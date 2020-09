Ricciardo im Renault nur auf P7 im Monza-Quali: "Haben mehr erwartet"

"Wir haben ein bisschen mehr erwartet", zeigt sich Daniel Ricciardo nach dem Qualifying zum Grand Prix von Italien enttäuscht. Das hochgelobte Low-Downforce-Paket von Renault hat nicht wie erhofft funktioniert auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der Australier landet nach einem Fehler in Q2 nur auf Startplatz sieben.

0,977 Sekunden Rückstand stehen nach dem Zeittraining in Monza für Renault zu Buche. Noch am Trainingsfreitag wurde Ricciardo als erster Verfolger von Mercedes gehandelt, und auch im dritten Training am Samstagvormittag lag er in den Top 4 - doch dann kam Q1.

"Als Q1 dann begonnen hat, mussten wir unsere Erwartungen ein wenig anpassen. Es hat sich so angefühlt, als hätten wir ein Zehntel verloren und alle anderen hätten eines gefunden", berichtet der Australier bei 'Sky'. Als Elfter schaffte er es in den zweiten Abschnitt.

"Windschatten wird vielleicht überschätzt"

In Q2 gelang Ricciardo eine mäßige erste Runde, er reihte sich nur auf Platz neun ein. Im letzten Versuch schickte Renault beide Piloten hintereinander auf die Piste. Ricciardo war der erste Pilot auf der Strecke, gefolgt von seinem Teamkollegen Esteban Ocon.

Im schnellen Versuch unterlief ihm in der zweiten Schikane ein Fahrfehler, woraufhin er den Versuch abbrach und den Franzosen vorbeiließ - der auf seiner letzten Runde dadurch keinen Windschatten-Vorteil hatte. "Schon Q2 war eng und dann in der letzten Runde bin ich rausgefahren, da dachte ich schon, dass es das jetzt gewesen ist."

Auch weil er im Gegensatz zu den meisten anderen Piloten keinen Windschatten von einem Vordermann bekam. "Da dachte ich eigentlich, dass ich mehr verlieren würde ohne Windschatten, aber ich habe sehr wenig Zeit verloren. Das hat mich überrascht. Manchmal wird der Windschatten vielleicht überschätzt."

Ricciardo erwartet Einstopprennen am Sonntag

Denn: Das Fahren im Verkehr hat nicht nur Vorteile. "Wenn du zu langsam bist in der letzten Kurve, um ein wenig Abstand zu lassen, dann sind deine Reifen ein wenig kühler. Das kann dich für Kurve eins durcheinanderbringen. Es ist einfach eine weitere Variable."

Ricciardo behielt schließlich Platz neun und bekam damit in Q3 noch eine Chance. Dort hat er es dann aber doch noch einmal mit einem Windschatten probiert, hinter Sergio Perez. Seine schnellste Runde sei "ordentlich" gewesen, schildert er. In 1:19.864 Minuten wurde der Australier gestoppt.

Q2: Renault schickt beide Piloten hintereinander auf die Strecke Foto: Motorsport Images

"Für die Probleme, die wir in der Session hatten, war die Runde okay." Zwar werde Renault ob der hohen Erwartungen nach dem starken Qualifying des Vorjahres (Platz fünf für Ricciardo) und der Pace in Belgien keine "Jubelsprünge" machen. Dennoch könne man zufrieden sein und am Sonntag auf Punktejagd gehen.

Was erwartet er für das Rennen? "Ich glaube, es wird ein Einstopprennen werden. Ich glaube auch, dass wir relativ hart pushen können im Rennen. Natürlich werden wir auf die Reifen achten müssen, aber nicht wie verrückt. Silverstone wird sich nicht wiederholen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.