Ricciardo glaubt: Geduld führt im Sachir-Grand-Prix zum Erfolg

Der nur 3,5 Kilometer kurze "Outer Track" des Bahrain International Circuit hat seine Tücken. Und deshalb geht Renault-Fahrer Daniel Ricciardo von einem eher turbulenten Sachir-Grand-Prix aus (hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Das hätten die Rahmenrennen der Formel 2 gezeigt, meint er. "Da wurde es ziemlich hektisch." Ricciardo vermutet, in der Formel 1 könnte es ähnlich laufen.

Das Problem dabei: Bei Rundenzeiten von unter einer Minute ist rasches Handeln erforderlich, zum Beispiel bei Safety-Car-Phasen oder der Planung von Boxenstopps. "Da stehen wir bei jeder Entscheidung unter Druck", meint Ricciardo.

Weil Überholen gerade im kurvenreichen Mittelsektor schwierig werden könnte, müsse man als Fahrer auf der Hut sein. "Ich vermute, es wird Momente im Rennen geben, da musst du wahrscheinlich Geduld beweisen und darfst dich nicht hinreißen lassen", sagt Ricciardo. Aus seiner Sicht sinnvoll wäre, "die Reifen [erst] im richtigen Moment etwas härter ranzunehmen und zu attackieren."

So oder so: Der Sachir-Grand-Prix habe das Potenzial, ein Rennen zu werden, das abwartendes Fahren belohnen könnte. "Ich denke, es werden sich Chancen auftun", meint Ricciardo, der von P7 in der Startaufstellung losfährt. Sein Motto: "Durchatmen und Geduld haben, denn das Rennen könnte sich zu deinen Gunsten entwickeln."

