Boxenstopp: 3,4 Sekunden.

Jetzt führte Tsunoda den Grand Prix an, 5,6 Sekunden vor Stroll und 8,2 Sekunden vor Sainz. Die Top 3 hatten allesamt noch nicht Reifen gewechselt. Das dauerte bis Runde 22, als sowohl Tsunoda als auch Stroll an die Box kamen und Verstappen somit wieder die Führung übernahm, 4,4 Sekunden vor Leclerc und 6,5 Sekunden vor Russell. Tsunoda war durch den langen ersten Stint vorerst nur noch Zwölfter.

Wurde es für Verstappen nochmal gefährlich?

Als gegen Runde 35 die Serie der zweiten Boxenstopps losging, fühlte sich Verstappen offenbar schon ziemlich sicher. Er funkte an seine Crew: "Wenn ihr wollt, könnt ihr Checo vor mir reinholen!" Um dem Mexikaner dabei zu helfen, auf Platz 2 zu fahren - in der Annahme, dass er so oder so gewinnen würde.

Perez kam in Runde 42 rein, um Reifen zu wechseln, und fiel vom zweiten auf den sechsten Platz zurück, 9,6 Sekunden hinter Leclerc auf P2 und 1,5 Sekunden hinter Tsunoda auf P5. Eine Runde später kam dann auch Verstappen rein - und blieb in Führung, 5,3 Sekunden vor Leclerc. Jetzt musste er den Sieg nur noch ins Ziel bringen, hatte er doch auch die um acht Runden frischeren Reifen.

Warum wurde Alonsos Fahrweise untersucht?

Der Aston-Martin-Pilot kämpfte gerade mit Hamilton um Platz 11, als er, vorn liegend, vor der Schikane vom Gas ging. Offensichtlich wollte Alonso lieber hinter Hamilton sein, dafür aber DRS-Vorteil haben. Hamilton spielte nicht mit, bremste selbst ab und klagte an: "Er hat einen Bremstest mit mir gemacht!"

Die Rennleitung untersuchte den Zwischenfall anschließend wegen erratischer Fahrweise, kam aber zum Urteil: "No further action." Also keine Strafe. Interessant: Etwas später gab's auch gegen Hamilton eine Untersuchung, wegen eines Vergehens beim Boxenstopp. Offenbar trugen nicht alle Mechaniker die vorgeschriebene Schutzbrille, was nach dem Rennen untersucht wird.

