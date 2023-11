Ricciardo hin und weg von Las Vegas: "Aufregendste Gerade aller Zeiten"

Nach über 40 Jahren Pause feiert die Formel 1 ihr Comeback in Las Vegas auf dem brandneuen Las Vegas Strip Circuit. Während in der Vorbereitung auf das Event nicht alles glatt lief und die hohen Ticketpreise auf ein exklusives Spektakel für Reiche schließen, wird das Rennen dennoch auch seine positiven Seiten liefern. Insbesondere AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo, der sich mit den US-Rennen in Miami und Austin bereits sehr verbunden fühlt, kann es gar nicht erwarten über den Strip zu rasen.

"Ich bin erstaunt, dass sie das alles auf die Beine gestellt haben", sagt der Australier am Medientag. "Gestern Abend sind wir auf der Strecke gefahren, um uns ein wenig umzusehen. Der ganze Strip ist diese lange DRS-Gerade. Das wird wirklich die aufregendste Gerade, auf der wir je gefahren sind, also bin ich begeistert."

Ricciardo über Ticketpreise: Sport sollte zugänglich bleiben

"Mir ist bewusst, dass sich das nicht jeder leisten kann. Ich würde mich freuen, wenn jeder die Möglichkeit hätte, daran teilzunehmen", fügt Ricciardo hinzu. "Aber ich bin nicht das Unternehmen hinter dem Sport. Aber ja. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ein allgemeiner Eintritt für jeden erschwinglich wäre, egal welchen Job er hat."

"Natürlich, wenn es dann ein paar verrückte Pakete gibt und die Leute das Geld ausgeben wollen, dann ist das gut. Aber ich höre trotzdem nicht gerne: 'Wir wären gerne gekommen, aber wir konnten es uns einfach nicht leisten.' Das ist natürlich ein bisschen hart."

"Aber vielleicht ist dies der kleine Ausreißer des Wochenendes, an dem sie [Liberty Media] genau dieses Publikum ansprechen wollen? Und wenn das so ist, dann ist das offensichtlich ihre Art von Geschäftsplan. Aber offensichtlich hat jeder einen anderen Lebensstil und ein anderes Einkommensniveau, deshalb wäre es schön, wenn der Sport für immer zugänglich bliebe."

Ricciardo: Hätte nicht mit Strecke in der Innenstadt gerechnet

Auf die Frage, ob das Racing auf der Strecke bei der ganzen Show irrelevant werden wird, meint Ricciardo: "Natürlich werden wir ein Rennen haben, als wäre es ein normaler Zeitplan. Ich denke, wenn es ein seltsamer Zeitplan wäre, bei dem wir nicht wirklich trainieren und sie uns einfach rausschicken, dann würde man wahrscheinlich anders darüber reden. Aber nein, ich denke, es wird ziemlich cool sein, um ehrlich zu sein. Ich bin ein Fan."

Zudem zieht der 34-Jährige einen Vergleich zur Veranstaltung in Miami, wo nach den ersten Plänen eigentlich auch ein Rennen mitten in der Stadt geplant war, dieses jedoch seit der Premiere 2022 eher außerhalb der Stadt um das Hard Rock Stadium ausgetragen wird.

"Andererseits mag ich auch die Rennen, bei denen man vielleicht sogar weiter draußen ist und sich ein Airbnb mietet und ein bisschen isoliert ist. Aber ich habe auch eine Schwäche für Vegas. Also hier zu sein, mittendrin, finde ich cool. Außerdem ist es Mittwoch. Vielleicht ist meine Antwort am Samstag eine andere. Aber im Moment finde ich es cool."

Kann AlphaTauri Williams noch schlagen?

Auf seine sportlichen Ambitionen für die letzten beiden Saisonrennen in Las Vegas und Abu Dhabi angesprochen, ist Ricciardo zum Scherzen aufgelegt: "Eine Poleposition holen! Aber diese paar Zehntel fehlen mir noch. Aber generell bin ich mit der kurzen Zeit, die wir hatten, wirklich zufrieden."

"Ich denke, das hat sich nicht immer auf dem Papier gezeigt, aber selbst [in Brasilien], so schmerzhaft es auch war, mit einer Runde Rückstand ins Rennen zu gehen, haben wir doch wirklich gute Anzeichen von Geschwindigkeit und Verständnis für das Auto gezeigt. Und ich fühle mich mehr und mehr wohl. Ich erfülle also, sagen wir mal, schnell eine Reihe von Punkten, die ich erreichen wollte."

"Jetzt geht es darum, dieses Gefühl beizubehalten und noch ein bisschen mehr aus dem Set-up herauszuholen, denn ich denke, wir haben seit Mexiko schon einiges gefunden. Wenn wir also noch ein oder zwei Zehntel mehr finden könnten, wäre das schon cool. Jetzt, wo wir den siebten Platz in der Konstrukteurswertung in greifbarer Nähe haben, werde ich versuchen, alles zu tun, um zu helfen und meinen Beitrag zu leisten."

"Wenn man sich die langen Geraden hier anschaut, dann könnte es für Williams stark werden. Aber ich denke, wir haben eine Chance. Also werde ich versuchen, es zu schaffen. Wenn wir den siebten Platz erreichen könnten, wäre das für das Team ein großer Erfolg. Vor Austin hatte niemand damit gerechnet, also wäre das wie ein Sieg für uns", so Ricciardo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.