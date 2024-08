Renningenieur, Performance-Ingenieur, Fahrercoach: Das sind die Unterschiede

Was machen eigentlich ein Renningenieur, ein Performance-Ingenieur und ein Fahrercoach in der Formel 1? Die Fahrer brauchen die Unterstützung des Teams, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bryan Bozzi ist Renningenieur von Charles Leclerc bei Ferrari und erklärt, wer in der Königsklasse welche Aufgaben übernimmt.

Was macht ein Renningenieur? Bozzi erklärt: "Der Renningenieur ist für den Einsatz des Autos an einem Wochenende verantwortlich. Dazu gehört die Umsetzung der Pläne aus dem Freien Training und die Feinabstimmung des Autos. Der Renningenieur spricht mit dem Fahrer über Funk und gibt während der Sessions alle wichtigen Informationen an den Piloten weiter."

Was macht der Performance-Ingenieur? Bozzi sagt: "Der Performance-Ingenieur ist für die Funktionen am Fahrzeug verantwortlich, wie zum Beispiel die Bremsbalance und die Balance des Differenzials. In der Stellenbeschreibung steht, dass er viel Zeit damit verbringt, die Balance des Autos zu analysieren und sicherzustellen, dass sich das Auto so verhält, wie es die Simulationen vorhersagen."

Was macht der Fahrercoach? Bozzi erklärt: "Der Fahrercoach kümmert sich darum, die Leistung des Fahrers zu verbessern. Er analysiert die Videos und Telemetriedaten aller Autos im Feld und gibt dem Fahrer Tipps zur Linie oder entwickelt Ideen, die der Fahrer ausprobieren sollte, um schneller zu werden." Dabei arbeitet der Fahrercoach eng mit den Ingenieuren an der Rennstrecke zusammen, aber auch mit den Mitarbeitern in der Fabrik, im Fall von Ferrari in Maranello.

"So versuchen sie gemeinsam, das Auto zu optimieren, um die letzten Tausendstel aus jeder Runde herauszuholen. Das macht in der modernen Formel 1 oft den Unterschied aus", erklärt Bozzi. Obwohl jeder Mitarbeiter seinen eigenen Aufgabenbereich hat, gibt es viele Überschneidungen, sodass nur im Teamwork die Leistung von Auto und Fahrer optimiert werden kann.